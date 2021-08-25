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Новости Политика Украины
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Меркель (933) ПДЧ (70) Саркози (35) членство в НАТО (544) Ющенко (4702)

Ющенко: Украина не получила ПДЧ в НАТО в 2008-м из-за Меркель и Саркози. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина могла получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, однако этого не произошло из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози.

Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в интервью телеканалу "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

Ющенко сказал, что его тогда шокировала позиция Меркель и Саркози.

"Мы собрались - 7-8 президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года в два раза больше. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - подчеркнул он.

Читайте: Запад должен признать, что Украина является его частью, а не "восставшей провинцией "русского мира"", - Кулеба

Ющенко считает, что если бы Украина получила в 2008 году ПДЧ, Россия не напала бы на Грузию.

"Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца от этого... когда Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда уже на паузу стали - все, можно писать, что вы проиграли. У меня много разочарований было в тот день. Ибо ту резолюцию, которую Альянс раздал... когда я ее читал, мне казалось, что это fata morgana какая-то, такого не может быть. Зачем тогда саммит созывать, если выносится такое решение?" - вспомнил третий президент.

Также читайте: Среди членов НАТО нет консенсуса по предоставлению Украине ПДЧ. Нужно выполнять домашнее задание, - посол Франции де Понсен

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Топ комментарии
+74
Путин понял, что Запад прогибается.
Т.е. он, видать, до саммита всего-лишь шепнул Меркель и Саркози, мол, бортаните Украину - и увидел, что те рады стараться для него.
Вот, это и был рубикон. После этого Путин решил, что запад любые - даже самые грязные выходки стерпит.
PS. А вот Рейган и Тэтчер были не такими - они за каждый выбрык тиски сжимали, да так, что пока совок не испустил дух, не остановились.
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25.08.2021 03:37
+70
Германия в том числе и Меркель это суки подстилки Рашки это уже давно не секрет.Уйдёт эта старая карга может что то сдвинется хотя врятли.В Германии снова просыпаються те грязные силы то нациское начало.А Французы о них даже не стоит говорить это трусы и предатели с покон веков.
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25.08.2021 02:16
+38
зато теперь фрау ждет безбедная старость и непыльная должность в газпроме....
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25.08.2021 02:17
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Мені не цікава думка Ющенко , він зробив все щоб Янукович прийшов до влади , і фактично він співучасник того що Україна в 2013 році стояла за крок від втрати незалежності , кров Героїв Небесної Сотні і на його руках також .Ющенко проклятий за це навіки.
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25.08.2021 09:42 Ответить
да не зэку, а Ахмету... олигархат тогда нанес удар по ющу, его реально предупредили, ты не вечный! он и включил обратную. вот и вся история
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25.08.2021 09:53 Ответить
А за кого ти у 2005 голосував?
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25.08.2021 09:57 Ответить
Янукович прийшов не тому що Ющенко його привів, а тому що "мудрий нарід" за нього (Януковича) та його партію проголосував. Це такий біг мудрого народу по граблях. Може наб"є собі гуль стільки, що стане притомним
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25.08.2021 13:02 Ответить
За Зєлєнскава галасавал?
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25.08.2021 13:21 Ответить
Украина и НАТО. 24.02.06 Меньше половины украинцев поддерживают евроинтеграцию. Большинство против вступления в НАТО./28.02.07 . Ющенко: Более трети украинцев за вступление в НАТО, 40% еще не определились/ 11.07.2017 .Только 46% украинцев хотят в НАТО. / 19.07.21. 52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз .Повышение процента желающих вступить в НАТО-задача читателей цензора.
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25.08.2021 10:10 Ответить
Казав що Юлька , тепер Меркель і Саркозі Ющенко: Україна не отримала ПДЧ у НАТО в 2008-му через Меркель і Саркозі - Цензор.НЕТ 3604
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25.08.2021 10:12 Ответить
Так за це Мернель і нагородили. Якби кримінальна справа проти Саркозі, то і він би свою отримав.
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25.08.2021 10:24 Ответить
Бачити в Україні при владі українця для когось просто нестерпимо...
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25.08.2021 10:30 Ответить
Мене цікавить, чи якійсь із країн перед її вступом в НАТО давали ПДЧ чи нікому не давали?
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25.08.2021 10:32 Ответить
Тому, може нам просто самим проаналізувати той шлях, яким інші йшли до НАТО і повторювати їх дії. Наприклад, боротьба з коррупцією, олігархією. Розвивати промисловість, армію.
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25.08.2021 10:38 Ответить
Фрау штази.
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25.08.2021 10:48 Ответить
Все сбитые летчики такие честные, откровенные и мудрые ... Через 13 лет
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25.08.2021 10:58 Ответить
Не факт. Даже совсем не факт. Это не остановило бы россиян, а только ускорило события по Крыму.
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25.08.2021 11:26 Ответить
Овцы у входа на бойню объясняют друг другу, что они плохо себя вели и поэтому попали сюда.
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25.08.2021 11:48 Ответить
это тайна???+ Саркози прокинул Грузию
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25.08.2021 11:53 Ответить
Ющенко не нюхав вонючий газ а замість нього нюхав Фірташ , а бакси вже нюхав Ющ
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25.08.2021 12:15 Ответить
Ющенко, як політик, не достатньо глибоко мисляча людина і не достатньо патріотична. Але його тодішня соратниця подруга коломойського Тимошенко... Її присутність в українській політиці це взагалі абсурд. Її присутність в політиці можна пояснити тільки її надзвичайною хитрістю і грошовою потужністю її спільників.
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25.08.2021 12:19 Ответить
А також нашими дикими законами про вибори, де місця в бюлетенях на виборах президента скуповують ставленники олігархів через, небаченого ніде більше у світі розміру, грошову "виборчу" заставу. І Ющенко за часи свого президенства навіть не намагався ліквідувати цю заставу.
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25.08.2021 12:25 Ответить
А ця застава є головним фундаментом нашої олігархії жертвою якої став Ющенко.

