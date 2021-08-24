РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53562 посетителя онлайн
Новости Общество
22289 118
День Независимости (496) Зеленский (10027) парад (314)

Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 24 августа, при участии президента Украины Владимира Зеленского в центре столицы состоялся праздничный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Перед началом мероприятия на майдане Независимости состоялось историческое театрализованное действо под названием "ДНК" (День незалежності країни). На главной площади Украины были расположены мизансцены и элементы декораций, которые презентовали важнейшие страницы украинской истории со времен трипольской культуры до современности.

Главной героиней представления стала девочка, которая символизировала Украину. Она прошла мимо театрализованных мизансцен: эпоха Киевской Руси, Казацкая эпоха, Украина литературная, Освободительная борьба, Украина научная, Голодомор, Вторая мировая война, Советская Украина, Независимая Украина.

В финальном эпизоде театрального действа "ДНК" главная героиня пробежала по Крещатику к парадным расчетам и вручила цветы воину.

После этого началось торжественное прохождение войск, был пронесен флаг Украины длиной 30 метров в честь юбилея независимости.

"Что такое сильная страна? Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует. Страна, которая не боится слова "впервые". Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях и в этом году строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы. Сильная страна – это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет", – сказал президент Украины в своей праздничной речи на майдане Независимости.

По Крещатику маршировали пешие колонны парадных расчетов. Звучали музыкальные композиции в исполнении сводного военного духового оркестра. Впервые в торжественном прохождении войск приняли участие кинологические подразделения силовых структур.

Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 01
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 02
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 03
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 04
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 05
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 06
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 07
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 08

Кроме украинских военных, в Параде приняли участие представители армий стран-партнеров – США, Литвы, Эстонии, Грузии, Дании, Норвегии, Канады, Молдовы и других государств. Завершал проход пеших колонн международный сводный оркестр с участием военных стран-партнеров (США, Великобритания, Польша).

Продолжился Парад пролетом авиационной техники Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВСУ, Военно-Морских сил, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, государственного предприятия "Антонов" и государств-партнеров. В частности, в небе можно было увидеть гордость Украины – крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

Читайте также: Зеленский: "Ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри"

Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 09
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 10
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 11
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 12
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 13
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 14
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 15
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 16
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 17

Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 18
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 19
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 20
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 21
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 22
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 23
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 24
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 25
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 26
Торжественный Парад войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины 27

Читайте также: Торжества и парад ко Дню Независимости Украины. ВИДЕО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+25
Гарний парад, тільки президент не справжній.
показать весь комментарий
24.08.2021 14:15
+22
Очень красиво и есть гордость……..вот если бы ещё не было Недоразумения, то было бы вообще👍👍👍
показать весь комментарий
24.08.2021 14:14
+20
Очевидно тобой, зебобик?
показать весь комментарий
24.08.2021 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чесно скажу , я так и не понял чем путлеровских " братьев " херачить будем , если опять полезут .. строевым шагом ?? пограничными квадрокоптерами ?? или давить полицейскими машинами ?? ...
показать весь комментарий
24.08.2021 16:36 Ответить
вот когда вы полезете и узнаете))
показать весь комментарий
24.08.2021 16:42 Ответить
а ну ка растолкуй одноклеточный что я должен узнать и кто это " вы " ... географию не путаеш ?? Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 309
показать весь комментарий
24.08.2021 16:50 Ответить
ты баран плосколобый либо из днр либо лнр)))) ну на худой конец просто совок малолтний
показать весь комментарий
24.08.2021 16:53 Ответить
это все ?? ... вижу ты такой же умник как и наш гавнокомондуюющий ..таких как ты избранник !
показать весь комментарий
24.08.2021 17:03 Ответить
да куда зеле против пушилина)))))
показать весь комментарий
24.08.2021 17:11 Ответить
Гарна в Україні армія, солдати в новій формі в окулярах при зброї, офіцери- патріоти, техніка добра, багато нової, хоч завтра в НАТО приймай, літаки літають кораблі пливуть, кацяпи трясуться, фуйло аж посинів.
показать весь комментарий
24.08.2021 16:38 Ответить
зеля не представил пороха на параде, тем самым подчеркнув свою боязнь перед ним.
показать весь комментарий
24.08.2021 16:41 Ответить
Ну що , гарне свято вийшло! Пєцяфіли звичайно обсирають тут в коментах ( ну а як жИж !) але свято від тупих висерів не погіршило )
показать весь комментарий
24.08.2021 16:54 Ответить
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 3907
показать весь комментарий
24.08.2021 16:59 Ответить
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 8723
показать весь комментарий
24.08.2021 17:03 Ответить
Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 2312
показать весь комментарий
24.08.2021 17:19 Ответить
Молодець ! 😂
показать весь комментарий
24.08.2021 17:24 Ответить
Петя, ты это, успокой своих, штрафы им там впаяй за излишнее рвение.
Тебе ж самому понравился парад!
показать весь комментарий
24.08.2021 18:17 Ответить
З днем незалежності, Україно
показать весь комментарий
24.08.2021 18:23 Ответить
девочки у нас красивые)) лучше всех))
показать весь комментарий
24.08.2021 23:15 Ответить
Багато натулили фоток зе-морди. Урочистий Парад військ з нагоди 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 8690

Ні, в польовій формі з автоматами дівчата виглядали набагато краще.
показать весь комментарий
25.08.2021 00:01 Ответить
Автомати - то чоловіча справа .
Жіночі посади в армії - секретаріат, зв'язківці, кадровики, аналітика, логістика, фінансисти, юристи...
показать весь комментарий
25.08.2021 10:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 