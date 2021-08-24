Талибы против продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа, - Associated Press
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Движение "Талибан" считает недопустимым продлевать сроки эвакуации иностранцев через аэропорт Кабула, которая должна завершиться 31 августа.
Об этом агентству Associated Press (AP) заявил представитель талибов Забихулла Муджахид, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что его группировка не примет какого-либо продления срока окончания (эвакуации. - Ред.)", - передает агентство.
Он отметил, что для вывоза иностранцев из Афганистана до 31 августа еще достаточно времени.
По его словам, жизнь в стране возвращается в нормальное русло, однако хаос в аэропорту остается проблемой для властей.
Также Муджахид сказал, что не осведомлен о встрече в Кабуле главы ЦРУ Уильяма Бернса с лидером движения "Талибан" Абдулом Гани Барадаром, о чем ранее сообщали западные СМИ. Однако, уточняет AP, он не стал опровергать возможность этой встречи.
Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.
Пожалуйста, подождите...
За Украину не беспокойтесь. Они может и муслимы, но не совсем дебилы, чтоб бежать в Украину. В Германии гораздо сытней и уютней.
Знай талибы сейчас о том, что будет после окончания эвакуации, они бы стали торопить события?
З,Ы. но с меня вангователь ещё тот. Мои прогнозы никогда не сбываются, так что поживём увидим
Но я опять повторю, что мои прогнозы никогда не сбываются .
Иначе культурно и не высказаться.
Например, авиационные удары по объектам инфраструктуры.
Талибы ж из гор повылазилии в городах на каруселях катаются и головы режут.
А до конца эвакуации точно ничего страшного не произойдет.
Что именно ты не поняло?
Электростанции, водоснабжение, очистные сооружения, аэропорты, транспортные узлы.
Средневековье должно быть полным. И желательно закрытым.
В Украине примерно начало 20-го века. В Афганистане примерно 15-16 век.
"По другую сторону Суэцкого канала можно не быть дженьтельменом".
К варварами надо относиться только по-варварски. Другого отношения они не понимают.
А будут бузить - получат бомбардировки, санкции и много других прелестей. Бешенных животных отстреливают, а не прикармливают.
Час вже показав, що сім років - і все тільки починаєтся...
США находятся в контакте с союзниками по вопросу возможного признания Талибана, - Госдеп
Тобто рух таки йде напрямі визнання талібану. У всякому разі ніхто не каже, що не візнають владу талібів. А відносно Криму с самого початку сказали, що визнавать його кацапськім не будуть. Тому і кажу, порівняння Ваше несумісне.
Чи тікати(боягузи) чи зброю в руці брати...
To be or not to Be..
Порядок в аэропорту навели. За двое последних суток оттуда улетело 14 тыс. (Всего 21 тыс)
По-сути за два дня эвакуировали половину того что планировали.
Кто тебе сказал, что собираются всех забирать?
Планировали забрать американский персонал и переводчиков с семьями.
Это в сумме 30-40 тыс.
SCORPION 2.0
К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..
Талибы всё порешали с местными властями и духовенством еще до начала "наступления". Плюс массированная пропаганда (опять таки духовенство). Далее проехались на мотоциклах и развесили свои флаги. Наступать у них по-сути нечем было.
У нас это тоже было на Донбассе.