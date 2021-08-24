Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД
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Министерство иностранных дел Украины опровергает информацию о якобы "захваченном" в Кабуле украинском самолете.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер МИД.
Спикер МИД подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, "безопасно вернулись в Украину". Он напомнил, что состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.
"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - рассказал Николенко.
Он подчеркнул, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.
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До речі, канабіс там теж турборежимний...
чего-то кажется что и енин как бы не с потолка придумал...хотя...там все такие сказочники...
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
единственное - где вы прочитали "страну"? с 21.08.21 она заблокирована ...
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.