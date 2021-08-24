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Новости Политика Украины
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ВР (9407) герб (80) Зеленский (10027) Кравчук (602)

Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта

Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте, поздравил с Днем Независимости Украины и 30-й годовщиной ее провозглашения.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил депутатов первого созыва, которые присутствуют в зале, за их вклад в Независимость Украины. Присутствующие встретили эти слова стоя и аплодируя.

Зеленский напомнил, что сегодня на внеочередной сессии депутаты будут рассматривать законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.

Президент отметил, что его должен был представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (Кравчук не присутствует на заседании по состоянию здоровья. - Ред.)… это его идея, его мечта", - подчеркнул Зеленский под аплодисменты присутствующих.

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Топ комментарии
+25
В жопу идите со своей большой пивной этикеткой. Только Щит с Тризубом
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24.08.2021 13:40
+22
Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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24.08.2021 13:41
+21
Так эта нелепая хрень -мечта кравчука?)))))зекрыса теперь брешет круглосуточно
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24.08.2021 13:38
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Старый коммунистический лис и с этой властью поладил.
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24.08.2021 13:37 Ответить
Так эта нелепая хрень -мечта кравчука?)))))зекрыса теперь брешет круглосуточно
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24.08.2021 13:38 Ответить
Матеріально??
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24.08.2021 13:38 Ответить
Можу "КРАВЧУЧКУ" притаранити, ще маю...
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24.08.2021 13:40 Ответить
Вова был сопливым пацаном когда лично Кравчук заболтал а потом и вовсе нивелировал тему Больго Герба Украины ограничившись Тризубцем.. тризубец коммуняки через суды стопорили на полтора года в принятии а про Большой герб потом Кучма просто раз и обрубил все разговоры на эту тему а то что сегодня срочно надо принять так это позор и понты.. начинать надо с Гимна и простите меня --но пока мы будем вопрошать в Гимне - Еще не умерла Украина.. то так и будем с состоянии коматозном..
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24.08.2021 13:42 Ответить
А где там вопрошают? Там утверждение Ще не вмерла Украиъна ни слава ни воля! И мне нравится слова Згинуть наши вороженки як роса на сонци!
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24.08.2021 13:45 Ответить
Невже затвердять такий ганебний варіан цього герба?..... Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9091
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24.08.2021 13:39 Ответить
затвердять, якщо ми будем сидіти ріно на попі
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24.08.2021 19:52 Ответить
Так это Кравчук такую муйню зебильную нарисовал? Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9652
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24.08.2021 13:40 Ответить
Это Зеля выкручивается. Знает, что эта афёра не пройдёт, но очень большое желание обοςρατь всё, в том числе герб.
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24.08.2021 16:41 Ответить
А що, вам в Німеччині не повідомили?
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25.08.2021 06:49 Ответить
Только тебе в твоей параше С*кабеева подсказала, а мне здесь некому. Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія - Цензор.НЕТ 1208
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25.08.2021 13:13 Ответить
Украинцы должны исполнять мечты людей, которые привели Украину к нищете и разоружили её, оставив без защиты перед врагом. Новая шутка 95-го для Скабеевой.
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24.08.2021 13:40 Ответить
В жопу идите со своей большой пивной этикеткой. Только Щит с Тризубом
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24.08.2021 13:40 Ответить
Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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24.08.2021 13:41 Ответить
****. Ну чому 73% недалеких людей обрали це чудо, яке обіймає пост президента в такий складний час? Чому воно ганьбить Україну кожного дня. Від...ться від Тризуба. Цей герб наша історія - наш реальний доказ тисячолітнього існування українців з власною державою.
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24.08.2021 13:43 Ответить
С Днём Рождения, Любимая Страна! Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9474
(а теперь можете снова банить) Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 9796
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24.08.2021 13:43 Ответить
Мабуть, Кравчук вже не може нічого сказать. Тепер можна на діда спихувать шо завгодно.
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24.08.2021 13:43 Ответить
Нет, Кравчук и есть тем дедом, который только вредит Независимости. Как-то резко сбежал от Юльки и позеленел жабой тухлой в зеболоте. Старая кляча.
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24.08.2021 14:35 Ответить
На жалість давить. Капец. Йди нахрін з цією карикатурою на герб.
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24.08.2021 13:45 Ответить
Вангую он это сказал лишь для того если его за членограй повесят то он будет волать это папередники приняли Порошенко, Бандера и Кравчук!
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24.08.2021 13:46 Ответить
Помню, как в суровые 90-е, БАТЬКА ЧОРНОВОЛ с коллегами заносили Жовто-Блакитнэ знамя в зраду, а старая комунарская крыса сидя у микрофона, верещала что бы его вынесли обратно, типа *************** партнеры обидятся Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта - Цензор.НЕТ 3278
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24.08.2021 13:46 Ответить
Гебнявий і з того світу буде гадити Україні.
Будуть трясти його "заповітами" на шкоду країні.
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24.08.2021 13:49 Ответить
Що воно меле... Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія - Цензор.НЕТ 8376
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24.08.2021 13:54 Ответить
Старый лис решил уйти от ПОЗОРА /на седую голову/, чтоб принятие этого УБОЖЕСТВА не было связано с его именем!
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24.08.2021 13:58 Ответить
Іронія долі - комуніст і атеїст Кравчук балакає з Господом. І це точно не лєрін, не сралін і навіть не Щербицький. Тепер зрозуміло, хто вклав у дурну зелену голову стау комуняіьку ідею про нівелювання Тризуба і танцях на державному прапорі.
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24.08.2021 14:01 Ответить
Скільки дивився на останні виступи Кравчука, коли він був ще при здоровому глузді, про великий герб взагалі не згадував. Вже потім його понесло і почав "славити" ***********...

