На Донбассе в результате российского обстрела погиб боец ВСУ, еще один ранен, - ОТГ "Схид"
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На Донбассе в результате обстрелов российских наемников во вторник погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один ранен.
Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схид", информирует Цензор.НЕТ.
"24 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.
Раненого бойца эвакуировали и отправили в военный госпиталь в удовлетворительном состоянии здоровья.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркнули в ОТГ "Схид".
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Покладемо кінець такому "перемирью" !!
Будь ти тричі проклята кремлівська скотина !
Український снайпер ліквідував високопосадовця збройних сил окупантів
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А в голові гівнокомандуючого війна скінчилась...
Ви щодня їм =увєдомлєнія= шлете ? Помагає ?
Світла пам'ять загиблому воїну.
Якнайшвидшого одужання пораненому.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Наших бійців , які за два роки не відвоювали жодного сантиметра нашоі землі , бо їм забронили це робити😡😒
За що гинуть наші кращі сини , може скажеш Вова ?