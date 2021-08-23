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Афганистан (599) Пентагон (1204) США (23153) эвакуация (1748)

США собираются завершить эвакуацию из Кабула до 31 августа, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США собираются завершить эвакуацию из Кабула до 31 августа, - Пентагон

Минобороны США в своих действиях пока что исходит из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее озвученный срок - 31 августа.

Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель - вывезти как можно больше людей как можно быстрее... приоритет - сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца", - сказал он.

"И как говорил министр (обороны США. - Ред.), если ему потребуется еще разговор с главнокомандующим по поводу графика, он так и поступит. Но прямо сейчас мы просто не находимся на этом этапе", - пояснил Кирби.

Читайте: МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба

Также он заявил, что американская стороны осведомлена о заявлениях движения "Талибан" о недопустимости переноса срока завершения эвакуации из Кабула.

Ранее в понедельник представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил Sky News, что, если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

Также читайте: США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана людей, которым угрожает опасность

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Позорное бегство, а не эвакуацию.
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23.08.2021 20:07
+3
Та побачим-побачим.
Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.

Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
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24.08.2021 04:21
+2
Тобто більшість афганців за талібів, але воювати з талібаном повинні американці. ЗА ДЛЯ ЧОГО?!!!
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23.08.2021 20:49
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Позорное бегство, а не эвакуацию.
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23.08.2021 20:07 Ответить
Мєтєори... Таліби їм дають строк до 11 вересня. Чи бояться, що пів Афгану перевезуть?
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23.08.2021 20:19 Ответить
Ну да, так ведь потребовали талибы. И Байден, уже позорно сдавший им Афганистан, трусливо бежит, поджав свой хвост.
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23.08.2021 20:10 Ответить
Сегодня на прессухе журналисты его спросили, разделяет ли он мнение последнего опроса, что большинство американцев считают его недееспособным.
Оно сказало, что еще не ознакомлено с этим опросом.
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23.08.2021 20:21 Ответить
Ну, что ж. Если американцы не хотят снова воевать с талиббами, то нужно успеть вывезти из местных кого возможно до 31.06. и харэ.
А то с талибов станется и аэропорт взять приступом...
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23.08.2021 20:29 Ответить
Между прочим.
Там талибы уже обложила Паншер и готовятся к решительному приступу.
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23.08.2021 20:30 Ответить
хм.. а как теперь тех ваших сторонников с "того света" эвакуировать будете !?...забыли подумать !? а они вам верили .... а вы их бросили там как использованные презики.. США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон - Цензор.НЕТ 1714
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23.08.2021 20:33 Ответить
А чому "використані презервативи" не захотіли боротися за своє життя?
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23.08.2021 20:36 Ответить
ну, наверное, посчитали, что поскольку они в меньшинстве (большинство афганцев за талибан), то выиграть не выйдет
и смерти предпочли шанс сбежать на запад
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23.08.2021 20:45 Ответить
Тобто більшість афганців за талібів, але воювати з талібаном повинні американці. ЗА ДЛЯ ЧОГО?!!!
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23.08.2021 20:49 Ответить
Ну а нахрена воевать?
Есть США: денег дают, оружие покупают, солдат обучают.
А тут такой облом: закончилась лафа и морпехи сваливают за океан...
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23.08.2021 22:37 Ответить
Ну во первых это не их решение, а ультиматум талибанов
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23.08.2021 20:45 Ответить
Омерика уже не та!
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23.08.2021 22:01 Ответить
Ох уж эти американцы!
Армию афганскую одели, обули, вооружили, обучили!
И вместо того, что бы положить 10-20 тысяч своих солдат в войне с талибами, они требуют, что бы афганцы сами воевали!
Просто нет слов...
А теперь еще и возвращаются к себе в США.
Правильно говорят: если хочешь нажить врага, то помоги кому нибудь деньгами...
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23.08.2021 22:34 Ответить
Байден о ситуации в Афганистане: «Я думаю, история зафиксирует, что это было логичное, рациональное и правильное решение». - История уже зафиксировала, что американская армия бежала от дикарей в сланцах, и оставив им вооружения на 10 лет войны . Итого - талибы "захватили" (конечно же захватили - но то, что предусмотрительно оставил Байден.) - 75 000 транспортных средств, 600 000 единиц оружия и 200 самолетов и вертолетов в Афганистане, оставшихся от администрации Байдена...Да, рационально объяснить это будет невозможно.(с)
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23.08.2021 23:54 Ответить
Полковник Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, призывает привлечь Байдена к военному трибуналу.
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24.08.2021 00:00 Ответить
Та побачим-побачим.
Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.

Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
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24.08.2021 04:21 Ответить
А в них є вибір?
Таліби сказали що після 31 серпня почнуть "мочити" піндосів. США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон - Цензор.НЕТ 6896
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24.08.2021 05:51 Ответить
 
 