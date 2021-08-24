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Новости Политика Украины
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НАТО (2695) социология (201) Евросоюз (3947) Головаха (9)

Рывок в сторону евроатлантических симпатий был обеспечен изменением сознания Центра Украины - крупнейшего региона, - Головаха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рост симпатий украинцев к идее вступления в ЕС и НАТО был обеспечен, прежде всего, изменением сознания населения в центральных областях Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал один из самых известных украинских социологов, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

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"Рывок в сторону евроатлантических симпатий обеспечило прежде всего то, что изменилось сознание Центра Украины - крупнейшего региона (это 9 областей, которые определяют доминанту общественного мнения в Украине). До 2014-го там к НАТО большинство относилась отрицательно. Но сейчас больше стало сторонников НАТО даже на Востоке.

А что касается Евросоюза, то выбор уже сделан, мы движемся в том направлении. Ни в одном опросе в последние годы ориентация на Россию не превышала 25%. Главное, что курс уже выбран. До 2014 года мы не имели выбранного пути и соответственно никуда не продвигались. Сейчас есть шанс продвинуться в Евросоюз, хотя путь этот будет долог и труден", - отметил он.

По мнению Головахи, что окончательный поворот в общественном мнении в сторону ЕС произойдет тогда, когда критическая масса населения определится:

"Когда у нас три четверти населения будет считать себя европейцами и стремится в ЕС, то мы сделаем окончательный поворот. У нас сейчас, по разным опросам, от 50 до 60% выступают за движение в ЕС, но это еще не критическая масса".

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Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.

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Топ комментарии
+9
многие, получив от Пороха безвиз в 2017 году
рванули в Европу поработать и посмотреть на цивилизацию,
и после этого повернулись к паРаше - сракой, особенно те, кто уехал из захваченных паРашей областей Украины !
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24.08.2021 14:36
+3
паРаша это бальшие территории,
бальшие территории тяжело удержать,
значит это - война за их отъём, рано или поздно.

пусть едут
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24.08.2021 14:41
+3
Ладно бы уехали. Так они сами мазохисты, да ещё и из нас хотят сделать пушечное мясо. Призывников из Крыма никто не спрашивает, хотят ли они воевать за "виликую рассию".
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24.08.2021 14:46
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многие, получив от Пороха безвиз в 2017 году
рванули в Европу поработать и посмотреть на цивилизацию,
и после этого повернулись к паРаше - сракой, особенно те, кто уехал из захваченных паРашей областей Украины !
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24.08.2021 14:36 Ответить
не все так просто

