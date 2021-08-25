Танки, РСЗО, гаубицы, БМП и БТРы: войска РФ разместили на Донбассе десятки единиц военной техники, - отчет ОБСЕ. ТАБЛИЦА
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Спецмиссия ОБС Есообщает о нарушениях отведения войск со стороны наемников РФ на Донбассе. В Луганской и Донецкой области наблюдали зафиксированы танки, гаубицы, РСЗО и другая военная техника войск РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии за 24 августа.
Миссия зафиксировала 12 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Луганской области (все на полигоне и на территории объекта).
За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 35 танков и 21 гаубицу/миномет на двух полигонах в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей СММ зафиксировала 16 боевых бронированных машин и 1 зенитную установку, в том числе в жилых кварталах, на территории объекта и в зоне, где согласно п. 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено.
22 августа на позициях вооруженных формирований примерно в 2 км к западо-северозападу от н. п. Надаровка (неподконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил человека (по оценке, члена вооруженных формирований), который целился из винтовки в БПЛА.
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Но главное не это. Враг готовится, а в Украине благодаря Зеленскому и его стаду до сих пор нет оборонного заказа и предприятия ВПК на грани остановки. Что скажите, зебилы?
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Непогані цілі для Байрактарів.