РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44813 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2301 42
социология (220) Головаха (9)

В понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений, - Головаха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений, - Головаха

В Украине на сегодня не могут у власти быть политические лидеры по типу Сталина или Пиночета, так как украинцы не воспринимают таких лидеров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал социолог, замглавы директора Института социологии Украины Евгений Головаха.

Отвечая на вопрос о том, что в 90-х годах большинство украинцев при власти хотели видеть "сильную руку", социолог отметил, что это желание и сейчас есть:

"55% сегодня хотят видеть у власти сильную руку, а в 90-х таких было 60%. Это не представляет опасности, так как украинцы понимают понятие "сильной руки" другим образом, чем русские. Социология пользуется также качественными методами и выясняет, что стоит за теми или иными ответами. Так вот, в понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это не диктатор, а человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений.

Собственно в Украине ещё не сложился тип того руководителя, который должен иметь железную волю и демократическое сознание. На Западе таким примером всегда был Уинстон Черчилль или Маргарет Тэтчер. Американцы такими считают Авраама Линкольна или Рональда Рейгана. Последний хотя имел низкую эрудицию, но ему была присуща железная воля. Он, как тот сторожевой пес демократии, взялся за Советский Союз и не отпускал. Украинцы хотели бы иметь именно такого руководителя, а не Пиночета или Сталина".

Головаха уточнил, что Украина попросту не воспримет политических лидеров по типу Сталина.

"Первую пятерку российского пантеона героев мы знаем. Петр I, Александр Невский, который железной рукой собирал дань для татар, Сталин, Ленин, и среди них затесался Пушкин. Причем если раньше Сталин не был на первом месте, то теперь он обогнал всех. Украина таких лидеров не воспринимает, поэтому у нас их и нет, у нас понятия о крепкую руку другое", - отметил он.

Читайте также: Настроения украинцев не очень хорошие, но психологически черта негатива перейдена, - директор Института социологии Головаха

Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+16
це щоб росіский цап показився.
нагадую тобі - жодний американець не вбив українця.
не те що ваша латна скотина невмита..
показать весь комментарий
24.08.2021 15:42
+15
для украинцев Сталин это кровавый маньяк, садист и убийца...
показать весь комментарий
24.08.2021 15:33
+12
По сильной руке скучают люди со слабой головой.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
для украинцев Сталин это кровавый маньяк, садист и убийца...
показать весь комментарий
24.08.2021 15:33 Ответить
Для всего мира, даже для русни только они этого не понимают
показать весь комментарий
25.08.2021 00:23 Ответить
Может украинцы и хотели бы иметь такого лидера, как Черчилль , Тэтчер или Рейган, но выбирают зеленского. Что напрямую противоречит тому, что было сказано вначале. И теперь вопрос: чего им все-таки нужно, украинцам?
показать весь комментарий
24.08.2021 15:34 Ответить
мінімальне втручання держави у їх справи
показать весь комментарий
24.08.2021 15:37 Ответить
зеленский и его свора только и делают, что вмешиваются в дела среднестатистического гражданина. В основном, это касается очень активного выуживания денег из его кармана и этот процесс будет и дальше набирать обороты. Промывание мозгов получило очень активное ускорение. В общем делается все, чтобы вмешательство государства было максимальным. Не то.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:41 Ответить
я про ментальну особливість. Коли клована обирали то ніхто і уявити не міг, що зграя, наприклад, вигадає "непрямі методи податкового контролю". Це відвертий беспред. Неписаний соціальний договір порушено.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:46 Ответить
коли клює "смажений півень" у попу, "мудрий нарід" чи то англійський, чи український завжджи кидається до Черчеля або Порошенко, бо підсвідомо знають, що вони жорсткі але вправні провідники

а "на расслабоні" вибирають лейбористів та популістів, бо хотять жити весело
показать весь комментарий
24.08.2021 15:47 Ответить
Для мене сильна людина на чолі держави це та, яка не стане прогинатись перед лідерами інших держав. Не почне зазирати в очі путлерові. А конкретно почне робити ВСЕ для процвітання та слави української України.
Досить какіх разніц, досить малоросі
показать весь комментарий
24.08.2021 15:37 Ответить
Як соціолог, підтримую
показать весь комментарий
24.08.2021 16:11 Ответить
це щоб росіский цап показився.
нагадую тобі - жодний американець не вбив українця.
не те що ваша латна скотина невмита..
показать весь комментарий
24.08.2021 15:42 Ответить
Набутылочник, Чечня-круто? Отвечать,холоп.)
показать весь комментарий
24.08.2021 15:45 Ответить
В понимании украинцев,вся эта философская болтовня - это полная туфта.Кто тиран и палач,объяснять не нужно.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:38 Ответить
Та дайте йому оселедця і позвоніть в дурдом!!
Клієнт вже готовий до процеДур!!
показать весь комментарий
24.08.2021 15:39 Ответить
Наиболее близок к фигуре Черчилля , пятый Президент Украины Порошенко - поэтому его ненавидит шестой Президент.
Увы, умных, образованных, успешных .... серость, всегда ненавидела!
показать весь комментарий
24.08.2021 15:42 Ответить
Тільки по габаритам та массі тіла а не Моску!!
😁
показать весь комментарий
24.08.2021 16:35 Ответить
Сталин авторитет только для ваты и совков, мало он их стрелял, видимо надо было больше, чтобы еще сильнее любили. Украине лидеры конечно не помешают, но нужен ли вообще президентский пост - вопрос. Возможно уже устарела эта система.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:44 Ответить
По сильной руке скучают люди со слабой головой.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:51 Ответить
Импотенты, так точнее.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:52 Ответить
Декомунізація в Україні ще не завершена. Ми й досі живемо в "країні здебілованого совкром пролєтаріату" який голосує за жидобільшовиків замість того щоб бити берцем їм в писок. У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха - Цензор.НЕТ 9577
показать весь комментарий
24.08.2021 15:57 Ответить
В честь годовщины Независимости Украины, скромно умалчивают о достижениях Украины.
Почему-то умалчивается, что Украинский электровелосипед Delfast Top 3.0 признан экспертами лучшим электровелосипедом 2021 года и лучшая альтернатива общественному и личному транспорту.
Кстати, Украинская компания DelFast создана, во времена Президента Порошенко ...... .
показать весь комментарий
24.08.2021 16:21 Ответить
😃
Та Мінськи угоди на колінках Макрелі...
показать весь комментарий
24.08.2021 16:38 Ответить
важко схилити онука колимського вертухая любити Україну,
неможливо заставити кремлівського вовка їсти траву, замість м'яса,
але закопати їх в землю України - можливо !
показать весь комментарий
24.08.2021 16:35 Ответить
Так вот, в понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это не диктатор, а человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений-(Чтобы побороть коррупцию, начните с того, что посадите трёх своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что.)- сильная рука Ли Куан Ю
показать весь комментарий
24.08.2021 16:40 Ответить
👏👏
показать весь комментарий
24.08.2021 16:42 Ответить
У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха - Цензор.НЕТ 2539
показать весь комментарий
24.08.2021 16:51 Ответить
В первую очередь человек должен быть честным.
показать весь комментарий
24.08.2021 19:27 Ответить
 
 