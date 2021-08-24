За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС
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За минувшие сутки в результате четырех нарушений наемниками российско-оккупационных войск режима прекращения огня на Донбассе погиб украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", – говорится в утренней сводке.
В частности, противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного у Донецка.
Неподалеку Марьинка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
У Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.
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@tZEinform
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23 ч
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
це не статистика, а людське життя
Родині та близьким співчуття…….
Горіть у пеклі москалі!!!
Цікаво чи не зробить воно з національного свята чергову порнографію в свою честь..
... співчуття родині і побратимам...