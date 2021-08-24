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Новости Политика Украины
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Байден (1401) День Независимости (496) поздравление (443) Штайнмайер (173)

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и других стран обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с поздравлениями с 30-й годовщиной независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В частности, президент США Джозеф Байден в своем письме в адрес президента Украины отметил, что американцы и украинцы разделяют стремление к счастливому и цветущему будущему, миру и неограниченным возможностям для всех, и заверил в непоколебимой поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать помогать и поддерживать Украину в ее усилиях по евроатлантическим стремлениям. Мы будем стоять рядом с Украиной, когда она будет воплощать реформы, которые будут способствовать искоренению коррупции, укреплению верховенства права, экономическому росту, и будем работать вместе, чтобы защищать права человека и демократию во всем регионе", - подчеркнул Байден.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер от имени немецкого народа пожелал гражданам Украины "сил и упорства в смелом проведении необходимых и частично начатых реформ".

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"Германия солидарно помогает Украине в сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности и на многих уровнях выступает за то, чтобы положить конец страданиям украинцев, проживающих на востоке", - говорится в письме президента Германии, адресованном Зеленскому.

Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Белен напомнил, что Австрия была одним из первых государств, признавших независимость Украины.

"Мы надеемся также на положительное и динамичное развитие уже имеющихся отличных двусторонних отношений и продолжение регулярного взаимодействия и в дальнейшем. В связи с этим я хотел бы еще раз поблагодарить вас за хорошие переговоры во время вашего визита в Вену в сентябре прошлого года", - отметил Ван дер Беллен в своем поздравительном письме.

Также поздравила главу государства с Днем Независимости Украины королева Великобритании Елизавета II.

"Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему", - говорится в поздравлении королевы.

Король Швеции Карл XVI Густав по случаю Дня Независимости Украины передал искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания народу Украины.

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Король Нидерландов Виллем-Александр в своем приветственном письме президенту Украины также пожелал украинцам благосостояния, а также сил и мужества для преодоления вызовов, которые несет пандемия COVID-19 для всего мира.

Также с Днем Независимости украинцев поздравили король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд и наследный принц, вице-премьер-министр, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, король Марокко Мохаммед VI, президент Кении Ухуру Кениятта, президент Ливана Мишель Аун, президент Республики Бенин Патрис Талон, капитаны-регенты Сан-Марино Джанкарло Вентурини и Марко Николини, а также лидеры других стран.

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Топ комментарии
+15
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 4425
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24.08.2021 17:05
+11
Щира подяка всім друзям нашоі краіни !!
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24.08.2021 17:06
+11
Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 6270
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24.08.2021 17:09
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Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 4425
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24.08.2021 17:05 Ответить
100 % воно із заздрістю сьогодні слідкувало за подіями в Києві.
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24.08.2021 17:07 Ответить
Скорее всего, со злобой и страхом...
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24.08.2021 17:08 Ответить
Не стоит преувеличивать. Воно прекрасно знает ситуацию в Украине. До конкретных изменений очень далеко.Такое положение дел его вполне устраивает. Хотя и конечно поддержка таких гигантов ему не импонирует.
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24.08.2021 17:13 Ответить
Саме так. Подальша консервація кучмівсьуого неофеодалізму за відсутності системних реформ цілком влаштовує кремлівського карлика. А санкції хоча і болючі але не є фатальними для *********.
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24.08.2021 17:21 Ответить
Сразу видно нормального. Таких как вы немного. А жаль...
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24.08.2021 17:23 Ответить
Щира подяка всім друзям нашоі краіни !!
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24.08.2021 17:06 Ответить
Вообще то поздравляют страну и народ а не пРезидента...
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24.08.2021 17:06 Ответить
Зеленський сприймає ці вітання як особисті.
Він же виховав не одне покоління байдужих бовдурів.
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24.08.2021 17:08 Ответить
Из российских СМИ. Росбалт. ----------------------------------------- Иран отказался возвращать России $500 млн долга за строительство АЭС Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 1967
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24.08.2021 17:08 Ответить
Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 6567
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24.08.2021 17:08 Ответить
Zello XOXMA

Пам'ятаємо перших! Захищав український прапор та був вбитий московитами!
Герой України - Володимир Іванович Рибак.
Він був першим, який став на захист свого прапору, своєї країни, своєї гідності та свого ім'я та честі.

Лидеры США, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран поздравили Украину с 30-летием Независимости - Цензор.НЕТ 6270
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24.08.2021 17:09 Ответить
Я помню. И его, и молодого хлопца, найденного вместе с ним в речке, и 16-летнего пацана - вратаря из Краматорска Степана Чубенко, и всех остальных, отдавших жизнь за Украину.
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24.08.2021 17:57 Ответить
Лично я стану праздновать независимость - когда будет посажен последний олигарх и весь состав жопоблока с запроданцами типа литвина. А пока это просто фарс. Может и полезный..Но безрезультативный.
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24.08.2021 17:17 Ответить
Президент зеля Термос,тебе пора на Ростов... Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 5491Индюкович заждался...
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24.08.2021 17:18 Ответить
Захоплююче відео параду військ із нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
https://www.youtube.com/watch?v=M3dJ31HKWaM
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24.08.2021 17:21 Ответить
Мавзолейные Быдлосы..вами поряч спасать Якутию от пожаров а Астрахань от упавших МИГ_29....Индия отказалась покупать это ДЕРЬМО МАВЗОЛЕЙНОЕ... Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 9971 стадо баранов...АСТАНАВИТЕСЬ...Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 9971Упал даже ИЛ-112в,,,ФЛАГМАН КОСМИЧЕСКОГО ФЛОТА дИМОНА РОГОЗИНА Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 4729
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24.08.2021 17:22 Ответить
кацапы бздят только США, это понятно и очевидно, риск не добиться никакого выигрыша при попытке развить дальнейшее продвижение в Украине - очень велик, и это на восьмом году- очень опасно,
почему?
потому что исход любой новой войны будет решён только американцами, но уже гарантировано, вкупе и при помощи 45-ти партнёров, как видно сейчас , по Крымской платформе...
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24.08.2021 17:23 Ответить
рабССИЯ БОИТСЯ ТОЛЬКО ЧЕЧЕНСКИХ ПАЦАНОВ НАЧАЛА 90-Х.... Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 5410
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24.08.2021 17:24 Ответить
Та не треба так близько до Душі, Розуму та Реальності брати на Віру ..
Обіцянки -цяцянки...
Тіль Самі можемо зробити...
Але.."Ыліти" звикли "доїти" народ Неньки обіцянками а не діями..
Каррочє- чим ближче до "Горизонту обіцянок" -тим він далі...
Вже 30-ть років годують Лохів та неЛохів вухастою локшиною!
Нюю-нюю...розділяй та владарюй...
🤑
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24.08.2021 17:38 Ответить
а мышебрат-рашенфашист не поздравил!!
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24.08.2021 17:59 Ответить
шо там вяликая россисия, как жизнь у пресмыкающихся.. когда вундервафел ********* чучмек75 спикирует как могил112? Лідери США, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів та інших країн привітали Україну із 30-річчям Незалежності - Цензор.НЕТ 2852
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24.08.2021 18:08 Ответить
Вітаю рідненька з Днем народження! Будь завжди вільною, незалежною, передовою і успішною!
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31.08.2021 22:08 Ответить
 
 