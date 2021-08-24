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С начала суток 1 нарушение режима "тишины". Беспилотник наемников РФ пересек линию разграничения, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала суток 1 нарушение режима "тишины". Беспилотник наемников РФ пересек линию разграничения, - штаб ООС

С начала текущих суток, 24 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационных механизм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС

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Топ комментарии
+2
Словили уже зерыгоублюдка )
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24.08.2021 17:35
+2
зебобики успешно утрачивают жалкие проценты своего рейтинга
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24.08.2021 17:42
+1
Надеюсь. Надо было еще в 2019 утрачивать...
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24.08.2021 17:46
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орлан захотел получить "под хвост" в честь праздника? Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8581
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24.08.2021 17:29 Ответить
Порошенко облили зеленкой на Крещатике
https://antikor.com.ua/articles/480255-poroshenko_oblili_zelenkoj_na_kreshchatike
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24.08.2021 17:34 Ответить
Словили уже зерыгоублюдка )
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24.08.2021 17:35 Ответить
Это хорошо. Но новость должна была бы быть на цензоре.
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24.08.2021 17:45 Ответить
Да не волнуйтесь,будет -цензор никогда не пропускает,когда зесрань жидко обсыраемся ,а тут целый букет -злость и зависть,что Порох сам вел колонну ветеранов
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24.08.2021 17:53 Ответить
Кстати,надеюсь ,напишут ,что ту зесрань менты потащили сразу в опу -видимо к зекрысе за зарплатой)
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24.08.2021 17:59 Ответить
Увидим.
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24.08.2021 18:16 Ответить
Главное,что точно увидим -зесрань засудят на лет пять,если оно конечно не пойдет на сделку с адвокатами Пороха и не сдаст заказчика зекрысу,которая не могла вытерпеть,что ПАП ведёт колонну ветеранов на Марше)
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24.08.2021 18:26 Ответить
Отчитываюсь: увидел. И да, пока лучший президент Украины - Турчинов Александр Валентинович.
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24.08.2021 19:29 Ответить
зебобики успешно утрачивают жалкие проценты своего рейтинга
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24.08.2021 17:42 Ответить
Надеюсь. Надо было еще в 2019 утрачивать...
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24.08.2021 17:46 Ответить
после этого перелета беспилотника гибнет украинский военный ... вопрос почему не сбили
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24.08.2021 18:19 Ответить
бо Зеля - сцикло
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24.08.2021 18:41 Ответить
 
 