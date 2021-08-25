Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Испания хочет стать центром Евросоюза для приема беженцев из Афганистана. После этого людей будут распределять в другие страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.
Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал свою страну "портом въезда".
"Испания - это порт въезда. Мы принимаем их у себя в течение нескольких дней, а затем они будут распределены в различные страны ЕС", - заявил он.
Первый рейс, организованный ЕС, с эвакуированными афганцами прибыл на авиабазу Торрехон в Мадриде 19 августа. На борту было 36 человек и по словам испанских властей, они будут размещены в Данию, Германию, Польшу и Литву.
Напомним, что эвакуация из Афганистана закончится на следующей неделе. Об этом заявил Байден.
Также сообщалось, что в ЕС рассказали о рисках эвакуации из Афганистана. Там считают, что США не успеет вывезти всех.
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бегут взяточники, ***** и коллаборанты - которым дикари с Талибана режут головы..
- бегут для того, что бы не работать и жить на пособия..
- если сирийские и иракские беженцы хотя бы обладали хоть какими то чертами цивилизованности (Европа не так далеко), то афганцы это калиброванные дикари...