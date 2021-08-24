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Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе". Захарова отвергла это предложение.
Как информирует Цензор.НЕТ, слова Захаровой цитирует российское издание "ТАСС".
Захарова заявила, что Крымская платформа, участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".
"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - сказала она.
Топ комментарии
+46 Гыг с Вами
показать весь комментарий24.08.2021 17:39
+38 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.08.2021 17:39
+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.08.2021 17:46
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На последнее заседание, в Ялте, для подписания возврата Крыма Украине.
Даже место зарезервировали для подписи - в последней строке
"циничной антирашистской направленности"
Мирна пррропозиція -"поучаствовать"..
Аргументів не мають паРашники...
На Черные Ротки Машек и Скабеевых не накинешь платок...
Их труселя- мона...
😁
То есть по личной инициативе зеледента ******** помоями оказались все ее участники на первом же саммите...
- Не знаю. Я не интересуюсь политикой.