Независимость не упала нам с неба. Современники платят высокую цену, отстаивая ее, - Разумков

Украинский народ доказал не только свое право на Независимость, но и способность ее защитить и сберечь.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, выступая на торжественном заседании ВРУ, заявил спикер Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что Украина - независима и единая.

"Только тот, кто плохо знает нашу историю, может говорить, что Независимость упала нам с неба, что досталась нам почти бесплатно. Это не так… Очень высокую цену платили наши предки за свободу. Такую же высокую цену сегодня продолжают платить наши современники, отдавая самое ценное, что есть у каждого человека - свою жизнь...", - отметил председатель ВРУ и добавил: "Независимость - это не то, что можно получить в наследство или в подарок, Независимость нельзя купить в супермаркете или на фондовом рынке".

По словам Разумкова, государство должно защищать и охранять целостность Украины.

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдообразования на Востоке нашей страны. Мы будем отстаивать территориальную целостность, даже если придеся это делать сам на сам", - подчеркнул спикер.

Он также заявил, что закон должен быть один для всех - и в стенах ВР, и вне их.

"Давайте работать так, чтобы украинскому народу в которой раз не пришлось нам об этом напоминать", - добавил председатель ВРУ.

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