Ющенко: Украина не получила ПДЧ в НАТО в 2008-м из-за Меркель и Саркози. ВИДЕО
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Украина могла получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, однако этого не произошло из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.
Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.
Ющенко сказал, что его тогда шокировала позиция Меркель и Саркози.
"Мы собрались - 7-8 президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года в два раза больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - подчеркнул он.
Ющенко считает, что если бы Украина получила в 2008 году ПДЧ, Россия не напала бы на Грузию.
"Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца от этого... когда Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда уже на паузу стали - все, можно писать, что вы проиграли. У меня много разочарований было в тот день. Ибо ту резолюцию, которую Альянс раздал... когда я ее читал, мне казалось, что это fata morgana какая-то, такого не может быть. Зачем тогда саммит созывать, если выносится такое решение?" - вспомнил третий президент.
Пожалуйста, подождите...
Для нас найкраще підходить система виборів по польському зразку. Де не олігархи визначають список в бюлетенях, а самі виборці. Визначають підтримкою чи не підтримкою претендентів помірною кількістю підписів.
P.S Ющенко -Сикун і *****.....Зневажаю цього Підера більше Яника...Мав все і просрав.....
Цьому щуру бджоляру Яник підписав пожиттєве утримання..... Хай не з'віздить.... найогидніший з президентів.... Кравчук - це зрозуміло комуніст і Прроект по утриманню влади в руках «бувших» комуністів-комітетчиків. Це цілком зрозуміла тактика. Чучма - там все також зрозуміло.... Але Ющ кинув .... І саме пісня Скрябіна - кинули -асоціюється не з Яником «хамом» А з цим недотравленим бджолярем який «все» здав..... Руки нічого не крали.
Когда эти 70% будут не за нато, а против коррупции не на словах, а на деле и не раз в 8 лет будет и ПДЧ и сильнейшая армия в Европе.
Кому вже твоя думка нахер треба ?
тiльки на да, да, а Так! Геть кацапiзми з мови, пане Президенте!