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Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это произойдет, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику из США боевикам "Талибана".
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
У него спросили во время брифинга, уничтожат ли американские военные технику до выхода из страны.
"Короткий ответ - да. Уничтожение техники будет происходить таким же образом, как мы это сделали бы в любом другом месте при выводе войск", - пояснил Кирби.
Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Их основная задача - обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев из Афганистана.
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+6 Бот Бот
показать весь комментарий25.08.2021 07:00
+3 Дмитро Піталов
показать весь комментарий25.08.2021 08:45
+2 Alex Dev d4763325
показать весь комментарий25.08.2021 10:57
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Сложно представить, что эти существа смогут управлять самолетами. Про физику с аэродинамикой не говорим, сначала чалму надо снять с себя и проссатые юбки с подюбочниками, но формально авиация у горцев -каннибалов появилась. Можно сказать ее подарили американцы, а заявления просто сотрясание воздуха
тем более вывозить ее придется на самолетах, а самолеты будут забиты беженцами
Це дуже схоже, як такі самі українські чиновники рапортували про знищення дебальцівського залізничного вузла.