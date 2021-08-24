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Крым (10842) МИД РФ (581) Захарова Мария (183) Крымская платформа (269)

Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе". Захарова отвергла это предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Захаровой цитирует российское издание "ТАСС".

Захарова заявила, что Крымская платформа, участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - сказала она.

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Топ комментарии
+46
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9421та вас никто и не приглашает...то вас тролят
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24.08.2021 17:39
+38
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8077
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24.08.2021 17:39
+25
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9286
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24.08.2021 17:46
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Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9421та вас никто и не приглашает...то вас тролят
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24.08.2021 17:39 Ответить
приглашал ЗЕля, надо отдать ему должное.
На последнее заседание, в Ялте, для подписания возврата Крыма Украине.
Даже место зарезервировали для подписи - в последней строке Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 956
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24.08.2021 17:49 Ответить
та не,то не троллинг...троллинг то машке торбу шампуня новой почтой от кулебы...
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24.08.2021 18:07 Ответить
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 4524 шампунь то занадто - хозяйствєнного мила їй !
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24.08.2021 18:08 Ответить
отпескоструить дэушку...
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24.08.2021 18:12 Ответить
... хорошие сапоги!!... (с)
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24.08.2021 17:39 Ответить
"скучно, дєвочка", Крым придется отдать Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 2114
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24.08.2021 17:56 Ответить
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8077
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24.08.2021 17:39 Ответить
Ага Адольф Гитлер не просился в Тегеран и Ялту хотя там антигитлеровской вещи разговаривали....депилы мля...кокс что ли закончился....
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24.08.2021 17:46 Ответить
покличте псіхіческіх санітарів Скарабєєвой - Леху Гончаренко та Борислава Березухай вгамують навіжену Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 8144
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24.08.2021 17:52 Ответить
правильно
"циничной антирашистской направленности"
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24.08.2021 17:40 Ответить
Застрелись.
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24.08.2021 17:40 Ответить
Захватили наши территории, а мы в итоге еще и циники.
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24.08.2021 17:40 Ответить
смерть рашистким оккупантам. И не надо никакого цинизма
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1663
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24.08.2021 17:42 Ответить
Правильно,ЗахЕрова.Пойди лучше помой голову и похмелись со своим боссом лошадиноголовым.Курва. Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7005
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24.08.2021 17:43 Ответить
Тупі рашкомавпи навіть не розуміють , що наробили та як не обіср@сь тепер. Чекаємо на розпад підорашкі.
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24.08.2021 17:44 Ответить
А он их приглашал?! Странно, в особом состоянии чаще инопланетян приглашают.
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24.08.2021 17:45 Ответить
приглашал. было дело.
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24.08.2021 17:46 Ответить
Ну и отлично. А то я уже опасался, что пацаки как всегда туда припрутся и всё испоганят.
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24.08.2021 17:45 Ответить
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9286
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24.08.2021 17:46 Ответить
Ельцина я не увидел.
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24.08.2021 18:07 Ответить
пальцы -Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 4239
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24.08.2021 18:32 Ответить
А медведев где-то есть? Или оно не считается? Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 5590
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24.08.2021 19:49 Ответить
Малчаать! Кляте стерво треба просто вбити! Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1575
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24.08.2021 17:48 Ответить
Не вижу зла. Есть такой фильм ужасов.
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24.08.2021 17:50 Ответить
Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова - Цензор.НЕТ 3797
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24.08.2021 17:50 Ответить
Вже всіх обрізали - цій новині вже чи 2, чи 3 роки.
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24.08.2021 18:13 Ответить
І Скарабєєву обрізали? Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7250 Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 182
