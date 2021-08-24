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Новости Политика Украины
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Франция никогда не признает незаконной аннексии Крыма и не смирится с ситуацией в ОРДЛО, - глава МИД Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Франция никогда не признает незаконной аннексии Крыма и не смирится с ситуацией в ОРДЛО, - глава МИД Ле Дриан

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал проведение с большим успехом инаугурационного саммита Крымской платформы в Украине, а также заявил, что Франция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополь.

"Франция в полной мере поддерживает эту инициативу, к которой присоединяется. И хотел бы поздравить моего коллегу Дмитрия Кулебу, который приложил столько усилий для организации этого события...Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и никогда не признает незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Франция "не признает и не признает в той же степени, не сможет смириться с той ситуацией, которая имеет на сегодня место в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".

"Вместе с нашими немецкими коллегами мы прикладываем вместе усилия в рамках Нормандского формата, чтобы двигаться вперед, чтобы достичь цели, которой является реинтеграция этих двух областей в полном составе в состав суверенной, воссоединенной Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Ле Дриан.

Министр заверил, что Франция готова продолжать поддержку Украины и развитие двусторонних отношений.

"Наши двусторонние отношения являются вкладом в развитие стабильной и демократической суверенной Украины", - сказал он.

Также Ле Дриан приветствовал ратификацию украинским парламентом четырех межправительственных соглашений, которые были подписаны весной 2021 года.

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"Реализация этих проектов сотрудничества еще больше обогатит те связи, которые существуют на сегодня между нашими странами в течение нескольких ближайших лет", - добавил он.

Кроме того, Ле Дриан поздравил Украину от имени Франции с 30-й годовщиной независимости.

"Франция стремилась быть рядом с Украиной по этому отличному поводу, и выявить через мое присутствие тут всю дружбу, которую мы чувствуем по отношению к украинскому народу. Я хотел на самом деле быть в Киеве, чтобы отметить не только эту дружбу, а также нашу нерушимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Ле Дриан.

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Топ комментарии
+4
Вони п'ять повітряних човнів ліквідували за 2 тижня - ось так бажали вітати Україну зі святом!
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24.08.2021 16:31
+3
просто у вати діарея від нашого національного свята.
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24.08.2021 16:29
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Ватан,хватит щеки каждый день надувать😂🌷×××
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24.08.2021 16:22 Ответить
просто у вати діарея від нашого національного свята.
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24.08.2021 16:29 Ответить
Вони п'ять повітряних човнів ліквідували за 2 тижня - ось так бажали вітати Україну зі святом!
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24.08.2021 16:31 Ответить
Якщо кацапів не чіпати - вони самі себе знищать.
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24.08.2021 16:40 Ответить
Але не так швидко, як хотіли б ви.
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24.08.2021 17:20 Ответить
Головне аби вони тут не тинялись.
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24.08.2021 17:25 Ответить
вчора оце не міг сказати, чи жаб їв на московському болоті ?
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24.08.2021 16:20 Ответить
супер !!!!!!!!!

Гетьман командує Маршем Ветеранів !

оце так сила !

трансляція Прямого
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24.08.2021 16:21 Ответить
А Украина поддерживает былые действия Наполеона ))
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24.08.2021 16:22 Ответить
как-то смешно Франція ніколи не визнає незаконної анексії Криму і не змириться із ситуацією в ОРДЛО, - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 9784
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24.08.2021 16:36 Ответить
Каскадер. Даже волосы себе не подпалил. И плечи не обожжены. И сам на ногах держится. Вот как он так сделал?
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24.08.2021 17:10 Ответить
обычная проститутка
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24.08.2021 22:38 Ответить
 
 