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Независимость не упала нам с неба. Современники платят высокую цену, отстаивая ее, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Независимость не упала нам с неба. Современники платят высокую цену, отстаивая ее, - Разумков

Украинский народ доказал не только свое право на Независимость, но и способность ее защитить и сберечь.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, выступая на торжественном заседании ВРУ, заявил спикер Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что Украина - независима и единая.

"Только тот, кто плохо знает нашу историю, может говорить, что Независимость упала нам с неба, что досталась нам почти бесплатно. Это не так… Очень высокую цену платили наши предки за свободу. Такую же высокую цену сегодня продолжают платить наши современники, отдавая самое ценное, что есть у каждого человека - свою жизнь...", - отметил председатель ВРУ и добавил: "Независимость - это не то, что можно получить в наследство или в подарок, Независимость нельзя купить в супермаркете или на фондовом рынке".

По словам Разумкова, государство должно защищать и охранять целостность Украины.

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма и так называемые псевдообразования на Востоке нашей страны. Мы будем отстаивать территориальную целостность, даже если придеся это делать сам на сам", - подчеркнул спикер.

Он также заявил, что закон должен быть один для всех - и в стенах ВР, и вне их.

"Давайте работать так, чтобы украинскому народу в которой раз не пришлось нам об этом напоминать", - добавил председатель ВРУ.

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Топ комментарии
+5
Квартал дорого обходится неумным современникам.
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24.08.2021 13:54
+3
Да, сеть ломбардов, которыми владеет семья Разумковых очень "помогала" нуждающимся украинцам. Прям благотворители года. А его папашка - заядлый регионал и он сам - член молодых регионалов так отстаивали независимость Украины, шо капец.
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24.08.2021 14:03
+2
"Если ты хочешь получить бОльшего, то ты должен заплатить и бОльшую цену.
Если ты хочешь достичь Высшего, то ты должен быть готов заплатить и Высшую цену".
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24.08.2021 14:41
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Квартал дорого обходится неумным современникам.
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24.08.2021 13:54 Ответить
Квартал обходится Украине так же дорого как и агрессия России.
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24.08.2021 14:45 Ответить
человеческие жизни отданные за независимость,это безценно,а зеленое шобло еще добивает изнутри,налогами и бездействием.
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24.08.2021 13:57 Ответить
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Давайте работать... Дело говорит, а то 30 лет все работают только языком.
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24.08.2021 13:57 Ответить
Да, сеть ломбардов, которыми владеет семья Разумковых очень "помогала" нуждающимся украинцам. Прям благотворители года. А его папашка - заядлый регионал и он сам - член молодых регионалов так отстаивали независимость Украины, шо капец.
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24.08.2021 14:03 Ответить
кацапи повинні нарешті зрозуміти, що
В кожному Українці живе дух ВОЇНА !
можно знищити техніку та відібрати частину теріторії України, але
Українця неможливо зробити рабом !
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24.08.2021 14:02 Ответить
Ну, 30 лет назад она действительно "упала с неба" /как подарок с развалом совка/, а вот сейчас за нее нужно умирать /и убивать врагов/!
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24.08.2021 14:03 Ответить
Современнмки получают нехилую зарплату просто за то, что сели в удачный вагон
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24.08.2021 14:04 Ответить
Независимость - не камни. Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков - Цензор.НЕТ 5739
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24.08.2021 14:08 Ответить
Так и не поддакивай антиукраинским каналам.
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24.08.2021 14:13 Ответить
"Если ты хочешь получить бОльшего, то ты должен заплатить и бОльшую цену.
Если ты хочешь достичь Высшего, то ты должен быть готов заплатить и Высшую цену".
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24.08.2021 14:41 Ответить
солдата и патриота нужно називать солдатом и патриотом а не современником. потому что все шобло которое сфоткалось У ВР тоже считает себя современниками и которое сидит на банковой и сам царь тоже так считает. и совершенно точно не благодаря им Украина независима.
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24.08.2021 14:49 Ответить
Разумков для таких воров, как он сам нашёл новый эвфемизм- "современник".
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24.08.2021 17:13 Ответить
 
 