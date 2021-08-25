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Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон

Американские военные намерены уничтожить часть техники до того, как покинут территорию Афганистана. Это произойдет, чтобы не оставлять американское вооружение и военную технику из США боевикам "Талибана".

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

У него спросили во время брифинга, уничтожат ли американские военные технику до выхода из страны.

"Короткий ответ - да. Уничтожение техники будет происходить таким же образом, как мы это сделали бы в любом другом месте при выводе войск", - пояснил Кирби.

Сейчас американские военные находятся только в аэропорту Кабула. Их основная задача - обеспечить эвакуацию мирных граждан и иностранцев из Афганистана.

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Топ комментарии
+6
Они контролируют только территорию аэропорта , что они там уничтожат?
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25.08.2021 07:00
+3
Дайте вывезти Мрией хоть что-то...
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25.08.2021 08:45
+2
не только мрией, а всем что летает. Нам нада.
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25.08.2021 10:57
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Они контролируют только территорию аэропорта , что они там уничтожат?
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25.08.2021 07:00 Ответить
технику и оружие, что находится на американской военной базе в аэропорту
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25.08.2021 09:51 Ответить
И небо) Так что они могут уничтожить все что угодно
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25.08.2021 13:09 Ответить
Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон - Цензор.НЕТ 643
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25.08.2021 07:06 Ответить
Странное заявление, или разве не захватили современную технику НАТо мордатые бородатые дядьки обмотанные застрианными простынями?. Пресс секретарь Пентагона так заявил, как будто вся техника стоит в аэропорту Кабула.
Сложно представить, что эти существа смогут управлять самолетами. Про физику с аэродинамикой не говорим, сначала чалму надо снять с себя и проссатые юбки с подюбочниками, но формально авиация у горцев -каннибалов появилась. Можно сказать ее подарили американцы, а заявления просто сотрясание воздуха
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25.08.2021 07:15 Ответить
вот то, что в аэропорту - то и уничтожат
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25.08.2021 09:52 Ответить
Поздно пить боржоми.
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25.08.2021 08:45 Ответить
Дайте вывезти Мрией хоть что-то...
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25.08.2021 08:45 Ответить
не только мрией, а всем что летает. Нам нада.
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25.08.2021 10:57 Ответить
а в Украину ее передать - слабо?
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25.08.2021 09:27 Ответить
да там ее уже осталось - кот наплакал
тем более вывозить ее придется на самолетах, а самолеты будут забиты беженцами
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25.08.2021 09:53 Ответить
Ту технику и оружие, что находится на американской военной базе в аэропорту - уничтожат, конечно. Все прочее уже у талибов.
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25.08.2021 09:50 Ответить
вот интересно, написано что обещают уничтожить часть, т.е. что-то планируют отдать в работоспособном состоянии, добряки
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25.08.2021 12:10 Ответить
После того как они большую часть захватили? Дошло? Неужели?
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25.08.2021 13:39 Ответить
пресс-секретар своїм пресс-папьє буде ловко знищувати техніку на папері.
Це дуже схоже, як такі самі українські чиновники рапортували про знищення дебальцівського залізничного вузла.
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25.08.2021 14:03 Ответить
 
 