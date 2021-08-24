Зеленский просит поддержать Кравчука, которого по состоянию здоровья нет в Раде: Он должен был представлять проект Большого Герба, это его мечта
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте, поздравил с Днем Независимости Украины и 30-й годовщиной ее провозглашения.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил депутатов первого созыва, которые присутствуют в зале, за их вклад в Независимость Украины. Присутствующие встретили эти слова стоя и аплодируя.
Зеленский напомнил, что сегодня на внеочередной сессии депутаты будут рассматривать законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.
Президент отметил, что его должен был представлять первый президент Украины Леонид Кравчук.
"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (Кравчук не присутствует на заседании по состоянию здоровья. - Ред.)… это его идея, его мечта", - подчеркнул Зеленский под аплодисменты присутствующих.
Пожалуйста, подождите...
Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.
Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
(а теперь можете снова банить)
Будуть трясти його "заповітами" на шкоду країні.
Найкраще Кравчука описав Генадій Москаль:
Геннадій Москаль, ексочільник Закарпатської ОДА, вилаяв голову української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука. В інтерв'ю політик звинуватив першого президента України у продажності:
"Все це абсолютна авантюра. Витівка з Фокіним, з Кравчуком ... Кравчук агітував колись за Януковича і за Тимошенко. Та за кого хочете, хто заплатить гроші. Я перепрошую, але цей за гроші напердить у церкві. Це 100 відсотків".https://www.5.ua/dv/tresh/230168
-це не вимога українських комуняк,закріплена в конституції (але не обов'язкова до виконання).
-це побажання завідувача ідеологічного відділу КПУ,лідера комуняк,кремлівської шістки,на смертному ложі,яке палко бажає здійснити інша кремлівська шістка.