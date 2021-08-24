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Новости Политика Украины
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Зеленский: Можно временно оккупировать территории, но не любовь людей к Украине. Нельзя паспортизовать украинские сердца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Можно временно оккупировать территории, но не любовь людей к Украине. Нельзя паспортизовать украинские сердца

Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины вспомнил о жителях оккупированных территориях. По его словам, российские оккупанты могут раздавать паспорта РФ, но не смогут "паспортизовать украинские сердца".

Об этом он заявил в своем выступлении на торжественном мероприятии перед началом парада войск, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что украинцы вместе должны строить сильную страну, которая первой в мире внедряет цифровой паспорт, выполняет свои обещания, дает людям реальное право собственности на землю.

"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит "Крымскую платформу", где собирает 46 иностранных делегаций. Мы боремся за своих людей, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, нельзя паспортизовать их украинские сердца. Люди на Донбассе и в Крыму вернутся к нам, потому что мы - семья", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+11
Сказало владелец студии Квартал-95, которая накануне Дня Независимости Украины:
- выпустила в РФ мультфильм,
- снятый российским режиссером,
- продюсированный Шефиром,
- финансируемый оффшором.

Патриот с горячим сердцем итить-колотить...
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24.08.2021 12:02
+11
Що він верзе? Любов до України у тих, хто бере пачпорти РФ та ОРДЛО?
Знаємо їх - у них "любов" називається "мы до хохлов за пенсией, хунта дай денег!"
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24.08.2021 12:02
+8
Kretino absoluta.
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24.08.2021 12:02
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Kretino absoluta.
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24.08.2021 12:02 Ответить
Сказало владелец студии Квартал-95, которая накануне Дня Независимости Украины:
- выпустила в РФ мультфильм,
- снятый российским режиссером,
- продюсированный Шефиром,
- финансируемый оффшором.

Патриот с горячим сердцем итить-колотить...
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24.08.2021 12:02 Ответить
Що він верзе? Любов до України у тих, хто бере пачпорти РФ та ОРДЛО?
Знаємо їх - у них "любов" називається "мы до хохлов за пенсией, хунта дай денег!"
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24.08.2021 12:02 Ответить
"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит "Крымскую платформу", где собирает 46 иностранных делегаций.

Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2946Первое предложение противоречит второму.
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24.08.2021 12:05 Ответить
А ти запитувало тих людей про їхню думку?!
Мабуть точно що дебіл або нарик.....
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24.08.2021 12:07 Ответить
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 5435Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2133Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 3973Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2632
...
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24.08.2021 12:16 Ответить
Теж моментально про це подумав.
У цих манкуртів - "українські серця"? Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 2302
Ще задовго до війни ті, хто часто бував на Донбасі, констатував неприємний факт - більшість місцевого населення взагалі не може відповісти на просте запитання про їхню національність. У кращому випадку відповідали "мы донбасские", у гіршому - "чё ********?"
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24.08.2021 13:07 Ответить
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 6193 Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 6577
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24.08.2021 12:20 Ответить
Красивая БОЛТАВНЯ, правда она вообше никому не нравится ни ура-патриотам, ни РАБАМ москальской ымперии!
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24.08.2021 12:23 Ответить
У кого украинские сердца тот не будет брать пасплрт с курицей и жить при орках,там ватные сердца,но територию возвращать надо
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24.08.2021 12:24 Ответить
Хунта, дай денег и пожрать Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 123
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24.08.2021 13:21 Ответить
Зеля может только бред нести.
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24.08.2021 12:45 Ответить
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 9917

Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 665
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24.08.2021 13:02 Ответить
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 7547
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24.08.2021 13:04 Ответить
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 7485
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24.08.2021 13:05 Ответить
Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 3194
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24.08.2021 13:05 Ответить
"Українські серця", пілять... Зеленський: Можна тимчасово окупувати території, але не любов людей до України. Не можна паспортизувати українські серця - Цензор.НЕТ 7222
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24.08.2021 13:11 Ответить
Ох*євша гопота, також відома як "кормильцы всея Украины": суть в одному відео
ДНР Митинг железнодорожников Хунта, дай денег! Жрать хочется!
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24.08.2021 13:19 Ответить
 
 