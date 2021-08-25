Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон

Американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это произойдет, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику из США боевикам "Талибана".

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

У него спросили во время брифинга, уничтожат ли американские военные технику до выхода из страны.

"Короткий ответ - да. Уничтожение техники будет происходить таким же образом, как мы это сделали бы в любом другом месте при выводе войск", - пояснил Кирби.

Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Их основная задача - обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев из Афганистана.

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