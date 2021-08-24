С начала суток 1 нарушение режима "тишины". Беспилотник наемников РФ пересек линию разграничения, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С начала текущих суток, 24 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.
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