22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Житель Гомеля Сергей Балахонов добавил песню "Лукашенко, уходи" рэпера nokrolik в в свою музыкальную коллекцию в соцсети "Вконтакте". Теперь он проведет год в колонии общего режима.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Аудиофайл с песней силовики обнаружили в результате мониторинга личной страницы Балахонова.
Гомельчанина признали виновным по ст. 368 - "Оскорбление президента Республики Беларусь".
Молодой человек признал свою вину и раскаялся. На суде он говорил, что сохранил этот трек не из политических соображений, а сугубо в результате стечения обстоятельств. Последнее слово Сергея на суде состояло всего из одной фразы: "Не лишайте меня свободы".
Суд счел вину Сергея Балахонова доказанной и приговорил его к году колонии общего режима. Парень был взят под стражу в зале суда.
Сергей женат, его жена ждет ребенка.
Пожалуйста, подождите...
Я не упевнений, але такими термінами, як 25 років вони не займалися. Розстріл і все.
Leprekonas - УХОДИ песня про Лукашенко ...
Пусть сябры создают свой Миротворец и заносят туда всех судей, прокуроров и ментов, кто стряпает подобные дела.
В странах восточной Европы всех сатрапов в 90-е годы понаходили и судили.
Тут с ещё на ютуб канале подробно с прослушками освещаются данные наиболее одиозных, не знаю даже как их назвать...
https://www.youtube.com/channel/UCs-6x-6RKU_1ks1DNKi2oqA
Но к этому придёт.
- каждый белорус который ходил на мирные митинги против уже тогда кровавого деспота должен получить по году заключения общего режима
- коллективное воспитание нации это называется - на пользу пойдет
идиотови дальше там сидит.
В СССР за политический анекдот можно было легко сесть на 10 лет в лагеря.
естественно, что это "преступление" не тянет даже на штраф, но раз уж режим за такое садит, то нужно давать побольше лет.
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ЗЕля напевно спить і бачить аналогічний "закон" в Україні
а конкретно этот белорус не смог не сломаться - ныл и просил прощения в суде, фу
Товарищ майор не даром должен хлеб кушать.
Он дал то что мы свободны в своей стране, и за репост песни тебя не посадят в колонию