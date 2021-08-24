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Новости Политика Украины
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Зеленский (10418) Франция (1147) Донбасс (16132) нормандская четверка (956) Макрон (469) Ле Дриан (65)

Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, который прибыл в Киев для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются очень высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандской формате в декабре 2019 года.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - сказал президент Украины.

Он также отметил, что пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Глава государства поблагодарил Францию ​​за участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23 августа.

"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", - отметил Зеленский.

"Президент Украины обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Собеседники коснулись дальнейшей реализации подписанных и ратифицированных недавно межправительственных соглашений, а также других перспективных проектов сотрудничества, в частности в транспортной отрасли", - подчеркивают в ОПУ.

Зеленский выразил надежду, что все актуальные вопросы обсудят во время планируемого визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Топ комментарии
+5
Порох об шмарклю тупо вытер ноги Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7596
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24.08.2021 18:56
+4
Речь не об Украине. А о твоих личных качествах. Которые ты не проявил.И не смог получить того ,что обещал. Иными словами ты оказался пустобрехом с которым никто не считается.
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24.08.2021 18:58
+4
Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3826
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24.08.2021 19:05
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Порох об шмарклю тупо вытер ноги Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7596
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24.08.2021 18:56 Ответить
В статье не было ни одного упоминания твоего БоХа, оно стерло ноги собирая бутылки.
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24.08.2021 19:37 Ответить
випив зеленки?
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24.08.2021 19:42 Ответить
Речь не об Украине. А о твоих личных качествах. Которые ты не проявил.И не смог получить того ,что обещал. Иными словами ты оказался пустобрехом с которым никто не считается.
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24.08.2021 18:58 Ответить
Закономерный итог попыток договариваться с террористами... Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8926
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24.08.2021 18:59 Ответить
Да. Передоз был бы уместен...
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24.08.2021 19:03 Ответить







Розбійник який плохо чує@KVQuarantine





Чекісти на Мухосрані вже тиждень намагаються зліпити з квартального Попандопола палкого укрпатріота і русофоба, але при тому чомусь бізнес зепідора не трогають на рф.
З Пороха гебня ліпила виключно зрадника України.
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24.08.2021 19:21 Ответить
.... Цемаха отдала ...
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24.08.2021 19:01 Ответить
Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3826
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24.08.2021 19:05 Ответить
Смерть цапам!
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24.08.2021 19:10 Ответить







перелицьований

New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI





Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 365 совковый олимпийский мишка

Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3711
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24.08.2021 19:15 Ответить
Bayraktar TB2 Збройних Сил України зняв парад у День Незалежності з унікального ракурсу
https://www.youtube.com/watch?v=uu-U2piXUpQ
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24.08.2021 19:16 Ответить
зебил не хочет понять, что создание искусственного внутреннего конфликта и прежде всего конечно в Киеве -вот цель №1 у фуйла сейчас и ЗЕ ,сегодня хорошо подыграл фуйлу , когда не вспомнил о Порохе и Майдане ни одним словом (и вот -результат не заставил себя ждать)
это значит что слуги говорят о единстве страны а на самом деле стравливают сторонников ЗЕ и Порошенко, и, сторонники ЗЕ прекрасно понимают, что раз тот не вспомнил о Порошенко, то значит Порошенко его враг и враг их,зебилов,
кроме того, если после поездки к Джо его пошлют на три буквы, то есть и там - сошлются на минские (как фрау) и прочие договорённости, то его положение как президента ещё более усугубится , и фуйло снова будет рукоплескать...
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24.08.2021 19:28 Ответить
Сьогодні в небі над Києвом курсували бойові літаки НАТО
сьогодні у скабєєвой пердак став ширший ніж рот
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24.08.2021 19:29 Ответить
Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2640
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24.08.2021 19:30 Ответить







Капітан Прайс@Price_Cap_UA 5 ч

З Днем Незалежності, Твіттеряни

Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3761
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24.08.2021 19:34 Ответить
 
 