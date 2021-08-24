Украина сделала все для выполнения договоренностей. Пока нет прогресса в урегулировании на Донбассе, давление на РФ должно продолжаться, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, который прибыл в Киев для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются очень высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандской формате в декабре 2019 года.

"Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей", - сказал президент Украины.

Он также отметил, что пока нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Глава государства поблагодарил Францию ​​за участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23 августа.

"Рассчитываем, что ваше государство и в дальнейшем будет приобщаться к работе этой ключевой для нас инициативы", - отметил Зеленский.

"Президент Украины обсудил с министром по делам Европы и иностранных дел Франции актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Собеседники коснулись дальнейшей реализации подписанных и ратифицированных недавно межправительственных соглашений, а также других перспективных проектов сотрудничества, в частности в транспортной отрасли", - подчеркивают в ОПУ.

Зеленский выразил надежду, что все актуальные вопросы обсудят во время планируемого визита в Украину президента Франции Эмманюэля Макрона.