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"Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины"

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины"

Ко Дню Государственного флага и в честь 30-летия Независимости Украины комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" установил национальный флаг на вантовом мосту в Запорожье, который строится в рамках программы "Большое строительство".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", согласно пресс-релизу компании в понедельник, огромный стяг расположен на пилоне моста на самой высокой точке над р. Днепр - в 95 м от поверхности воды.

К главным государственным праздникам проектно-конструкторское бюро комбината "Запорожсталь" разработало специальный проект по установке флага Украины на пилон строящегося вантового моста. Специально для установки был пошит флаг размером 41х27 м. Учитывая особые ветровые нагрузки, которые испытывают конструкции над рекой, по всей площади флага прошиты специальные стропы и сделаны воздушные клапаны, чтобы снизить парусность и сохранить его целостность.

Совместно со строительной компанией "Onur" и группой монтажников-высотников компании "Промальпинизм", полотно флага общей площадью 1100 кв.м, закрепленное на специальной монтажной металлической балке, подняли на пилон и надежно закрепили. Включая подготовительный этап, монтаж уникальной конструкции длился около трех дней.

Также традиционно к празднику гендиректор комбината поднял государственный флаг на самой высокой точке "Запорожстали" - колошнике доменной печи №3 на высоте 85м. Обновлены государственные флаги на всех административных зданиях предприятия, дополнительно установлены национальные флаги на главных пешеходных проходных предприятия.

В другом пресс-релизе группы сообщается, что в Черкасской области в понедельник открыли арт-объект "Сердце Украины", выполненный из стали "Метинвеста", в канун 30-й годовщины Независимости страны.

Комплекс расположен в географическом центре Украины – селе Марьяновке Звенигородского района. До недавнего времени о месте расположения центра страны информировал лишь памятный знак.

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса – почти 5 тыс. кв. м, высота – более 5м.

"Сердце Украины" создано по принципам безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для слабослышащих людей.

Для строительства арт-объекта "Метинвест" поставил более 66 тыс. тонн стали стоимостью 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях группы – ММК им. Ильича и "Азовстали".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии открытия объекта отметил, что "Сегодня у нас с вами большой семейный праздник – день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, которые символизируют наши 24 области и наш Крым".

В свою очередь гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков добавил, что стальное "Сердце Украины" расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла.

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Топ комментарии
+4
зпржсталь паханат города все косит под украинцев и овощ на мове говорив...все как в сказке))
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24.08.2021 14:25
+2
Вы случайно не с Эха Москвы? "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 3473
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24.08.2021 13:53
+1
Ну в данном случае флаг установили на самой высокой точке и мачту за миллионы бюджетных-народных денег не ставили. Это пусть лохи смотрят на мачты и гордятся, что у них мозгов обратнопропорционально высоте флагштоков.)))
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24.08.2021 19:12
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У нас всё самое высокое! "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 120
А когда падает, самое длинное! "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 3041

"Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 1014
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24.08.2021 13:46 Ответить
Вы случайно не с Эха Москвы? "Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 3473
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24.08.2021 13:53 Ответить
"Запорожсталь" установила национальный флаг Украины на самой высокой точке над р. Днепр, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины" - Цензор.НЕТ 862 Нет.
Мне с вами не по пути.
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24.08.2021 14:00 Ответить
Нет это Олька Скабеева тут подрабатывает
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24.08.2021 21:29 Ответить
Ну в данном случае флаг установили на самой высокой точке и мачту за миллионы бюджетных-народных денег не ставили. Это пусть лохи смотрят на мачты и гордятся, что у них мозгов обратнопропорционально высоте флагштоков.)))
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24.08.2021 19:12 Ответить
Согласен.
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24.08.2021 19:13 Ответить
зпржсталь паханат города все косит под украинцев и овощ на мове говорив...все как в сказке))
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24.08.2021 14:25 Ответить
а я думал, что они на трубу своей аглофабрики установить решили - они там точно выше 100м
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24.08.2021 14:34 Ответить
Весел флаг как раз до сегодняшнего утра. В день Независимости флаг сняли!
обзорная камера. http://webcam.zp.ua/?bsh71a#camera
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24.08.2021 15:25 Ответить
Ну хоть на мосту повесили и денег на флагшток не тратили, как в других городах. Не будут запорожцев сравнивать с тупыми мракобесами. Хоть тут мэр сообразил, чтоб не трынькать деньги запорожцев.)))
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24.08.2021 19:15 Ответить
Новость фейковая! Флаг весел 3 дня. а сняли именно сегодня или по распоряжению властей. или сепары ночью сняли!
СБУ бы разобраться не мешало бы! "Запоріжсталь" встановила національний прапор України на найвищій точці над р. Дніпро, у Черкаській області відкрили арт-об'єкт "Серце України" - Цензор.НЕТ 7878
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24.08.2021 20:10 Ответить
Запорожцы (козаки) тебя б за такие мысли про флаг Украины на кол бы посадили. В данном контексте "население Запорожья" подходит, вернее совковое население ну и далее по тексту
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24.08.2021 21:32 Ответить
Лучше б Ахметов перестал травить Запорожье продуктами жизнедеятельности Запорожстали. Люди скоро взорвут завод.
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24.08.2021 20:07 Ответить
Ну да, там же в Запорожье суммарно остался с десяток заводов, прям бедные помирающие запорожцы.
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24.08.2021 23:59 Ответить
А мне нравится. Символично и к празднику в самый раз. А что не за бюджетные деньги, так это вообще подарок. Не вижу проблемы, скорее наоборот.
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24.08.2021 23:58 Ответить
 
 