Рывок в сторону евроатлантических симпатий был обеспечен изменением сознания Центра Украины - крупнейшего региона, - Головаха

Рост симпатий украинцев к идее вступления в ЕС и НАТО был обеспечен, прежде всего, изменением сознания населения в центральных областях Украины.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал один из самых известных украинских социологов, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

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"Рывок в сторону евроатлантических симпатий обеспечило прежде всего то, что изменилось сознание Центра Украины - крупнейшего региона (это 9 областей, которые определяют доминанту общественного мнения в Украине). До 2014-го там к НАТО большинство относилась отрицательно. Но сейчас больше стало сторонников НАТО даже на Востоке.

А что касается Евросоюза, то выбор уже сделан, мы движемся в том направлении. Ни в одном опросе в последние годы ориентация на Россию не превышала 25%. Главное, что курс уже выбран. До 2014 года мы не имели выбранного пути и соответственно никуда не продвигались. Сейчас есть шанс продвинуться в Евросоюз, хотя путь этот будет долог и труден", - отметил он.

По мнению Головахи, что окончательный поворот в общественном мнении в сторону ЕС произойдет тогда, когда критическая масса населения определится:

"Когда у нас три четверти населения будет считать себя европейцами и стремится в ЕС, то мы сделаем окончательный поворот. У нас сейчас, по разным опросам, от 50 до 60% выступают за движение в ЕС, но это еще не критическая масса".

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Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.