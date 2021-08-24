Рывок в сторону евроатлантических симпатий был обеспечен изменением сознания Центра Украины - крупнейшего региона, - Головаха
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Рост симпатий украинцев к идее вступления в ЕС и НАТО был обеспечен, прежде всего, изменением сознания населения в центральных областях Украины.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал один из самых известных украинских социологов, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.
"Рывок в сторону евроатлантических симпатий обеспечило прежде всего то, что изменилось сознание Центра Украины - крупнейшего региона (это 9 областей, которые определяют доминанту общественного мнения в Украине). До 2014-го там к НАТО большинство относилась отрицательно. Но сейчас больше стало сторонников НАТО даже на Востоке.
А что касается Евросоюза, то выбор уже сделан, мы движемся в том направлении. Ни в одном опросе в последние годы ориентация на Россию не превышала 25%. Главное, что курс уже выбран. До 2014 года мы не имели выбранного пути и соответственно никуда не продвигались. Сейчас есть шанс продвинуться в Евросоюз, хотя путь этот будет долог и труден", - отметил он.
По мнению Головахи, что окончательный поворот в общественном мнении в сторону ЕС произойдет тогда, когда критическая масса населения определится:
"Когда у нас три четверти населения будет считать себя европейцами и стремится в ЕС, то мы сделаем окончательный поворот. У нас сейчас, по разным опросам, от 50 до 60% выступают за движение в ЕС, но это еще не критическая масса".
Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.
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рванули в Европу поработать и посмотреть на цивилизацию,
и после этого повернулись к паРаше - сракой, особенно те, кто уехал из захваченных паРашей областей Украины !
у меня приятель был большим поклонником русского мира и все такое . начал ездить по Европе ( дальнобойщик ) кое что в сознании поменялось но не все . стал уважать Польшу . остальную Европу все так же недолюбливает . особенно Францию . у них видите ли ни кто не понимает по русски . а Московию как любил так и любит . только теперь это скрывает
Если полякам сказать, что любишь рашку, то они церемониться не будут - они сразу в драку лезут, с ними надо осторожно в вопросах истории.
они отвечают - "Kurwa Matj" !
а потом ... просто перестают тебя уважать !
Хотя вот нарративы про "одиннарот", это уже не телевизор, это реально результат 500лет колониальной политики. Многие и до сих пор почему-то считают, что, мол, нельзя ссориться с родственниками из Роисси, "надо жить дружно и приспосабливаться". Мне мои кацапские родственники давно уже не звонят - я же лютый бандеровец. Ну и я тоже не звоню, да нет у меня там никаких родственников.
Навіть більша частина Київщини увійшла до складу срусской недоімперії лише наприкінці 18 сторіччя. За Галичину я навіть не згадую.
Да и сейчас, кстати, процентное отношение людей, которые говорят, что "нам надо мириться", вот это "посередине", "какая разница, как называется улица" и всё такое, примерно одинаков на Востоке и Западе Украины. Как это ни странно звучит, ведь срок 70 лет и 470 - вроде бы громадная разница, а нет. Пары поколений интенсивно пропаганды достаточно, чтобы многие люди забыли о своем прошлом.
Незначна частина ******** України стала частиною Московії у 1654 році. Навіть тут немає 500 років. Більша частина ******** України стала частиною срусской недоімперії у 18 сторіччі 230-250 років тому. Навіть майже уся історична Київщина увійшла до складу срусской недоімперії лише у другій половині 18 сторіччя. Де тут 500 років? Вчи історію, невіглас.
PS і так, даремно ти так щодо "срусской недоімперії" - це була могутня імперія, "рівна серед рівних". Саме тому, що ми регулярно її недооцінюємо, і доводиться свої помилки відмивати кров'ю.
До повстання Хмеля кацапи навіть Смоленськ не могли узяти під свій стабільний контроль, за територію ******** України й годі щось казати.
Ти пишеш епічну маячню.
Перестань ганьбитися. З тебе тут усі щиро глузують.
P.S. Твое срусское наречие я знаю намного лучше тебя, просто мне противно писать на нем.
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Только от 50 до 60% ? А остальные - на рашку что ли ?! И это после 7 лет войны !
бальшие территории тяжело удержать,
значит это - война за их отъём, рано или поздно.
пусть едут
Вже тридцять років!!
Героям Слава!!
В США и Европе сидят отличные аналитики, которые читают и изучают ВСЁ (три дня Кондора вспомните), и на стол канцлерам и Презедентам ложатся не слащавые песни о процветающей Украине а суорвая реальность о внуках и виллах. Так что даже не мечтайте ближайшие лет 20-ть.
орос среди вил и внуков был ?
Семиволос: «Миша за ** бав до икоты, хочет в наглую бюджет делить, дает нелепые команды»
Павлиш: «Это не выполняй, включай дурака»
Семиволос: «Если хочу сидеть в кресле, то нужно выполнять, здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по паре его моментов положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»