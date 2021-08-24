Зеленский: Можно временно оккупировать территории, но не любовь людей к Украине. Нельзя паспортизовать украинские сердца
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Президент Владимир Зеленский в День независимости Украины вспомнил о жителях оккупированных территориях. По его словам, российские оккупанты могут раздавать паспорта РФ, но не смогут "паспортизовать украинские сердца".
Об этом он заявил в своем выступлении на торжественном мероприятии перед началом парада войск, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что украинцы вместе должны строить сильную страну, которая первой в мире внедряет цифровой паспорт, выполняет свои обещания, дает людям реальное право собственности на землю.
"Сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Она проводит "Крымскую платформу", где собирает 46 иностранных делегаций. Мы боремся за своих людей, потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине, нельзя паспортизовать их украинские сердца. Люди на Донбассе и в Крыму вернутся к нам, потому что мы - семья", - добавил Зеленский.
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- выпустила в РФ мультфильм,
- снятый российским режиссером,
- продюсированный Шефиром,
- финансируемый оффшором.
Патриот с горячим сердцем итить-колотить...
Знаємо їх - у них "любов" називається "мы до хохлов за пенсией, хунта дай денег!"
Первое предложение противоречит второму.
Мабуть точно що дебіл або нарик.....
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У цих манкуртів - "українські серця"?
Ще задовго до війни ті, хто часто бував на Донбасі, констатував неприємний факт - більшість місцевого населення взагалі не може відповісти на просте запитання про їхню національність. У кращому випадку відповідали "мы донбасские", у гіршому - "чё ********?"
ДНР Митинг железнодорожников Хунта, дай денег! Жрать хочется!