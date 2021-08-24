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Новости За рубежом
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Афганистан (599) эвакуация (1748) Енин (327)

Енин: Украинский самолет в Кабуле в прошлое воскресенье похитили вооруженные люди

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Енин: Украинский самолет в Кабуле в прошлое воскресенье похитили вооруженные люди

Борт, который должен был вывезти из столицы Афганистана украинцев, угнали в Иран вооруженные огнестрельным оружием люди.

Об этом в эфире "Громадського радио"рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Он добавил, что вся дипломатическая служба в последнюю неделю работала в режиме "краш-теста".

Читайте: Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним

Накануне из Кабула вылетел третий украинский самолет, который вечером приземлился в "Борисполе". На борту находились 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди них - 41 украинец и украинка.

В Афганистане по-прежнему находятся не менее 50 украинцев.

Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8.

Также читайте: Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе

Впоследствии еще 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой. Среди них 12 человек, работавших по субконтрактам от ООН на военной базе. Часть из них эвакуировал второй украинский эвакуационный борт - военный самолет Ил-76МД. Самолет утром 22 августа привез в Украину 83 человек. 31 из них - украинцы. Эвакуировали граждан Украины, журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, детей и женщин. Одна из эвакуированных, по словам Кулебы, на восьмом месяце беременности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+43
Да,но потом Иран типа вернул,но не сразу...а что им?знают уже прекрасно,что с зебобой можно не церемонится
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24.08.2021 02:41
+35
И где теперь этот самолет,роззявы?
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24.08.2021 02:30
+34
Аэропорт Кабула охраняют Вооруженные силы Америки
Или ( если верить Енину...верить?) уже не охраняют?
Мутки какие-то...
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24.08.2021 02:42
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не уважают... Єнін: Український літак в Кабулі минулої неділі викрали озброєні люди - Цензор.НЕТ 4681 у других ведь летаки не отжимаю.
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24.08.2021 11:21 Ответить
провал.
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24.08.2021 11:26 Ответить
Бой в крыму, все в дыму...
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24.08.2021 11:30 Ответить
Чому Іран не затримав терористів? Де висилка Іранського посла?
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24.08.2021 13:56 Ответить
А посадити в літак з десяток спецназівців мізків не вистачило?
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24.08.2021 14:00 Ответить
а толку? Це допомогло б тільки від ножів, і то не факт
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25.08.2021 11:01 Ответить
17.08.21 18:15 Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба...
Так вот о каком "восхищении* говорил Кулеба...
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24.08.2021 15:13 Ответить
Аэропорт Кабула охраняют около 4000 американских военных . Вопрос: как туда проникли вооруженные иранцы и умудрились незаметно для украинских летчиков, обслуживающего персонала, без разрешения американских диспетчеров проникнуть и поднять в воздух огромный самолет. Что то тут не так. Или это Украина как государство, или летчики за приличное бабло решили по тихому подзаработать.
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24.08.2021 15:30 Ответить
"Заработали"
Деньги- мимо кассы.
Соотечественников, застрявших в афганистане талибы подвесят за яй ца.
Вот так.
Впрочем , бидон еще хуже
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24.08.2021 17:59 Ответить
Украинский самолет, который якобы был захвачен неизвестными в Афганистане, выкупили богатые афганские бизнесмены за валюту, золото и драгоценные камни.«То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт. Источник «Страна.ua» в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было», - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть афганских беженцев, которых эвакуировали на украинских самолетах, покупали себе места на борту за большие деньги...
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24.08.2021 15:57 Ответить
Как я и говорил несколько дней назад- улетят украинскими самолетами те, у кого есть деньги. Поэтому на этих рейсах по 92 душмана и 8 украинцев.
Мне пытались тут втереть, шо "Украина своих не бросает"
НЕТ НИЧЕГО ТАЙНОГО, ЧТО БЫ НЕ СТАЛО ЯВНЫМ.
ВСЕ на продажу, жизни СВОИХ ничего не стоят.
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24.08.2021 17:53 Ответить
Страна.ua - ватне гамно . Нормальна , здорова людина гамна читати не буде . Хіба якийсь виродок .
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24.08.2021 19:18 Ответить
100%. Але правда десь близько. Ніхто нічого не викрадав. Це неможливо.
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24.08.2021 21:19 Ответить
лайно не лайно але дуже схоже на правду
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25.08.2021 11:03 Ответить
Первым украинским самолетом 16 августа вывезли почти 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана. Среди них были и совсем маленькие дети. Украинцев на борту было 8. Источник: https://censor.net/ru/n3284258
ТАК СІЛЬКИ БУЛО УКРАЇНЦІВ 79 ЧИ 8?Як що брешете то не забрихайтеся,як тепер вірити нашим пропогандиським бублікаціям?
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24.08.2021 19:37 Ответить
Ну "Страна.ua" - це ще не значить, що вона "Країна.ua".
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24.08.2021 20:33 Ответить
а чё молчал то целую неделю?
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24.08.2021 20:45 Ответить
вопрос только один - с самолётом какой страны поступили аналогичным образом ??? и поче
му бы сразу не предложить пока ещё официальным властям десяток-другой самолётов чисто
подкалымить ну хоть бы и под видом спасателей ??? почему не сделать нормально по людс-
ки ???
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25.08.2021 01:38 Ответить
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