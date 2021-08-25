РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
43680 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2203 10
ранение (1625) Донбасс (16132) потери (1504) ВСУ (1687) операция Объединенных сил (3194)

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия.

На Луганщине и Донетчине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника - тяжелое, другого - удовлетворительное.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на действия врага предоставлена ​​адекватный ответ.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм", - отметили в пресс-центре ОС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Врачи спасли жителя Красногоровки, в квартиру которого попало 2 снаряда. ВИДЕО

Также сообщается, что ро состоянию на 7:00 утра 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що говорить наш НАЙСВІТЛІШИЙ--стріляти перестали? Хлопцям видужувати,а рідним співчуття і шана.
показать весь комментарий
25.08.2021 07:55 Ответить
У нього в голові війна давно скінчилась. Тому, воно про загиблих та поранених воїнів НІКОЛИ не згадує.
показать весь комментарий
25.08.2021 08:02 Ответить
Светлая и вечная память погибшему…….. Пусть покоится с миром…….
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненым хлопцам: здоровья и сил……
показать весь комментарий
25.08.2021 07:59 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9962
показать весь комментарий
25.08.2021 08:08 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2194
показать весь комментарий
25.08.2021 08:09 Ответить
Пишут, как будто это в порядке вещей. Это не в порядке вещей. 1 человек день, это батальон в год. Это очень много.
показать весь комментарий
25.08.2021 09:07 Ответить
Два обстрела, оба из стрелкового оружия (третье нарушение это пролёт беспилотника), и при этом убитый и двое раненых?! Я хочу знать больше деталей, они даже имена не разглашают за последние пару дней.
показать весь комментарий
25.08.2021 09:31 Ответить
Каждый день. Капец.
показать весь комментарий
25.08.2021 09:33 Ответить
Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог тричі порушив режим "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6188
показать весь комментарий
25.08.2021 11:33 Ответить
Ворог лише тоді заспокоітся коли буде нести великі втрати ,а так що відвели снайперів односторонє перемир'яв діі і кожен день є загиблі і поранені.
показать весь комментарий
25.08.2021 12:00 Ответить
 
 