Енин: Украинский самолет в Кабуле в прошлое воскресенье похитили вооруженные люди

Борт, который должен был вывезти из столицы Афганистана украинцев, угнали в Иран вооруженные огнестрельным оружием люди.

Об этом в эфире "Громадського радио"рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Он добавил, что вся дипломатическая служба в последнюю неделю работала в режиме "краш-теста".

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Накануне из Кабула вылетел третий украинский самолет, который вечером приземлился в "Борисполе". На борту находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них - 41 украинец и украинка.

В Афганистане по-прежнему находятся не менее 50 украинцев.

Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8.

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Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Среди них 12 человек, работавших по субконтрактам от ООН на военной базе. Часть из них эвакуировал второй украинский эвакуационный борт - военный самолет Ил-76МД. Самолет утром 22 августа привез в Украину 83 человек. 31 из них - украинцы. Эвакуировали граждан Украины, журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, детей и женщин. Одна из эвакуированных, по словам Кулебы, на восьмом месяце беременности.