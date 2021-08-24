Енин: Украинский самолет в Кабуле в прошлое воскресенье похитили вооруженные люди
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Борт, который должен был вывезти из столицы Афганистана украинцев, угнали в Иран вооруженные огнестрельным оружием люди.
Об этом в эфире "Громадського радио"рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Енин.
Он добавил, что вся дипломатическая служба в последнюю неделю работала в режиме "краш-теста".
Накануне из Кабула вылетел третий украинский самолет, который вечером приземлился в "Борисполе". На борту находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них - 41 украинец и украинка.
В Афганистане по-прежнему находятся не менее 50 украинцев.
Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8.
Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Среди них 12 человек, работавших по субконтрактам от ООН на военной базе. Часть из них эвакуировал второй украинский эвакуационный борт - военный самолет Ил-76МД. Самолет утром 22 августа привез в Украину 83 человек. 31 из них - украинцы. Эвакуировали граждан Украины, журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, детей и женщин. Одна из эвакуированных, по словам Кулебы, на восьмом месяце беременности.
Пожалуйста, подождите...
Так вот о каком "восхищении* говорил Кулеба...
Деньги- мимо кассы.
Соотечественников, застрявших в афганистане талибы подвесят за яй ца.
Вот так.
Впрочем , бидон еще хуже
Мне пытались тут втереть, шо "Украина своих не бросает"
НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО БЫ НЕ СТАЛО ЯВНЫМ.
ВСЕ на продажу, жизни СВОИХ ничего не стоят.
ТАК СІЛЬКИ БУЛО УКРАЇНЦІВ 79 ЧИ 8?Як що брешете то не забрихайтеся,як тепер вірити нашим пропогандиським бублікаціям?
му бы сразу не предложить пока ещё официальным властям десяток-другой самолётов чисто
подкалымить ну хоть бы и под видом спасателей ??? почему не сделать нормально по людс-
ки ???