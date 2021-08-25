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Новости За рубежом
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Афганистан (443) беженцы (370) Испания (325) эвакуация (626)

Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана

Испания хочет стать центром Евросоюза для приема беженцев из Афганистана. После этого людей будут распределять в другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина,  об этом пишет The Guardian.

Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема афганцев, которые сотрудничали с его учреждениями на протяжении многих лет. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал свою страну "портом въезда".

"Испания - это порт въезда. Мы принимаем их у себя в течение нескольких дней, а затем они будут распределены в различные страны ЕС", - заявил он.

Первый рейс, организованный ЕС, с эвакуированными афганцами прибыл на авиабазу Торрехон в Мадриде 19 августа. На борту было 36 человек и по словам испанских властей, они будут размещены в Данию, Германию, Польшу и Литву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

Напомним, что эвакуация из Афганистана закончится на следующей неделе. Об этом заявил Байден.

Также сообщалось, что в ЕС рассказали о рисках эвакуации из Афганистана. Там считают, что США не успеет вывезти всех.

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Топ комментарии
+4
ничего они не вкусили
бегут взяточники, бляди и коллаборанты - которым дикари с Талибана режут головы..
- бегут для того, что бы не работать и жить на пособия..
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25.08.2021 08:02
+3
контрольный выстрел в голову Европы и Западной цивилизации..
- если сирийские и иракские беженцы хотя бы обладали хоть какими то чертами цивилизованности (Европа не так далеко), то афганцы это калиброванные дикари...
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25.08.2021 07:56
+2
он карту видел ?где Испания и где Афганистан ...а почему именно ЕС этим дрлжен заниматься ,а не Египет или Китай ?
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25.08.2021 07:43
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Правила форума Совет форумчан
он карту видел ?где Испания и где Афганистан ...а почему именно ЕС этим дрлжен заниматься ,а не Египет или Китай ?
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25.08.2021 07:43 Ответить
Потому что они вывозят людей которые сотрудничали С НИМИ, а не с Китаем или Египтом)))
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25.08.2021 07:48 Ответить
В 20 веке в Мире было четыре фашистских режима...Муссолини в Италии,Франко в Испании, Салазар в Португалии,Сралин в Сссре,а нацистский режим был всего один....Молотов-Риббеннтроп...Внимание вопрос клуб Знатоков...Что где когда...,кто управлял всеми этими Мудаками?притчем почти в одно время...
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25.08.2021 07:49 Ответить
ничего они не вкусили
бегут взяточники, ***** и коллаборанты - которым дикари с Талибана режут головы..
- бегут для того, что бы не работать и жить на пособия..
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25.08.2021 08:02 Ответить
Ещё больше среди бегущих тех кто ловит момент легально спетлять в Европу.
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25.08.2021 10:13 Ответить
контрольный выстрел в голову Европы и Западной цивилизации..
- если сирийские и иракские беженцы хотя бы обладали хоть какими то чертами цивилизованности (Европа не так далеко), то афганцы это калиброванные дикари...
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25.08.2021 07:56 Ответить
Доктрина Байдена по Афгану утверждена Конгрессом и Пентагоном...,отсюда вывод...,вся эта матня ляжет на плечи РАБссии и Китая... Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана - Цензор.НЕТ 5231Как говорил герр Мюллер,начальник НКВД товаристч Берия мой друг,но интересы Германии выше любого Штирлица... Испания предложила себя в качестве центра ЕС для приема беженцев из Афганистана - Цензор.НЕТ 5781
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25.08.2021 08:03 Ответить
Капиталисты Запада просто так ничего не делают...Это Мавзолейцное быдло вечно лезет во все дыры не думая о гробах на РАБссии и рваных рублях для Шариковых от Камчатки до Кенмгсберга... Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану - Цензор.НЕТ 8905 Іспанія запропонувала себе як центр ЄС для прийому біженців з Афганістану - Цензор.НЕТ 8905
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25.08.2021 08:10 Ответить
Вот и замечательно. Тех кто уже припёрся в Украину тоже заберите.
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25.08.2021 10:11 Ответить
 
 