Франция никогда не признает незаконной аннексии Крыма и не смирится с ситуацией в ОРДЛО, - глава МИД Ле Дриан

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал проведение с большим успехом инаугурационного саммита Крымской платформы в Украине, а также заявил, что Франция не признает и никогда не признает незаконную аннексию Автономной республики Крым и города Севастополь.

"Франция в полной мере поддерживает эту инициативу, к которой присоединяется. И хотел бы поздравить моего коллегу Дмитрия Кулебу, который приложил столько усилий для организации этого события...Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и никогда не признает незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь", - сказал Ле Дриан на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Франция "не признает и не признает в той же степени, не сможет смириться с той ситуацией, которая имеет на сегодня место в некоторых районах Донецкой и Луганской областей".

"Вместе с нашими немецкими коллегами мы прикладываем вместе усилия в рамках Нормандского формата, чтобы двигаться вперед, чтобы достичь цели, которой является реинтеграция этих двух областей в полном составе в состав суверенной, воссоединенной Украины в пределах ее международно признанных границ", - указал Ле Дриан.

Министр заверил, что Франция готова продолжать поддержку Украины и развитие двусторонних отношений.

"Наши двусторонние отношения являются вкладом в развитие стабильной и демократической суверенной Украины", - сказал он.

Также Ле Дриан приветствовал ратификацию украинским парламентом четырех межправительственных соглашений, которые были подписаны весной 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ле Дриан о Крымской платформе: "Я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса в Афганистане". ВИДЕО

"Реализация этих проектов сотрудничества еще больше обогатит те связи, которые существуют на сегодня между нашими странами в течение нескольких ближайших лет", - добавил он.

Кроме того, Ле Дриан поздравил Украину от имени Франции с 30-й годовщиной независимости.

"Франция стремилась быть рядом с Украиной по этому отличному поводу, и выявить через мое присутствие тут всю дружбу, которую мы чувствуем по отношению к украинскому народу. Я хотел на самом деле быть в Киеве, чтобы отметить не только эту дружбу, а также нашу нерушимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил Ле Дриан.