у меня приятель был большим поклонником русского мира и все такое . начал ездить по Европе ( дальнобойщик ) кое что в сознании поменялось но не все . стал уважать Польшу . остальную Европу все так же недолюбливает . особенно Францию . у них видите ли ни кто не понимает по русски . а Московию как любил так и любит . только теперь это скрывает
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24.08.2021 14:43 Ответить
Конечно, скрывает.
Если полякам сказать, что любишь рашку, то они церемониться не будут - они сразу в драку лезут, с ними надо осторожно в вопросах истории.
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24.08.2021 14:48 Ответить
если полякам сказать что любишь рашку
они отвечают - "Kurwa Matj" !
а потом ... просто перестают тебя уважать !
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24.08.2021 15:39 Ответить
Кроме таких ещё полно людей с кацапским телевизором в голове. Вот реально полно. Насрано в голове наглухо. Потому что срать в голову телевизор умеет, Геббельс завидует.
Хотя вот нарративы про "одиннарот", это уже не телевизор, это реально результат 500лет колониальной политики. Многие и до сих пор почему-то считают, что, мол, нельзя ссориться с родственниками из Роисси, "надо жить дружно и приспосабливаться". Мне мои кацапские родственники давно уже не звонят - я же лютый бандеровец. Ну и я тоже не звоню, да нет у меня там никаких родственников.
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24.08.2021 14:54 Ответить
Що ти верзеш? Які 500 років?
Навіть більша частина Київщини увійшла до складу срусской недоімперії лише наприкінці 18 сторіччя. За Галичину я навіть не згадую.
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24.08.2021 15:04 Ответить
Ещё раз и медленно, Российская империя, всё равно как она там называлась, так, или её потом переименовали в СССР, а потом в РФ, вела последовательную колониальную политику по захвату и колонизации Украины все последние 500 лет, и результатом этом политики как раз и являлось постепенное порабощение всё больших и больших территорий. А также выращивание многих поколений манкуртов, не помнящих своих корней. Достаточно вспомнить роль кубанского казачества в событиях начала 20-го века. Ведь они по факту этнические украинцы. А какие были защитники "царя и отечества", любо-дорого смотреть.
Да и сейчас, кстати, процентное отношение людей, которые говорят, что "нам надо мириться", вот это "посередине", "какая разница, как называется улица" и всё такое, примерно одинаков на Востоке и Западе Украины. Как это ни странно звучит, ведь срок 70 лет и 470 - вроде бы громадная разница, а нет. Пары поколений интенсивно пропаганды достаточно, чтобы многие люди забыли о своем прошлом.
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24.08.2021 16:01 Ответить
Ти таки реально впоротий.
Незначна частина ******** України стала частиною Московії у 1654 році. Навіть тут немає 500 років. Більша частина ******** України стала частиною срусской недоімперії у 18 сторіччі 230-250 років тому. Навіть майже уся історична Київщина увійшла до складу срусской недоімперії лише у другій половині 18 сторіччя. Де тут 500 років? Вчи історію, невіглас.
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24.08.2021 16:09 Ответить
Гаразд, я зрозумів, російську ти розумієш погано. Спробую українською. Ти плутаєш причину та наслідок. Політика - це причина, а захоплення все нових українських територій - це наслідок цієї політики. И так, я вважаю, що Московія вела експансивну політику на захід набагато раніше 1654-го року, коли Хмельницький зробив найбільшу помилку в своєму житті.
PS і так, даремно ти так щодо "срусской недоімперії" - це була могутня імперія, "рівна серед рівних". Саме тому, що ми регулярно її недооцінюємо, і доводиться свої помилки відмивати кров'ю.
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24.08.2021 16:26 Ответить
Никаких серьезных телодвижений в сторону Украины и Белоруссии до восстания Хмельницкого в 1640-х Москва не делала.Практически все войны московитов с поляками,украинскими казаками и литовцами были ********,с Юга их ещё кошмарили татары. Только в середине 17 века они очень осторожно начали лезть в сторону Украины и даже ту же Белоруссию и Литву им помогали завоевывать казаки Хмельницкого.
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24.08.2021 18:11 Ответить
Воно ж дурне, азів історії не знає.
До повстання Хмеля кацапи навіть Смоленськ не могли узяти під свій стабільний контроль, за територію ******** України й годі щось казати.
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24.08.2021 19:18 Ответить
"Не могли" - не значит "не хотели". Это звучит просто смешно. Абсолютно вся история существования Московии - это экспансия во все стороны и порабощение соседей. Иногда соседи давали москалям кизды, те утирались, и ждали следующего удобного момента. А иногда дурные соседи сами падали в ласковые обьятия "асвабадителя", но это не значит, что вся история расширения Московии была исключительно из таких моментов. Наоборот, большую часть они захватили огнем и мечом, вырезая непокорных соседей в ноль. Но политика всегда оставалась прежней, по сути они продолжатели Золотой Орды, её идейные последователи. Экспансия ради экспансии, они никогда не умели управлять завоеванными территориями. Но это не значит, что они не мечтали их захватить. Да и сейчас типичный кацапский алкаш, сидя в гараже вместе с друзьями, между пятой и восьмой начинает рассуждать когда и как русский солдат помоет сапоги в Индийском океане. Я там слишком долго жил, я знаю, о чем говорю. Поэтому нынешняя Украина им как кость в горле, и путин там не при чем, он лишь выразитель воли вот этих алкашей из гаража. Из стройного карточного домика выпала самая нижняя, ключевая карта, тронь её и весь карточный домик посыпется. Этого допустить никак нельзя, как можно мечтать об Индийском океане, когда отвалился такой лакомый кусок! Поэтому хотим мы или нет, заглянул Зеленский в дупло путину, и увидел там мир, или просто говно, чтобы мы не делали (ну разве что безропотно сами сдались), нас ждет большая война с Россией.
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25.08.2021 02:07 Ответить
Боже, та ти азів історії не знаєш!
Ти пишеш епічну маячню.
Перестань ганьбитися. З тебе тут усі щиро глузують.

