Не видим возможности участия в "Крымской платформе" из-за ее циничной антироссийской направленности, - спикер МИД РФ Захарова

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к "Крымской платформе". Захарова отвергла это предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, слова Захаровой цитирует российское издание "ТАСС".

Захарова заявила, что Крымская платформа, участие в учредительном саммите которой взяли 46 стран и Украина, имеет "циничную антироссийскую направленность".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации приобщаться к участию в деятельности Крымской платформы. Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - сказала она.

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