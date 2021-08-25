Кучма назвал "парадоксальные" причины оккупации Крыма и войны на Донбассе: В первом случае Украина не стала защищаться, во втором - перешла к сопротивлению
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Второй президент независимой Украины Леонид Кучма считает, что "оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться".
Как информирует Цензор.НЕТ, слова Кучмы цитирует Украинская правда
"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, а не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели".
А вот оккупация – это совсем другое: это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.
Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантами, перешли к сопротивлению.
Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", - сообщил политик.
Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинскую автономную республику Крым, воспользовавшись сменой власти в Киеве и прикрывшись незаконным референдумом, который прошел под наблюдением военных РФ.
Пожалуйста, подождите...
Ты трясся от повестки на своем диване и таким образом от своего страха стал диванным воином-НГШ. Поздравляю с повышением, стройбат.
Посмотри, Носковский. Что-то с памятью твоей стало...
Вкотре задаю питання, на яке ти боїшся відповісти: "як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків у нападників впливає на дотримання військовими статуту ЗСУ"? Надай відповідь і не ховайся, Гусаченко. Чи ти з тих, хто побачивши расєйську армію першим побіжить вивішувати триКАЛор?
Їж, не обляпайся.
Ось тобі відео від 4 березня 2014. Гусаченко не може відповісти на моє питання, Гусаченко боїться правди.
Як наявність чи відсутність розпізнавальних знаків у нападників впливає на дотримання військовими статуту ЗСУ?
Коли 2003-го ще були такі-сякі ЗСУ - змогли захистити Крим (тоді був "конфлікт на Тузлі"). Хоча першими тоді в бій готові були вступити прикордоники.
Никто, кроме КНДР, Венесуелы и нескольких фриков Крым российским не признал.
То, что кацапы там себе считают аннексией - да говна им на лопате.
Мало ли, что они там себе считают?
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По вопросу, что не стали защищаться.
Да не были мы тогда готовы. От слова совсем.
Тут вчера бойня на Майдане, овощ сбежал, все в ****.
Бойцы срочники в дубках, АК ни разу не видели, служба кое как.
Офицеры обжились в том Крыму.
Да поймали нас, короче.
В самый неподходящий момент.
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По Донбассу. Если бы добровольцы туда сразу не ломанулись кто с чем, ЗСУ тоже долго бы заряжало.
Хорошее было время, хоть и теперь трохы страшным вспоминается.
Всему сами учились походу.
Так и научились быстро.
забавно вспоминать теперь - в 14-м все резко стали книжниками. Кто втыкнулся в телефон, сидя на бауле в разномастной снаряге - наверняка сидит читает очередную инструкцию по разборке
ЗУ-22-2 или тактике работы малых разведывательных групп, или инженерке ))
Украине повезло,что 8 июня 2014 года президентом стал Порошенко...
Ольга ********* сказала больше...Все кто угодно лишь бы не Порошенко...
Разница между ними? Грибаускайте Политик...,Мымра Мавзолейная ********* даже не журналист...,хтя высказались одинаково...,Порошенко похоронил НоВОРроссю Путлера от Харькова до Одессы... и это исторический факт...,иначе бы ********* не воняла до сих пор своим Маразмом
Дискусійне питання... Обороняючи територію Криму, Україна вступала в прямий конфлікт з Рашкою, оскльіки там базувалися на підставі договору її орки. Враховуючи очевидну перевагу у ворога, зраду на всіх рівнях у владі і в арміїї в Криму, шансів в України тоді було, як в Грузії в 2008р... Ху..ло отримав від ради федерацій дозвіл на вторгнення на територію України, що автоматично розв'язувало їм руки(
В Донецькій і Луганській області була зовсім інша історія, там наша армія стикнулася з "их там нет" і змогла чинити спротив. Але судячи по війні, яку запустила далі Рашка, то в Криму було би кратно більше жертв з нашої сторони. Кацапи готові були воювати на всі території, руйнувати і вбивати все і вся.
Для відкритої війни з Рашкою в Криму в України не було реально ресурсів, не кажучи вже про можливість застосування ядерної зброї (Ху..ло вихвалявся, що дав наказ привести ядерну зброю в бойову готовність)...
"Кучму - Геть!"