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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) МИД (6653) самолет (3323) Николенко (155)

Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД

Министерство иностранных дел Украины опровергает информацию о якобы "захваченном" в Кабуле украинском самолете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - сообщил спикер МИД.

Спикер МИД подчеркнул, что все самолеты, которые привлекала Украина для эвакуации из Афганистана, "безопасно вернулись в Украину". Он напомнил, что состоялось три эвакуационных рейса, которыми вывезли 256 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт в Кабуле закрыли: украинский самолет смог улететь последним

"Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимы люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что МИД остается на связи с украинцами, которые продолжают оставаться в Афганистане, и прорабатывает возможные безопасные пути их эвакуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енин: Украинский самолет в Кабуле в прошлое воскресенье похитили вооруженные люди

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
Зеленый цырк на проводе. Цельный замминистра уверждает, что самолет в Иран угнали, а его министерство, говорит, шо Енин врет... И так у них все, вся госполитика на таком абсурде построена.
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24.08.2021 11:17
+10
Єнін дегустував афганський порошок?
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24.08.2021 11:33
+8
З мови зняли.
До речі, канабіс там теж турборежимний...
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24.08.2021 11:43
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Да ладно! Пусть пока деньги Каломойскому зарабатывает.
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24.08.2021 11:15 Ответить
Эта новость топ-1 сегодня у расисян. Ребят, следите за своим бестолковым языком и думайте в следующий раз, что мелите. Если есть проблемы, то решайте их, а не высирайте во всеуслышание
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24.08.2021 11:16 Ответить
Зеленый цырк на проводе. Цельный замминистра уверждает, что самолет в Иран угнали, а его министерство, говорит, шо Енин врет... И так у них все, вся госполитика на таком абсурде построена.
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24.08.2021 11:17 Ответить
Енин интересный персонаж У Кавказ-Центра к нему много вопросов, конкретно, а не ФСБешиник ли он....
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24.08.2021 11:19 Ответить
А у меня ,с недавнего времени,вопросы к Кавказ центру -такую муть гонят про прекрасный Талибан,что уши вянут...
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24.08.2021 11:23 Ответить
Опять какой-то бардак. Енин, он же бывший прокурор Енин, что выдал России на расправу Руслана Тумгоева вместе с подельниками из Харьковского СБУ, опять отметился.
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24.08.2021 11:18 Ответить
Не только его, он многих выдал. И он же сфальсифицировал дело на моего Побратима, наклепал 15 тяжелых статей, чтобы объявить его в розыск по линии Интерпола. Всё это по прихоти медведчука
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24.08.2021 11:28 Ответить
Рыдать!
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24.08.2021 12:28 Ответить
Так шо то было!? Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД - Цензор.НЕТ 6395 Дыма без огня не бывает /пусть растолкует/.
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24.08.2021 11:28 Ответить
То он проговорился наверное,случайно ляпнул не подумавши. Самолёт выполнил незапланированный рейс в Иран и назад.Решили подзаработать?
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24.08.2021 11:28 Ответить
Єнін дегустував афганський порошок?
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24.08.2021 11:33 Ответить
З мови зняли.
До речі, канабіс там теж турборежимний...
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24.08.2021 11:43 Ответить
С чего-чего сняли?
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24.08.2021 11:59 Ответить
Підлога Цензора зрозуміли стьоб.
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24.08.2021 13:29 Ответить
Палишься, кацап...
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24.08.2021 12:15 Ответить
Влучне зауваження, немов постріл з цибулі.
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24.08.2021 13:29 Ответить
так созванивайтесь хотя бы между собой...чтобы выдавать одну легенду...
чего-то кажется что и енин как бы не с потолка придумал...хотя...там все такие сказочники...
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24.08.2021 11:40 Ответить
На самом деле в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
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24.08.2021 16:22 Ответить
все возможно...
единственное - где вы прочитали "страну"? с 21.08.21 она заблокирована ...
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24.08.2021 16:28 Ответить
Об этом пишет другое издание, ссылаясь на Страну. Поместите несколько слов, например этих - которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями В Гугл, он Вам откроет несколько ссылок. О Том, что Страну закрыли, я не в курсе.
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25.08.2021 16:10 Ответить
Ну, возможно командир воздушного судна просто решил помочь хорошим парням, которые были столь добры, что почесали ему затылок стволом АК-47...
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24.08.2021 11:40 Ответить
А може все проще - спасатели отработали баньку в гостиннице с шазерезадыми...
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24.08.2021 12:30 Ответить
100% перевозили наркоту😀
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24.08.2021 12:40 Ответить
...тебе доза от перевозимого видимо досталась?!....
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24.08.2021 12:56 Ответить
Во дебилы, сами рассказали , сами опровергли, шизики зелёные))))))
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24.08.2021 13:44 Ответить
Вобщем хотели подзаработать на вывозе людей из афгана и придумали сказку об угоне.А когда доперли что там аэропорт под американцами (по сути если угнали,то даже не взлетели бы),то сразу заднюю дали,типа то все выдумки пресы
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24.08.2021 13:49 Ответить
Так был ли мальчик???
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24.08.2021 14:00 Ответить
На самом деле в Иран отправились местные бизнесмены с семьями, заплатив за борт. То есть никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.Никакого похищения не было, а был, по сути, просто выкуплен украинский военный борт.
Источники в авиационных кругах подтверждают эту информацию и говорят, что на борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полёт в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть, никакого угона не было.
Более того, по данным источников «Страны», большая часть так называемых "афганских беженцев", которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги. Естественно, что все эти платежи идут мимо "официальной кассы" (из интернета) Если сюда можно приносить ссылки, скажите, я дам её.
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24.08.2021 16:20 Ответить
Какая прелесть... Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС - Цензор.НЕТ 7569
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24.08.2021 20:05 Ответить
Да-да. Енин напился, накололся, нанюхался и такие небылицы наговорил
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25.08.2021 20:58 Ответить
 
 