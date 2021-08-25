Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту США подготовить запасной план по эвакуации из Афганистана

Президент США Джо Байден в ходе экстренного саммита G7 заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Он подтвердил, что в данный момент мы на пути к тому, чтобы завершить эвакуацию к 31 августа, а также рассказал о том, как продвигается эвакуация желающих вернуться домой американцев, граждан третьих стран и афганцев, которые были нашими союзниками во время войны", - говорится в документе.

"Также президент попросил Пентагон и Государственный департамент (составить. - Ред.) запасные планы для корректировки графика, если это станет необходимым", - указано в заявлении.

При этом, согласно заявлению, Байден подчеркнул, что возможность завершения миссии США в Афганистане к 31 августа зависит от продолжения координации усилий с движением "Талибан", в том числе при доставке эвакуируемых лиц в кабульский аэропорт.

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Также президент отметил, что каждый день, пока силы США остаются в Афганистане, им во всей более значительной степени грозит отделение группировки ИГ в Афганистане - "Вилаят Хорасан".