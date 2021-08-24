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День Независимости (496) поздравление (443) военнослужащие (2439) операция Объединенных сил (2984)

Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, поздравили Украину и украинцев с 30-й годовщиной Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующее видео опублковал пресс-центр штаба ООС.

"Наша цель - единая и мирная Украина. С Днем Независимости, моя страна", - говорит один из воинов.

"Я искренне люблю свою страну", - подчеркивает военнослужащая.

"Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены. Слава Украине", - обратился к своему государству украинский воин. 

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Топ комментарии
+26
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8965 Зі святом, рідненькі! Бережи вас Господь!
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24.08.2021 12:56
+26
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8212

...
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24.08.2021 12:56
+18
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 6948 Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 4750
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24.08.2021 12:53
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Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 6948 Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 4750
показать весь комментарий
24.08.2021 12:53 Ответить
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8965 Зі святом, рідненькі! Бережи вас Господь!
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24.08.2021 12:56 Ответить
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости - Цензор.НЕТ 8212

...
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24.08.2021 12:56 Ответить
Дякуємо хлопці! Молимося за Вас, дай боже вам здоровля ,сили та перемоги! Так радісно чути звістку від нашіх захисників,бо Цензор ,мабуть вирішив увесь день розділити на цітати зелелоха, та він людям так вже набрид, ледь той його монолог пережила, щоб не заплювати телевізор, зелене непорозуміння до незалежності України має одне відношення - трагична випадковість,болячка.
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24.08.2021 12:59 Ответить
И это поздравление? Вываливаетна на головы военных свои комплексы и психические проблемы.
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24.08.2021 13:45 Ответить
Зеленский проблема всей Украины, и тех кто гибнет на войне ,пока Зелох разрушает Украину в тылу- в том числе.А кому не нравиться пусть не читает ,а идет скакать на празднике в шльопках вметсе с Поляковой ,Кароль и прочими обезьянками зелоха.
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24.08.2021 13:50 Ответить
Франція 47 років (1871 - 1918) з рушницею біля ноги чекала повернення Ельзасу та Лотарінгії. Та таки ж дочекалася.
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24.08.2021 13:07 Ответить
ТЁТЯ РОЗА

- Изя, а что такое самолёт Судного дня?
- Это, Сёма, огромный и комфортабельный самолёт, который в случае войны или другой смертельной опасности, сможет надёжно эвакуировать всех самых ценных граждан России и их семьи в безопасное место на Западе.
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24.08.2021 13:19 Ответить
ну не до лондона же Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 6253
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24.08.2021 13:24 Ответить
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 5748
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24.08.2021 13:01 Ответить
Вот це дійсно національні патріоти Україн
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24.08.2021 13:03 Ответить
С олигархами у влады и леваками в Европе это вряд ли, но если взять власть в свои руки и не обращать внимание на "озабоченость" европейских шлюх, то возможно многое /не только в грацицах 1918 года, а и больше/!
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24.08.2021 13:04 Ответить
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 4465 Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 6464
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24.08.2021 13:07 Ответить
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 4649

... з Україною в сердці !!!
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24.08.2021 13:07 Ответить
Вiншую са Святам Незалежнасцi! Cлава Украiне!
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24.08.2021 13:17 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!
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24.08.2021 17:37 Ответить
Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 5317
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24.08.2021 13:25 Ответить
Cлава Великим Войнам Украины! Усі перемоги ще попереду, наші кордони обов'язково будуть відновлені, - воїни ООС привітали Україну з 30-ю річницею Незалежності - Цензор.НЕТ 6256
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24.08.2021 13:35 Ответить
Балаболка, как херачили кацапы наших парней в окопах так и будут это делать. А грозить какими-то планами с этой совковой армией смешно
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24.08.2021 16:14 Ответить
 
 