РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12828 посетителей онлайн
Новости За рубежом Репрессии в Беларуси
15 130 50
Беларусь (7520) Лукашенко (3501) приговор (1092) репрессии (2752) ВКонтакте (61)

22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист

Житель Гомеля Сергей Балахонов добавил песню "Лукашенко, уходи" рэпера nokrolik в в свою музыкальную коллекцию в соцсети "Вконтакте". Теперь он проведет год в колонии общего режима.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Аудиофайл с песней силовики обнаружили в результате мониторинга личной страницы Балахонова.

Гомельчанина признали виновным по ст. 368 - "Оскорбление президента Республики Беларусь".

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. На суде он говорил, что сохранил этот трек не из политических соображений, а сугубо в результате стечения обстоятельств. Последнее слово Сергея на суде состояло всего из одной фразы: "Не лишайте меня свободы".

Также смотрите: Летел на небольшой высоте, над деревьями: белорус сбежал от режима Лукашенко в Литву по воздуху. ФОТО

Суд счел вину Сергея Балахонова доказанной и приговорил его к году колонии общего режима. Парень был взят под стражу в зале суда.

Сергей женат, его жена ждет ребенка.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Дичина 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 6371
показать весь комментарий
23.08.2021 19:16
+22
Предлагаю ОМОНу ещё цветочков подарить! Ну и судьям за приговор! 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3216
показать весь комментарий
23.08.2021 19:23
+22
Ну шо, победили диктатора? Майдан не вариант? Вот и получайте терпилы
показать весь комментарий
23.08.2021 19:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дичина 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 6371
показать весь комментарий
23.08.2021 19:16 Ответить
да это еще по-божески. сталин по четвертаку давал
показать весь комментарий
23.08.2021 19:23 Ответить
По різному давали. Одному діду 10 років без права листування, що означало розстріл. Другому - 5 (за анекдот), правда ГУЛАГ з будівництва Біломор-каналу.
Я не упевнений, але такими термінами, як 25 років вони не займалися. Розстріл і все.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:37 Ответить
Положении бійцям УПА по 25 давали. Після 1954 реабілітовували мало кого, але реабілітація полягала у виселенні на безлюднегі території срср: Сибір, Казахстан
показать весь комментарий
24.08.2021 00:41 Ответить



Leprekonas - УХОДИ песня про Лукашенко ...
показать весь комментарий
23.08.2021 19:17 Ответить
Суровая песенка и очень правильная про усатого таракана😀👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
23.08.2021 19:21 Ответить
Пипец и мне тоже теперь год тюрьмы в Беларуси обеспечен) Плюс к рашкинским хрен знает сколько))) Как мне теперь с этим жить))) Как прожить теперь без Золотого Кольца и Неманского стеклозавода))))
показать весь комментарий
23.08.2021 19:26 Ответить
Теперь лучше не летайте в самолете над Беларусью)
показать весь комментарий
23.08.2021 19:44 Ответить
В Україні теж до такого йде , так як зелень наша на гірша від Луки ☹️
показать весь комментарий
23.08.2021 19:18 Ответить
Гестапо 21 века.
Пусть сябры создают свой Миротворец и заносят туда всех судей, прокуроров и ментов, кто стряпает подобные дела.
В странах восточной Европы всех сатрапов в 90-е годы понаходили и судили.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:18 Ответить
НКВД точнее, которое уничтожило своих граждан в разы больше, нежели чем Гестапо. И сейчас на некоторых просторах бывшего Совка пользуется состраданием. Театр абсурда
показать весь комментарий
23.08.2021 19:23 Ответить
Давно уже есть аналог. За конкретный сайт не знаю но в телеграм каналах публикуются конкретные списки.
Тут с ещё на ютуб канале подробно с прослушками освещаются данные наиболее одиозных, не знаю даже как их назвать...
https://www.youtube.com/channel/UCs-6x-6RKU_1ks1DNKi2oqA
показать весь комментарий
23.08.2021 20:01 Ответить
Нужна чёткость и структурированность.
Но к этому придёт.
показать весь комментарий
23.08.2021 20:02 Ответить
расіся разом зі своїми інтернет ресурсами - це дно
показать весь комментарий
23.08.2021 19:19 Ответить
поздравляю всех любителей рюзьке мира
показать весь комментарий
23.08.2021 19:20 Ответить
Предлагаю ОМОНу ещё цветочков подарить! Ну и судьям за приговор! 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3216
показать весь комментарий
23.08.2021 19:23 Ответить
У нас одна девочка дарила....а в Украине 73% на колени перед куйло себе выбрали....Позорище(((
показать весь комментарий
23.08.2021 22:27 Ответить
пусть посидит, подумает. в следующий раз будет дарить мусорам нормальный букет из 101 розы, а не 5 занюханных гвоздик.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:24 Ответить
Ну шо, победили диктатора? Майдан не вариант? Вот и получайте терпилы
показать весь комментарий
23.08.2021 19:25 Ответить
Не було там Майдану, у них "сердечка" були, і "щоб не як в Україні"
22-річному білорусу дали рік колонії за додану в плей-лист "Вконтакте" пісню - Цензор.НЕТ 6528
показать весь комментарий
23.08.2021 20:56 Ответить
Миша,терпила это ты....на коленях перед куйло и перестать стрелять.Оглянись,ты уже больше двух лет с болтом ЗЕльца живешь и Рабиновичам с шуфричами ботинки чистишь.Просто ФАКТ(
показать весь комментарий
23.08.2021 22:36 Ответить
это наказание за цветочки, поцелуи с мусорами, за босые ножки на скамейках, за не отбивание своих кричащих родственников с Окрестино
- каждый белорус который ходил на мирные митинги против уже тогда кровавого деспота должен получить по году заключения общего режима
- коллективное воспитание нации это называется - на пользу пойдет 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 3871
показать весь комментарий
23.08.2021 19:28 Ответить
+1 адекватное решение что у нас запретили. хотя куча ватных идиотов и дальше там сидит.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:31 Ответить
Ну у нас за, фактически, поисковик, человеку дело шьют... Кто не в курсе - за HD Videobox...
показать весь комментарий
23.08.2021 19:35 Ответить
Чему удивляетесь?
В СССР за политический анекдот можно было легко сесть на 10 лет в лагеря.
22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 7842
показать весь комментарий
23.08.2021 19:40 Ответить
Не, хлопцы. Хоть мы и бедная страна. Пока. Но, шоб там не казали, любой из нас может выйти на Майдан и заявить, шо Зеленский (Порошенко, Ющенко, Кучма...) - мурло. Оппоненты могут возражать. Так шо - прорвемся помалу. З Днем Незалежності ! Слава Україні !
показать весь комментарий
23.08.2021 19:40 Ответить
Героям слава!!!
показать весь комментарий
23.08.2021 19:42 Ответить
анекдот такий бородатий, савєцкій саюс, пєрєстройка, американець і кацап, американець каже у нас є свобода слова, я можу вийти до Білого дому і сказати, що Рейган мудак, кацап каже - і у нас свобода слова, я теж можу вийти до вашого Білого Дому і сказати, що Рейган мудак.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:53 Ответить
Так себе пересказ анекдота - русский, конечно, должен выходить на Красную площадь. Кто ж его в США выпустит? )
показать весь комментарий
24.08.2021 22:10 Ответить
завтикав
показать весь комментарий
25.08.2021 08:48 Ответить
Мда лукаш вообще поехал кукухой. С кровожадным дебилом перестанут иметь дело.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:50 Ответить
Мало дали.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:52 Ответить
В смысле? Ты считаешь, шо "оскорбление" уссатого бульбофюрера - преступление?
показать весь комментарий
23.08.2021 19:55 Ответить
я считаю, что мало дали. я так и написал.
естественно, что это "преступление" не тянет даже на штраф, но раз уж режим за такое садит, то нужно давать побольше лет.
показать весь комментарий
23.08.2021 22:33 Ответить
Дали термін не за поширення, а за зберігання. Крім цього хлопця її ж прослухати ніхто не міг. Це велика різниця
показать весь комментарий
24.08.2021 00:46 Ответить
Так укра'нцю теж звинувачення висунули за ролик, де автопоїзд збиває одного кандидата у президенти. Та й Сфію Федину з Марусею Звіробій збираються судити. І навіть не за пі ню, а за те, зющо насмілились одному президенту повідомити, що на лінії зіткнення в зоні АТО стріляють.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:58 Ответить
ст. 368 - "Оскорбление президента Республики Беларусь"

===============
ЗЕля напевно спить і бачить аналогічний "закон" в Україні 22-летнему беларусу дали год колонии за добавленную в плей-лист "Вконтакте" песню - Цензор.НЕТ 1744
показать весь комментарий
23.08.2021 20:14 Ответить
А шо, пацан цю пісню сам написав?
показать весь комментарий
23.08.2021 20:40 Ответить
свой шанс сябры просрали год назад
а конкретно этот белорус не смог не сломаться - ныл и просил прощения в суде, фу
показать весь комментарий
23.08.2021 20:32 Ответить
Это каким отсталым надо быть, чтобы пользоваться ФСБ-шными помойками: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram.ru, RuTube и прочей ху....й с меткой .ru
Товарищ майор не даром должен хлеб кушать.

показать весь комментарий
23.08.2021 20:54 Ответить
Ещё один ответ ватостаду на вопрос " И что вам дал тот майдан?"
Он дал то что мы свободны в своей стране, и за репост песни тебя не посадят в колонию
показать весь комментарий
23.08.2021 22:23 Ответить
Ппц совок🤬🤬🤬
показать весь комментарий
23.08.2021 22:44 Ответить
А когда мозги включат и перестанут пользоваться кгбшными вконтактами, одноглазниками и мэйлсру? Никогда?
показать весь комментарий
23.08.2021 23:40 Ответить
В Украине милиция побила 10 глупых студентов на Майдане и вышла 1000 с плакатами, разогнали 1000 вышло 100000 с шинами, попытались разогнать их вышел миллион, может быть беларусы и в какойто степени славяне биологически, но уж точно не славяне по духу.
показать весь комментарий
24.08.2021 00:03 Ответить
2 метровый из ума выживший лукашеско бульбой заклинил и обиделся..
показать весь комментарий
24.08.2021 00:54 Ответить
мусора мрази
показать весь комментарий
24.08.2021 07:33 Ответить
а на скамье подсудимых,а какой- то жиган
показать весь комментарий
24.08.2021 09:31 Ответить
 
 