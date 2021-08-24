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В Украине за сутки вакцинировали более 71 тыс. человек, полностью иммунизированы 3,18 млн человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки вакцинировали более 71 тыс. человек, полностью иммунизированы 3,18 млн человек, - Минздрав

За минувшие сутки - понедельник 23 августа 2021 года - в Украине иммунизировано более 71 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"71 427 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 23 августа 2021. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы – 43 285 человек", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали: 604 мобильные бригады, 2 321 пункт прививки, 328 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито – 5 099 802 человека, из них получили одну дозу – 5 099 800 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 8 279 461 прививку", – отметили в Минздраве.

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Автор: Вадим Куц
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В Украине за сутки вакцинировали более 71 тыс. человек, полностью иммунизированы 3,18 млн человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1638 В Украине за сутки вакцинировали более 71 тыс. человек, полностью иммунизированы 3,18 млн человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6105
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24.08.2021 09:03 Ответить
И снова ложь. Вакцинированы не значит иммунизированы. Вакцинация не гарантирует от заражения, тяжёлого течения болезни, летального исхода.
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24.08.2021 09:37 Ответить
кроме того, среди вакцинированных есть носители
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24.08.2021 10:00 Ответить
"Вакцинированы не значит иммунизированы." - А как работают вакцины? На что они воздействуют и что меняют в организме? В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1235
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24.08.2021 13:00 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу вакцинували понад 71 тис. осіб, повністю імунізовано 3,18 млн осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5655
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24.08.2021 12:59 Ответить
Теперь ещё сделайте швыденько Ковид сертификаты нормальные, которые принимают за границей.
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25.08.2021 00:04 Ответить
 
 