В понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений, - Головаха

В Украине на сегодня не могут у власти быть политические лидеры по типу Сталина или Пиночета, так как украинцы не воспринимают таких лидеров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал социолог, замглавы директора Института социологии Украины Евгений Головаха.

Отвечая на вопрос о том, что в 90-х годах большинство украинцев при власти хотели видеть "сильную руку", социолог отметил, что это желание и сейчас есть:

"55% сегодня хотят видеть у власти сильную руку, а в 90-х таких было 60%. Это не представляет опасности, так как украинцы понимают понятие "сильной руки" другим образом, чем русские. Социология пользуется также качественными методами и выясняет, что стоит за теми или иными ответами. Так вот, в понимании украинцев сильная рука - это не Сталин. Для украинцев твердая рука - это не диктатор, а человек, который способен принимать решения и идти по пути изменений.

Собственно в Украине ещё не сложился тип того руководителя, который должен иметь железную волю и демократическое сознание. На Западе таким примером всегда был Уинстон Черчилль или Маргарет Тэтчер. Американцы такими считают Авраама Линкольна или Рональда Рейгана. Последний хотя имел низкую эрудицию, но ему была присуща железная воля. Он, как тот сторожевой пес демократии, взялся за Советский Союз и не отпускал. Украинцы хотели бы иметь именно такого руководителя, а не Пиночета или Сталина".

Головаха уточнил, что Украина попросту не воспримет политических лидеров по типу Сталина.

"Первую пятерку российского пантеона героев мы знаем. Петр I, Александр Невский, который железной рукой собирал дань для татар, Сталин, Ленин, и среди них затесался Пушкин. Причем если раньше Сталин не был на первом месте, то теперь он обогнал всех. Украина таких лидеров не воспринимает, поэтому у нас их и нет, у нас понятия о крепкую руку другое", - отметил он.

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