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24.08.2021 18:58 Ответить
Їй навпаки збільшили, бо вона не жінка, а зливний бачок.
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24.08.2021 21:51 Ответить
Нюю... А чє....
Мирна пррропозиція -"поучаствовать"..
Аргументів не мають паРашники...
На Черные Ротки Машек и Скабеевых не накинешь платок...
Их труселя- мона...
😁
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24.08.2021 17:52 Ответить
Эти недоумки реально испоганили Азовское море. За это нужны новые санкции. Теперь из года в год из за моста море гниет черноморскими медузами. Практически превратилось в яд - зайдешь в такое - и сразу раздражение от слизи получишь.Ливневые дожди с потопами - тоже аномалия от перегрева водной глади. - Они же на самом деле не мост построили,а тупо насыпали насыпь. Мост всего метров 100.
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24.08.2021 17:57 Ответить
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 1783
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24.08.2021 18:01 Ответить
Там козломорді й не треба.
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24.08.2021 18:01 Ответить
Толи еще будет, Манька=)
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24.08.2021 18:03 Ответить
Зеленський два роки ніде на міжнародних зустрічах не згадував про Крим, про переслідування татар, політичних в'язнів. І навіть нині воно в останню мить запросило татар на платформу як гостей, а не центральних персонажів.
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24.08.2021 18:07 Ответить
а чего это татары должны быть центральными персонажами? они все уже с рашкованскими паспортами и не спешат воевать за свою землю.
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24.08.2021 18:11 Ответить
Маша-три рубля и наша, пять рублей и мы на ней. Опять кокаинщица перепутала мид с мкадо-ом. Дури в башке у тебя машка. Не бери дурного в голову, бери лучше в рот. Сплюнуть легче.В крыму машка, для тебя закладок нет!
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24.08.2021 18:07 Ответить
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 2027
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24.08.2021 18:15 Ответить
машка тебя никто и не звал ващето
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24.08.2021 18:19 Ответить
а нах. ви там потрібні?, мразота кацапська.
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24.08.2021 18:21 Ответить
Ну вот нафига зеледент приглашал рабсею участвовать в Крымской платформе? Ответ Маши-побухаши не заставил себя ждать: "В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности".
То есть по личной инициативе зеледента ******** помоями оказались все ее участники на первом же саммите...
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24.08.2021 18:23 Ответить
маруся грязная голова подала слабый голосок. видать денег на боярку нету совсем.
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24.08.2021 18:23 Ответить
Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 9862
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24.08.2021 18:24 Ответить
" Крымская платформа" для Раши, рашистов и для переселенных туда 1,5 миллионов жителей крайнего севера это отправная станция чемодан- вокзал - Хфедерация Мокшания.
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24.08.2021 18:25 Ответить
Та не сцьі, жєньщіна, то не в Японії. Це там цьінізм к вам 404.
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24.08.2021 18:26 Ответить
Поздравления от беглого башкира Саймона Скрепостяна.
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24.08.2021 18:27 Ответить
брудно голова хвойда
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24.08.2021 18:36 Ответить
Очень жаль.Так хотелось посмотреть как это лошадь танцует калинку-малинку.Может позже в Гааге станцует.
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24.08.2021 18:36 Ответить
Вися в петле должна танцевать, падаль фашистская! Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 2405
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24.08.2021 18:46 Ответить
Давай, расскажи мне о цинизме
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24.08.2021 18:38 Ответить
манька, воткі нєт! іді дамой! 😁😂🤣
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24.08.2021 18:40 Ответить
Чья корова бы мычала , а твоя бы за ЦИНИЧНОСТЬ молчала.
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24.08.2021 19:00 Ответить
ну, в цинизме они мастера. и, я думаю, это их профессиональная ревность заедает, когда им кажется, что кто-то хоть как-то их в этом превосходит)))
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25.08.2021 12:19 Ответить
правильно-воздух будет чище без вони расейских свиней...
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24.08.2021 19:39 Ответить
Сеператист в Україні це явище унікальне, такого не побачите і не почуєте, сепаратисти в Україні хочуть приєднатися до неньки.
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24.08.2021 21:47 Ответить
У путлера з,явились всі предпосилки повторити участь Каддафі. Не бачимо можливості участі в "Кримській платформі" через її цинічну антиросійську спрямованість, - речниця МЗС РФ Захарова - Цензор.НЕТ 7204
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24.08.2021 22:14 Ответить
а на хера эти старые лошади вообще нам нужны? Презеры порванные.
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24.08.2021 22:31 Ответить
- Продавец, скажите, в каком отделе у вас ёршики для туалета?
- Не знаю. Я не интересуюсь политикой.
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30.08.2021 22:39 Ответить
 
 