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обстрел (20060) Донбасс (26944) потери (3856) операция Объединенных сил (4182)

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС

За минувшие сутки в результате четырех нарушений наемниками российско-оккупационных войск режима прекращения огня на Донбассе погиб украинский военнослужащий. С начала текущих суток соблюдается режим тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 23 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня… В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью", – говорится в утренней сводке.

В частности, противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного у Донецка.

Неподалеку Марьинка противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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У Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществляли дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+32
Зеленский, с..ка, верни снайперов на передовую! Путин, чтоб ты сдох.
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24.08.2021 08:16
+24
Царство небесне загиблому. Земля хай буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.08.2021 08:18
+22
Методично снайперы из Макшании отстреливают бойцов ВСУ. Каждый день. Вова считает это приемлемой ценой.
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24.08.2021 08:20
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Зеленский, с..ка, верни снайперов на передовую! Путин, чтоб ты сдох.
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24.08.2021 08:16 Ответить
+++++++
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24.08.2021 09:40 Ответить
tZE inform
@tZEinform
·
23 ч
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
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24.08.2021 09:58 Ответить
Очень хотелось бы в это верить, но я скептически и пессимистично отношусь к подобным вещам. Считаю что орки Они часто выдумывают свои потери в пропагандистских целях.
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24.08.2021 11:09 Ответить
Про орков согласен, но тут на кону репутация уважаемого tZE inform.
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24.08.2021 11:16 Ответить
Цензор, вказуй, будь ласка, надалі им'я та призвище загиблих Воїнів -

це не статистика, а людське життя
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24.08.2021 13:35 Ответить
Прикро…….Вічна та світла пам'ять загиблому……..
Родині та близьким співчуття…….
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24.08.2021 08:17 Ответить
Царство небесне загиблому. Земля хай буде пухом.
Горіть у пеклі москалі!!!
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24.08.2021 08:18 Ответить
Методично снайперы из Макшании отстреливают бойцов ВСУ. Каждый день. Вова считает это приемлемой ценой.
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24.08.2021 08:20 Ответить
Ваві аби корпоративи влаштовувати.
Цікаво чи не зробить воно з національного свята чергову порнографію в свою честь..
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24.08.2021 08:49 Ответить
Быкота ты мокшанская! Отстрелить бы тебе твою тупую козлячую голову! Это наши бойцы, бойцы-ВСУ,отстреливают днр-скую дичь! Жаль что не каждый день, а их снайпера подло убивают наших защитников, пользуясь так называемым "перемирием".
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24.08.2021 11:45 Ответить
Знайшов бика. На лікування.
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24.08.2021 13:05 Ответить
Нерусский Кремль руки прочь от Украины и КараБаха Одэрбэйджанского,герб которого -вид сверху Покровского (Бахар) собора в Москве!
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24.08.2021 08:23 Ответить
Ну що, "Пєтух обісцяний", коли відміниш всі свої накази про заборону "отвєткі" ворогу? Не лізь, Віслюку, в військові справи, армія сама знає, як знищувати і зупиняти москальноту.
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24.08.2021 08:57 Ответить
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3051 За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8496
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24.08.2021 08:57 Ответить
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2304

... співчуття родині і побратимам...
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24.08.2021 09:25 Ответить
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4596
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24.08.2021 10:33 Ответить
похоже рф что то подогнала что идет такой отстрел, может беспилотники работают недавно была новость орки жаловались на украинский рэб
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24.08.2021 13:57 Ответить
Георї не вмирають
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24.08.2021 18:11 Ответить
 
 