Для нас найкраще підходить система виборів по польському зразку. Де не олігархи визначають список в бюлетенях, а самі виборці. Визначають підтримкою чи не підтримкою претендентів помірною кількістю підписів.
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25.08.2021 12:34 Ответить
Абсурд чи то мачню щодо Ющенка пишете Ви
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25.08.2021 13:04 Ответить
Що не так? Конкретно.
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25.08.2021 15:46 Ответить
І це СТЕРВО колись було президентом...Люди повірили, бігали по вулицях з гаслами, а ВОНО все просрало...Помилка природи, тряпка і сикло яке привело Яника до влади..

P.S Ющенко -Сикун і *****.....Зневажаю цього Підера більше Яника...Мав все і просрав.....
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25.08.2021 12:23 Ответить
100% кинув гірше за яника.... тоді реально повірили і без « крові» вирвали перемогу... Але це вже був рубікон....Саме тоді був шанс ..... Я тоді зрозумів - буде лише гірше...і гірше і пригадав слова Дудаєва..... Притупляло або тішило ( умовно використовую цей термін) те що Чечня Грузія А вже потім Крим -ще попереду.
Цьому щуру бджоляру Яник підписав пожиттєве утримання..... Хай не з'віздить.... найогидніший з президентів.... Кравчук - це зрозуміло комуніст і Прроект по утриманню влади в руках «бувших» комуністів-комітетчиків. Це цілком зрозуміла тактика. Чучма - там все також зрозуміло.... Але Ющ кинув .... І саме пісня Скрябіна - кинули -асоціюється не з Яником «хамом» А з цим недотравленим бджолярем який «все» здав..... Руки нічого не крали.
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26.08.2021 01:20 Ответить
Яника до влади привели Ющенко і Тимошенко. Притому, що подругу Коломойського Тимошенко багато патріотів вважають ще гіршою Яника. Можливо воно так і є. Вона зовсім не та якою прикидається.
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25.08.2021 12:46 Ответить
От скромняга, поруч із зазначеними особами "застіснявся" себе згадати.
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25.08.2021 12:59 Ответить
Хоть 14%, хоть 51%, хоть 75%, лет 20 как основная причина отказа - коррупционная прорва с неразвитой экономикой и высокими налогами. Скажу по секрету, НАТО - группа по защите в первую очередь СВОИХ интересов. Бизнеса тут почти нет. Западный бизнес не благотворительные организации, и не идиоты им нужны лучшие хотябы в регионе условия, а не худшие.
Когда эти 70% будут не за нато, а против коррупции не на словах, а на деле и не раз в 8 лет будет и ПДЧ и сильнейшая армия в Европе.
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25.08.2021 13:08 Ответить
Викреслити слово НАТО з лексикона українців можна багатьма способами...
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25.08.2021 13:25 Ответить
ти пчола , я пчеловод.....
Кому вже твоя думка нахер треба ?
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25.08.2021 14:05 Ответить
Ющенко та Порошенко - найкращі президенти України! Меркель вже на закаті і мабуть буде консультувати газпром на пенсії, Макрон сцикливий але договірний, тільки треба не мямлити а чітку та жорстку позицію озвучувати!
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25.08.2021 14:31 Ответить
Порошенко проголосував за аферу зелених - дерибану української землі. Думаю, що і Ющенко проголосував би за неї. При прем'єрстві ющенка при Кучмі у нього, разом з тимохою, був шиз усе розпродавати. Кучма їх звільнив за те що вони дерибанили енергетику. Думаю, що якби ющенко не зв'язався з тимошенко, у нього дії може б були якісь кращі.
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25.08.2021 15:11 Ответить
Не получила ПДЧ, потому что президентом Украины было чмо
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25.08.2021 21:30 Ответить
абсолютна правда.

тiльки на да, да, а Так! Геть кацапiзми з мови, пане Президенте!
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25.08.2021 22:14 Ответить
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