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Новости Политика Украины
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Украина готова к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате", – Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате", – Кулеба

Украина готова к проведению встреч глав МИД стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) и надеется на конструктивный подход РФ в этом вопросе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом (Jean-Yves Le Drian) во вторник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Усилия Нормандского формата должны быть еще более эффективными. И мы с министром Ле Дрианом едины в совместной мысли, что Нормандский формат должен работать, и мы ждем от него большей динамики. Мы понимаем, что прежде всего это зависит от позиции России, и я хочу воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что мы готовы к встрече министров иностранных дел в нормандском формате. Надеюсь, что наш российский коллега, министр Лавров также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи", - сказал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также напомнил, что Украина будет работать над организацией саммита "нормандского формата" "для подготовки и принятия необходимых решений".

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Украина готова к проведению встречи глав МИД в "нормандском формате", – Кулеба - Цензор.НЕТ 3066***** не готов..
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24.08.2021 15:20 Ответить
ОЙЦ! Україна...
Як зручно спихнути на народ...
Чогось слова пісні вспам'яталися:
-«Я вам не скажу за всю Одессу -
Вся Одесса очень велика..""
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24.08.2021 15:31 Ответить
Видимость кипучей работы.
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24.08.2021 15:40 Ответить
 
 