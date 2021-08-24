Талибы против продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа, - Associated Press

Движение "Талибан" считает недопустимым продлевать сроки эвакуации иностранцев через аэропорт Кабула, которая должна завершиться 31 августа.

Об этом агентству Associated Press (AP) заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что его группировка не примет какого-либо продления срока окончания (эвакуации. - Ред.)", - передает агентство.

Он отметил, что для вывоза иностранцев из Афганистана до 31 августа еще достаточно времени.

По его словам, жизнь в стране возвращается в нормальное русло, однако хаос в аэропорту остается проблемой для властей.

Также Муджахид сказал, что не осведомлен о встрече в Кабуле главы ЦРУ Уильяма Бернса с лидером движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром, о чем ранее сообщали западные СМИ. Однако, уточняет AP, он не стал опровергать возможность этой встречи.

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Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.