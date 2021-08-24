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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксировано 692 новых случая заражения, 345 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 27 человек, зафиксировано 692 новых случая заражения, 345 человек выздоровели

По состоянию на утро вторника, 24 августа, в Украине зафиксировано 692 новых случаея заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 345 человек, умерли 27.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 августа 2021 в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 410 человек; летальных случаев - 27; выздоровели - 345 человек", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний COVID-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний Сovid-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания COVID-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 863 человека, выздоровели 2 201 778 человек, летальных случаев - 53 501.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Вадим Куц
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Всіх украінців вітаю зі святом!!! Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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24.08.2021 08:26 Ответить
Читаємо уважно ,думаємо , включаємо мізки і калькулятор .Виконаємо просту арифметичну дію з 6 класу середньої школи.І у результаті 692 людини ,які захворіли на вірус -це +-0,00137% від загальної кількості населення України!!! А тепер думаєм що це за вірус!?)
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24.08.2021 11:48 Ответить
Це вірус, який в квітні цього року вбивав більше, ніж по 400 українців за добу.
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24.08.2021 13:53 Ответить
Ви перебуваєте у паралельному світі ,(світків пришестя святого covid19)
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24.08.2021 17:33 Ответить
Весь світ в паралельному і лише Ви в перпендикулярному...
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24.08.2021 19:36 Ответить
За весь час пандемії в Китаї загинуло віж ковіду 0,0003% населення. За твоєю логікою, Китай мав би до сих пір мовчати та ігнорувати будь-які запити про цнй вірус?
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24.08.2021 13:57 Ответить
По-перше тикни своїй мамі!і по- друге ,причини глобальної істерії не у збереженні твого життя!)) Ти раб і тебе треба загнати у стійло,щоб Ти мовчки робив і не відкривав рота.Але Ти цього не зрозумієш -бо ти ментальний і духовний раб))
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24.08.2021 17:38 Ответить
Який пафос! А по суті питання ти так і не відповів... Швидко ковіддисиденти забули, як в квітні більш ніж по чтотири сотні українців щодоби помирали. А казочки про рабів і стойло прибережи для біблійних сюжетів, може хтось тобі і повірить...
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24.08.2021 19:25 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали - Цензор.НЕТ 1532
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24.08.2021 12:59 Ответить
Ватним кацапам без черги по три дози на раз,рокам на користь)))
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24.08.2021 18:12 Ответить
кацапы как раз без вакцины (спутник-вектор - это скотомицин, который вакциной не является) по 800 рыл в день от КОВИДа дохнут В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 692 нові випадки зараження, 345 осіб одужали - Цензор.НЕТ 264
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24.08.2021 18:16 Ответить
 
 