США собираются завершить эвакуацию из Кабула до 31 августа, - Пентагон
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Минобороны США в своих действиях пока что исходит из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее озвученный срок - 31 августа.
Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Цель - вывезти как можно больше людей как можно быстрее... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца", - сказал он.
"И как говорил министр (обороны США. - Ред.), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.
Также он заявил, что американская стороны осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.
Ранее в понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".
Пожалуйста, подождите...
Оно сказало, что еще не ознакомлено с этим опросом.
А то с талибов станется и аэропорт взять приступом...
Там талибы уже обложила Паншер и готовятся к решительному приступу.
и смерти предпочли шанс сбежать на запад
Есть США: денег дают, оружие покупают, солдат обучают.
А тут такой облом: закончилась лафа и морпехи сваливают за океан...
Армию афганскую одели, обули, вооружили, обучили!
И вместо того, что бы положить 10-20 тысяч своих солдат в войне с талибами, они требуют, что бы афганцы сами воевали!
Просто нет слов...
А теперь еще и возвращаются к себе в США.
Правильно говорят: если хочешь нажить врага, то помоги кому нибудь деньгами...
Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.
Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
Таліби сказали що після 31 серпня почнуть "мочити" піндосів.