В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксировано 692 новых случая заражения, 345 человек выздоровели

По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине зафиксировано 692 новых случаея заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 345 человек, умерли 27.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 августа 2021 в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели - 345 человек", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний COVID-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания COVID-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели 2 201 778 человек, летальных случаев - 53 501.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА