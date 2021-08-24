Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. ВИДЕО

Военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, поздравили Украину и украинцев с 30-й годовщиной Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующее видео опублковал пресс-центр штаба ООС.

"Наша цель - единая и мирная Украина. С Днем Независимости, моя страна", - говорит один из воинов.

"Я искренне люблю свою страну", - подчеркивает военнослужащая.

"Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены. Слава Украине", - обратился к своему государству украинский воин.

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