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Генсек НАТО Столтенберг сегодня примет участие в онлайн-совещании лидеров G7 по Афганистану

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генсек НАТО Столтенберг сегодня примет участие в онлайн-совещании лидеров G7 по Афганистану

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет участвовать в чрезвычайном совещании лидеров группы G7.

Об этом сообщила пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Во вторник, 24 августа 2021 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в совещании руководителей стран G7, организованном в виртуальном формате британским председательством G7", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе

Созвавший саммит G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на саммите стран "группы семи" намерен обсудить поддержку афганского населения, в том числе оказание гуманитарной помощи.

"Сегодня я проведу чрезвычайное заседание G7, чтобы скоординировать нашу реакцию на кризис в Афганистане", - написал Джонсон в твиттере.

"Я попрошу моих друзей и союзников поддерживать афганский народ и нарастить поддержку беженцев и гуманитарную помощь. Мы будем продолжать использовать все гуманитарные и дипломатические рычаги давления для того, чтобы обеспечить соблюдение гражданских прав и сохранить те успехи, которых удалось достичь в Афганистане за последние два десятилетия", - отметил он.

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Ожидается, что лидеры G7 обсудят, в частности, операцию по эвакуации гражданских лиц из аэропорта Кабула.

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Да кому он нужен? Можно подумать он вообще что-то решает /свадебный генерал/!
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24.08.2021 12:25 Ответить
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Цензор.нет не стал бы все время цитировать человек с фальшивой должностью. Или стал бы?
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24.08.2021 13:35 Ответить
Що там вже переливати з пустого в порожнє після того як піндоси ганебно здриснули з Афгана? Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 933
Таліби перемогли піносів, це - факт!
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24.08.2021 12:30 Ответить
Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану - Цензор.НЕТ 4544

Афганский капкан для Китая https://www.youtube.com/watch?v=ODWnfGA-D4g
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24.08.2021 12:37 Ответить
Имеете себе победу? Ну так поБедствуете еще...к бабке не ходи...
Раніше амери тримали ць пошесть за свій кошт тепер кітайозам з кацапами прийдеться хитрий болт зривати...
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24.08.2021 12:38 Ответить
Чесное талібскоє слово....
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24.08.2021 12:39 Ответить
 
 