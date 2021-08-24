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Новости Общество
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День Независимости (496) Нацполиция (9693) Клименко Игорь (136)

Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Общество

Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция

По всей Украине 24 августа прошло почти 400 массовых мероприятий в честь Дня Независимости, участие в них только в Киеве приняли около 100 тыс. человек.

Об этом сообщили в Национальной полиции , информирует Цензор.НЕТ.

"Самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тыс. человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей - это сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также для охраны общественного порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.

Смотрите: Марш защитников Украины прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что в Киеве в течение дня было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, однако правоохранители оперативно на них отреагировали.

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Топ комментарии
+2
"Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек".

Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!
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24.08.2021 21:56
+1
Достатньо подивитись скільки і кого було.
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24.08.2021 20:19
+1
Зеленським. Ви, як і він не чули про резолюцію ООН.
Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
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24.08.2021 21:05
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Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция - Цензор.НЕТ 7182
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24.08.2021 19:54 Ответить
Зеленським. Ви, як і він не чули про резолюцію ООН.
Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
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24.08.2021 21:05 Ответить
Мелочи, в Минске 16го августа было 300-350 тыс в одном месте, а хватило бы и 100 тысяч, когда Таракан с Колей бегали с автоматом, вот был наш проигрыш, просто не было ни одного предводителя, который бы повёл на луку, а дальше была бы уже 100% наша победа. Но мы готовим ему ловушку, только не в Гаагу, а это будет круче.
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24.08.2021 20:09 Ответить
с арифметикой у ментов совсем плохо:
участвовало - 100 тыс.
Марш Патриотов - 10 тыс.

где остальные 90 тыс. ?
на военном параде?
на Олимпийском ?

не верю !
Марш Патриотов намного превышал заявленные 30 тыс. !
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25.08.2021 01:12 Ответить
Ага, в колонах було стільки ж скільки і мєнтів
Віру, віру...
Завжди зменшують кількість людей на вулицях.
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24.08.2021 20:13 Ответить
у протестних акціях поліція занижає кількість людей
але не в святкових
яка ти розумна, це ж просто феєрія якась
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24.08.2021 20:17 Ответить
Достатньо подивитись скільки і кого було.
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24.08.2021 20:19 Ответить
недостатньо, побачити можна лише присутніх у визначений час, а люди святкували практично цілий день, весь час змінюючись
ну от що за натура така, аби плюнути кіфном, навіть у зовсім несуттєвій темі, треба обовязково висратись
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24.08.2021 20:35 Ответить
тема заниження кількості протестуючих, а сьогодні це Марш Патриотів, була завжди суттєвою
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25.08.2021 01:15 Ответить
а головне - кого не було, таких на порядки більше



SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

«А це йдуть твітерські аноніми, адже інформаційний фронт теж важливий.
Боротьба з фейками необхідна»

Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція - Цензор.НЕТ 8446
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24.08.2021 20:56 Ответить
"Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек".

Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!
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24.08.2021 21:56 Ответить
Поліція не єврейська, а скорше совкова: у них на протестних мітингах зажди "утруска, усушка, бой..." Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція - Цензор.НЕТ 3512
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25.08.2021 01:18 Ответить
Я брала участь у " Марші захисників України". Навіщо брехати, та так нахабно, було заявлено про 30 тисяч - БУЛО НАБАГАТО БІЛЬШЕ !!!
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25.08.2021 11:11 Ответить
підтверджую
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26.08.2021 21:40 Ответить
 
 