P.S. Твое срусское наречие я знаю намного лучше тебя, просто мне противно писать на нем.
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24.08.2021 19:14 Ответить
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кто куда рванул???? в ...опе мы сидим и это на долго.
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24.08.2021 14:37 Ответить
США в опе? удивительно...
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24.08.2021 14:40 Ответить
🐷🐖
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24.08.2021 14:41 Ответить
Це Юрію Вінгорськи
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24.08.2021 14:42 Ответить
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сам дурак
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24.08.2021 14:53 Ответить
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это ты с кем?
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24.08.2021 14:51 Ответить
У нас сейчас, по разным опросам, от 50 до 60% выступают за движение в ЕС Источник: https://censor.net/ru/n3284244
------------------------------------------
Только от 50 до 60% ? А остальные - на рашку что ли ?! И это после 7 лет войны !
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24.08.2021 14:37 Ответить
паРаша это бальшие территории,
бальшие территории тяжело удержать,
значит это - война за их отъём, рано или поздно.

пусть едут
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24.08.2021 14:41 Ответить
Ладно бы уехали. Так они сами мазохисты, да ещё и из нас хотят сделать пушечное мясо. Призывников из Крыма никто не спрашивает, хотят ли они воевать за "виликую рассию".
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24.08.2021 14:46 Ответить
🐷🐖
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24.08.2021 14:43 Ответить
Головаха - умный дядька.
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24.08.2021 14:41 Ответить
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Вееееликий ПІДСКОК на одному місці....
Вже тридцять років!!
Героям Слава!!
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24.08.2021 14:48 Ответить
Тебе помечтать про "подскок"! Ты на бутылке сидишь ровно уже сколько лет Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха - Цензор.НЕТ 6612
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26.08.2021 00:28 Ответить
Какой рывок и в куда? Народ сделал выбор прыгнув в болото. О какой Европе речь? Мы находимся на уровне развития, которое когда-то Булгаков описал так: «…которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны». Сколько бы флагов не вешали, сколько бы выходных не назначали, это не поможет. До тех пор, пока народ не начнёт учиться и думать. Думать и учиться. Зебобики, вы ещё помните эти два глагола?
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24.08.2021 14:50 Ответить
Булгаков писал это про кацапов Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха - Цензор.НЕТ 3173
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26.08.2021 00:29 Ответить
Народ, который привел к власти зеленского, есть умственно незрелый. Именно о незрелости и писал Булгаков. Как она проявляется и у кого - вопрос вторичный.
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26.08.2021 08:24 Ответить
Воровать перестаньте и Европа сама пригласит вас. А когда штат чиновников только расширяется и все бюджет гребут лопатами, то хоть 400% будут за, никто не примет и никогда. Открыли офис первой леди, минус в копилку от Европы, 2.7 миллиарда полученных сегодня на ковид уже планирует разворовать на дорогах - пять минусов в копилку против Европы.
В США и Европе сидят отличные аналитики, которые читают и изучают ВСЁ (три дня Кондора вспомните), и на стол канцлерам и Презедентам ложатся не слащавые песни о процветающей Украине а суорвая реальность о внуках и виллах. Так что даже не мечтайте ближайшие лет 20-ть.
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24.08.2021 14:52 Ответить
внуки на вилах в кокой стране ?
орос среди вил и внуков был ?
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24.08.2021 15:16 Ответить
У авторов спроси, они знают:
Семиволос: «Миша за ** бав до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»

Павлиш: «Это не выполняй, включай дурака»

Семиволос: «Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»
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24.08.2021 15:19 Ответить
Головаха , ти неправий. Ривок до євроінтерації зробило нове покоління 80 х -2000 х тисячних років народження
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24.08.2021 15:44 Ответить
Проведіть справжній референдум та й побачите який то "ривок". В яку сторону.....
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24.08.2021 16:07 Ответить
самый большой вклад сделал ***** напав в2014м. многие любители совка прозрели где наш реальный враг
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24.08.2021 16:39 Ответить
 
 