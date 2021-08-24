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Новости Политика Украины
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США продолжат поддерживать Украину в евроатлантических устремлениях и защите от агрессии РФ, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США продолжат поддерживать Украину в евроатлантических устремлениях и защите от агрессии РФ, - Блинкен

США продолжат поддержку евроатлантической интеграции Украины и борьбы с российской агрессией.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по случаю Дня Независимости Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от агрессии России. Ваши текущие усилия по реформированию являются ключом к достижению этих целей, и мы остаемся вашим близким партнером в вашей работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту и выполнению обещаний Революции достоинства", - подчеркивается в заявлении Блинкена.

Блинкен отметил, что США привержены укреплению отношений с Украиной.

"Мы твердо убеждены в том, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но также Соединенных Штатов и международного сообщества", - подчеркнул он.

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Украину лучше всего поддержит наша АРМИЯ. Потом, было бы неплохо найти в Карпатах "завалявшееся ЯО". А США, извиняюсь за выражение, обосрались по всем фронтам.
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24.08.2021 15:02 Ответить
НАТО уже показало большой опыт с оставлении в беде официального союзника, организации бегства собственной армии и в безвозмездном предоставлении оружия и техники врагу.
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24.08.2021 15:07 Ответить
Халва-халва!!
Марковка-марковка 🥕🥕 🐴...
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24.08.2021 15:10 Ответить
США продолжат поддерживать Украину в евроатлантических устремлениях и защите от агрессии РФ, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9972
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24.08.2021 15:12 Ответить
Очень показателен в этом плане - Афганистан, особенно было показательное выступление этого же блинкена буквально вчера, как побитая собака выглядел.
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24.08.2021 15:17 Ответить
_Байден - убеждённый и последовательный враг Украины и холуй путлера ещё со времён абамы, предатель США и союзников, это понятно.
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24.08.2021 15:37 Ответить
Враг не враг, но делать что-то реальное для поддержки Украины в её борьбе с россией, как, например, предоставить ей современное оружие,- он ни при каких обстоятельствах не будет!
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24.08.2021 15:45 Ответить
Любой холуй путлера по определению - враг Украины! Что именно тебе здесь непонятно?
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24.08.2021 15:48 Ответить
А я верю Блинкену) Тем более дедушка рассказывал ему про еврейские погромы
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24.08.2021 15:45 Ответить
 
 