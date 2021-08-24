4318 25
Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены, - воины ООС поздравили Украину с 30-й годовщиной Независимости. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, поздравили Украину и украинцев с 30-й годовщиной Независимости.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответсвующее видео опублковал пресс-центр штаба ООС.
"Наша цель - единая и мирная Украина. С Днем Независимости, моя страна", - говорит один из воинов.
"Я искренне люблю свою страну", - подчеркивает военнослужащая.
"Все победы еще впереди, наши границы обязательно будут восстановлены. Слава Украине", - обратился к своему государству украинский воин.
Топ комментарии
+26 Чайка Київ
показать весь комментарий24.08.2021 12:56
+26 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий24.08.2021 12:56
+18 Lvbnhj
показать весь комментарий24.08.2021 12:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
...
- Изя, а что такое самолёт Судного дня?
- Это, Сёма, огромный и комфортабельный самолёт, который в случае войны или другой смертельной опасности, сможет надёжно эвакуировать всех самых ценных граждан России и их семьи в безопасное место на Западе.
... з Україною в сердці !!!