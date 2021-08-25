РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
27083 посетителя онлайн
Новости За рубежом
2032 12
Афганистан (443) Байден (1401) США (9352) эвакуация (626)

Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту США подготовить запасной план по эвакуации из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту США подготовить запасной план по эвакуации из Афганистана

Президент США Джо Байден в ходе экстренного саммита G7 заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Он подтвердил, что в данный момент мы на пути к тому, чтобы завершить эвакуацию к 31 августа, а также рассказал о том, как продвигается эвакуация желающих вернуться домой американцев, граждан третьих стран и афганцев, которые были нашими союзниками во время войны", - говорится в документе.

"Также президент попросил Пентагон и Государственный департамент (составить. - Ред.) запасные планы для корректировки графика, если это станет необходимым", - указано в заявлении.

При этом, согласно заявлению, Байден подчеркнул, что возможность завершения миссии США в Афганистане к 31 августа зависит от продолжения координации усилий с движением "Талибан", в том числе при доставке эвакуируемых лиц в кабульский аэропорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уходя из Афганистана, американские военные уничтожат часть техники, - Пентагон

Также президент отметил, что каждый день, пока силы США остаются в Афганистане, им во всей более значительной степени грозит отделение группировки ИГ в Афганистане - "Вилаят Хорасан".

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Павел! Самолёт принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?))))
показать весь комментарий
25.08.2021 08:02
+3
.. вот если бы ещё дурноватый Енин ... сидящий в Киеве ... и откровенно гадящий на государство... взял бы и позвонил бы в Госавиаслужбу... где откровенному придурку на пальцах бы объяснили ситуацию... то и подобных идиотских статеек бы в прессе. Хотя тут ничего нового. МИД знатно попиарился на этой ситуации ...абсолютно не имея отношения к этим самолётам. Первый был загружен и ушёл чисто из за доброй воли руководства авиакомпании... Может бы и второй бы так же ушёл ...не всунь туда своё рыло МИД и прочие Енины... Но то что и заправку и все сборы оплатила авиакомпания, владелец самолётов... тут без сомнения. Прекрасно знаю проблемы с оплатой нашего военного Ил-76.... МИД думает ..что их желание кого то спасти..вывезти ...должно быть обеспечено бесплатным керосином... пролётом..разрешением... Мы же спасаем.... Какие деньги за керосин? ))))
показать весь комментарий
25.08.2021 08:33
+1
Дуже вправний мєнагер і досвітчений політик, маму його...
Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.
показать весь комментарий
25.08.2021 13:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По поводу "украденного" самолета.... Как задолбало это зеленое вранье... Все нужно перепроверять... Один твит в Твиттере, пару минут поисков и сразу все стает на свои места))) Дело в том, что третий рейс(первый не проверял) делал НЕ УКРАИНСКИЙ самолет, а афганский, компании Кам Аир... Экипаж тоже афганский... И вот этот самолет и сделал "левый" рейс в Иран... По факту и Енин, и МИД, и смухлевали, и сказали правду)))
показать весь комментарий
25.08.2021 07:11 Ответить
Павел! Самолёт принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?))))
показать весь комментарий
25.08.2021 08:02 Ответить
Спасибо! Вы изначально достоверный источник, а я таких тонкостей в нете точно бы не нашел) Пойду удалять свой комент, там где "нагадил") Здесь оставлю, чтобы было понятно что к чему)))
показать весь комментарий
25.08.2021 08:19 Ответить
.. вот если бы ещё дурноватый Енин ... сидящий в Киеве ... и откровенно гадящий на государство... взял бы и позвонил бы в Госавиаслужбу... где откровенному придурку на пальцах бы объяснили ситуацию... то и подобных идиотских статеек бы в прессе. Хотя тут ничего нового. МИД знатно попиарился на этой ситуации ...абсолютно не имея отношения к этим самолётам. Первый был загружен и ушёл чисто из за доброй воли руководства авиакомпании... Может бы и второй бы так же ушёл ...не всунь туда своё рыло МИД и прочие Енины... Но то что и заправку и все сборы оплатила авиакомпания, владелец самолётов... тут без сомнения. Прекрасно знаю проблемы с оплатой нашего военного Ил-76.... МИД думает ..что их желание кого то спасти..вывезти ...должно быть обеспечено бесплатным керосином... пролётом..разрешением... Мы же спасаем.... Какие деньги за керосин? ))))
показать весь комментарий
25.08.2021 08:33 Ответить
Ну я повелся на твит в твитере, что экипаж был афганский) Начал проверять, на фото Громадського хорошо видно название компании) В общем все "сходилось") Ну в любом случае мое "расследование", заставило вас разложить все по полочкам) Хоть какая то польза от меня)))
показать весь комментарий
25.08.2021 08:51 Ответить
Вчера Юрий Швец в Ютьбе приоткрыл завесу тайной операции Пентагона по уходу из Афгана,типа Доктрина Байдена...,по сути это то, что сделал Рейган в середине 80-х годов...Совок дерЬмо,с ним пора прощаться...
показать весь комментарий
25.08.2021 07:22 Ответить
У швіца дуже довгий і вправний єціг, до сердця дістане.
показать весь комментарий
25.08.2021 13:59 Ответить
Розштурхали і примусили щось сказати ?
А то писали, що він прямо використав день з відпустки, коли треба було хоч якось об*явитися перед людьми і, типу, спіч задвинути.

Папужку Псакі розносили, коли вона вякнула, що Штати заберуть кожного американця, який хоче залишити (Афганістан). То питали: чому ж вони до цих пір не вдома ?
показать весь комментарий
25.08.2021 08:49 Ответить
Дуже вправний мєнагер і досвітчений політик, маму його...
Так ловко організувати евакуацію не спромігся б ніхто.
показать весь комментарий
25.08.2021 13:57 Ответить
Якась дивна "евакуація",як на мене...чому б спершу не евакуювати своїх цивільних(принаймні їх більшість,сім'ї і т.д.),а вже потім оголошувати конкретні дати про вихід з Афганістану військових?🤔.а так ця "евакуація" більше схожа на незаплановану втечу.а "славнозвісна" 300(за ін.джерелами 200)тисячна, озброєна до зубів афганська армія або перейшла на бік талібів,або була просто міфом.інакше як пояснити їхній повний розгром за 2 місяці і відсутність будь-якої адекватної оборони Кабула(як і інших важливих центрів Афганістану)?🤔
показать весь комментарий
26.08.2021 17:08 Ответить
 
 