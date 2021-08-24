Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, который прибыл в Киев для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются очень высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандской формате в декабре 2019 года.
"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - сказал президент Украины.
Он также отметил, что пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.
Глава государства поблагодарил Францию за участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23 августа.
"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", - отметил Зеленский.
"Президент Украины обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Собеседники коснулись дальнейшей реализации подписанных и ратифицированных недавно межправительственных соглашений, а также других перспективных проектов сотрудничества, в частности в транспортной отрасли", - подчеркивают в ОПУ.
Зеленский выразил надежду, что все актуальные вопросы обсудят во время планируемого визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Розбійник який плохо чує@KVQuarantine
Чекісти на Мухосрані вже тиждень намагаються зліпити з квартального Попандопола палкого укрпатріота і русофоба, але при тому чомусь бізнес зепідора не трогають на рф.
З Пороха гебня ліпила виключно зрадника України.
перелицьований
New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI
совковый олимпийский мишка
https://www.youtube.com/watch?v=uu-U2piXUpQ
это значит что слуги говорят о единстве страны а на самом деле стравливают сторонников ЗЕ и Порошенко, и, сторонники ЗЕ прекрасно понимают, что раз тот не вспомнил о Порошенко, то значит Порошенко его враг и враг их,зебилов,
кроме того, если после поездки к Джо его пошлют на три буквы, то есть и там - сошлются на минские (как фрау) и прочие договорённости, то его положение как президента ещё более усугубится , и фуйло снова будет рукоплескать...
сьогодні у скабєєвой пердак став ширший ніж рот
Капітан Прайс@Price_Cap_UA 5 ч
З Днем Незалежності, Твіттеряни