Найкраще Кравчука описав Генадій Москаль:
Геннадій Москаль, ексочільник Закарпатської ОДА, вилаяв голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. В інтерв'ю політик звинуватив першого президента України у продажності:
"Все це абсолютна авантюра. Витівка з Фокіним, з Кравчуком ... Кравчук агітував колись за Януковича і за Тимошенко. Та за кого хочете, хто заплатить гроші. Я перепрошую, але цей за гроші напердить у церкві. Це 100 відсотків".https://www.5.ua/dv/tresh/230168
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24.08.2021 14:04 Ответить
Якби "представив"-так би й помер Іудою! Бог його милує!
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24.08.2021 14:12 Ответить
Мелкий рост некоторые личности пытаются компенсировать большим непотребством .
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24.08.2021 14:20 Ответить
жаль, якщо хитрий лис помре до справедливого народного суду за всі свої злодіяння
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24.08.2021 14:25 Ответить
герб Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія - Цензор.НЕТ 9297
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24.08.2021 14:26 Ответить
Тобто,-це не бажання українського народу,
-це не вимога українських комуняк,закріплена в конституції (але не обов'язкова до виконання).
-це побажання завідувача ідеологічного відділу КПУ,лідера комуняк,кремлівської шістки,на смертному ложі,яке палко бажає здійснити інша кремлівська шістка.
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24.08.2021 15:01 Ответить
Коммунисты никак не угомонится. Ну не нравится им Украинский Герб Тризуб.
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24.08.2021 15:11 Ответить
У вашої Німеччини є свій герб. Його й обговорюйте.
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25.08.2021 06:54 Ответить
Может уже хватит исполнять его мечту??? Его мечта, уже давно осуществилась... кравчучки - заполнили всю Украину...
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24.08.2021 15:16 Ответить
Это не герб,а черти что,Есть красивый и прекрасный Герб и он должен остатся.
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24.08.2021 16:18 Ответить
Это не большой герб, а булшит, не имеющий к геральдике никакого отношение. Клоунада продолжаеся.
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24.08.2021 16:30 Ответить
А наш пол-шестой не совсем дурак. Видя, что идея большого герба не находит должной поддержки, приплел сюда еще и Кравчука. Только не такой уж он и авторитет, тем более, моральный!
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24.08.2021 16:34 Ответить
Зачем валить этот позор на Кравчука? Трезуб самый хороший и подходящий герб!!
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24.08.2021 21:51 Ответить
 
 