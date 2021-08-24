Около 100 тыс. человек приняли участие в киевских мероприятиях ко Дню Независимости, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Общество
По всей Украине 24 августа прошло почти 400 массовых мероприятий в честь Дня Независимости, участие в них только в Киеве приняли около 100 тыс. человек.
Об этом сообщили в Национальной полиции , информирует Цензор.НЕТ.
"Самые масштабные мероприятия по случаю Дня Независимости прошли в Киеве. В них приняли участие около 100 тыс. человек. Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек. Безопасность граждан обеспечивали около 10 тыс. правоохранителей - это сотрудники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Также для охраны общественного порядка привлекли подразделения полиции диалога, кинологов, взрывотехников. Кроме того, правоохранители контролировали соблюдение правил дорожного движения на дорогах населенных пунктов.
Отмечается, что в Киеве в течение дня было зафиксировано несколько нарушений общественного порядка, однако правоохранители оперативно на них отреагировали.
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Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
участвовало - 100 тыс.
Марш Патриотов - 10 тыс.
где остальные 90 тыс. ?
на военном параде?
на Олимпийском ?
не верю !
Марш Патриотов намного превышал заявленные 30 тыс. !
Віру, віру...
Завжди зменшують кількість людей на вулицях.
але не в святкових
яка ти розумна, це ж просто феєрія якась
ну от що за натура така, аби плюнути кіфном, навіть у зовсім несуттєвій темі, треба обовязково висратись
SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer
«А це йдуть твітерські аноніми, адже інформаційний фронт теж важливий.
Боротьба з фейками необхідна»
Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!