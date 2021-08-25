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В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование

В США увеличились случаи заражения штаммом "Дельта" среди полностью вакцинированных людей. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Около 25% случаев заражения SARS-CoV-2 среди жителей округа Лос-Анджелес, где зафиксировано распространение штамма "Дельта", произошли у полностью вакцинированных жителей с мая по 25 июля. Эти данные, опубликованные в еженедельном отчете CDC показывают рост так называемых "прорывных" инфекций среди полностью вакцинированных лиц.

Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, произошли у полностью вакцинированных лиц, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц.

В то же время в отчете говорится, что вакцины защищают людей от более тяжелых случаев заболевания. Согласно исследованию, 3,2% полностью вакцинированных лиц, инфицированных вирусом, были госпитализированы и только 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Также 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень вакцинации в Украине остается самым низким среди стран Европы. ИНФОГРАФИКА

Среди невакцинированных лиц 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

В дополнение к данным округа Лос-Анджелес, CDC во вторник опубликовал обновленную информацию об исследовании HEROES среди медицинских работников. Оно показало значительное снижение эффективности вакцины среди вакцинированных медиков в восьми штатах.

Согласно отчету, эффективность вакцины в период исследования, когда преобладал штамм "Дельта", упала до 66%. 91% эффективности вакцины фиксировали до появления этого штамма.

Напомним, что в Израиле будут вакцинировать третьей дозой людей от 30 лет. Прививку можно получить через пять месяцев после второй дозы.

Ранее сообщалось, что в США полностью одобрили вакцину Pfizer для людей старше 16 лет. Это говорит о безопасности вакцины.

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Топ комментарии
+6
статистика для баранов.если не вакцинированых больше то и процент заболевших их будет больше. Где процент вакцинированого населения шарлатаны.
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25.08.2021 08:15
+5
премьер израильский сказал. что вакцина не защищает от дельты и поэтому нужно всех уколоть по третьему разу У США почастішали випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу серед повністю вакцинованих людей, - дослідження - Цензор.НЕТ 6554 и кстати европейский грин пас имеет столбик с отметками о вакцинации - 8 уколов . таки уже запланировано 8 укольчиков минимум
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25.08.2021 09:33
+4
Потому что по факту ни переболевшие, ни вакцинированные ни от чего не защищены. Количество антител падает быстро, что от вакцины, что родные у переболевших. А вирус быстро мутирует. Ожидания, что типа вот-вот победим болезнь, не оправдались, и политикам, которые загоняли людей сидеть по домам, теперь надо как-то объяснять свои факапы.
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25.08.2021 09:36
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Правила форума Совет форумчан
похоже что то что выпустили китайцы из лаборатории мутировал и научился обходить вакцины и внедряться в клетки по типу ВИЧ
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25.08.2021 08:06 Ответить
Вообще-то любой вирус внедряется в клетки. Вирус, который не внедрился в клетку, абсолютно безопасен, он ведь даже не живой.
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25.08.2021 09:38 Ответить
делаю такой вывод: любите себя - вакцинируйтесь, в том числе по 3 разу. Плевать на себя - не носите маски, не вакцинируйтесь.

ВОЗ заявила о возможности вакцинации от COVID-19 при любом уровне антител
Однако людям, привившимся от коронавируса, следует и дальше носить маски

Даже при наличии антител следует вакцинироваться от коронавируса. Это не нанесет организму никакого вреда. Об этом в субботу, 26 июня, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она уточнила, что узнать точно уровень своего иммунитета сложно, поэтому на тесты лучше не рассчитывать. Даже при наличии антител вакцина обязательно необходима.
«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться».
При этом Вуйнович напомнила, что ношение масок, а также соблюдение социальной дистанции останутся обязательными мерами даже после вакцинации. Даже вакцинированные люди могут быть переносчиками коронавируса, объяснила она.

делаю такой вывод: любите себя - вакцинируйтесь, в том числе по 3 разу. Плевать на себя - не носите маски, не вакцинируйтесь.
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25.08.2021 10:23 Ответить
Власти Ирана отказались выплачивать России долг 500 миллионов долларов за работы по строительству атомной электростанции (АЭС) "Бушер-2". Официальная причина крайне неубедительна: якобы средства заморожены американскими санкциями в банках Японии и Южной Кореи. В реальности российскому руководству передали прямым текстом, что деньги удержаны в качестве компенсации по "ковидным делам". Мы писали, что разведка КСИР в Иране с ведома руководства страны помогла российским спецслужбам в спецоперации по переправке штамма коронавируса COVID-19 в Китай. Вследствие этого, как считают в руководстве Ирана, у них началась эпидемия, а российские власти не помогли должным образом с ней справиться. Иранские власти выставили претензии российскому руководству на 10 миллиардов долларов и эти 500 миллионов невозврата лишь начало получения компенсации. Иран уже практически в открытую шантажирует Путина, в ответ в Кремле вынуждены смириться и платить.
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25.08.2021 10:57 Ответить
А де греф? Срочно назвать это фейком и всем обколоться В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование - Цензор.НЕТ 5898
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25.08.2021 08:07 Ответить
не вижу, чтобы в статье было сказано, что заразившиеся после вакцинации тяжелее перенесли болезнь. Если есть хотя бы 10% вероятности, что после вакцинации не заразишься - я бы прививался и тогда.
А вероятность вообще не заболеть, по счастью, намного выше, чем у непривитых.

Штамм Delta можно приручить при помощи третьей дозы вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные, полученные за первый месяц ревакцинации в Израиле.

Ученые увидели признаки воздействия на высокий уровень инфицирования и тяжелых заболеваний в стране. Delta поразила Израиль в июне.
30 июля начали вводить третью дозу вакцины Pfizer / BioNtech людям старше 60 лет, став первой страной, которая пошла на этот шаг. В прошлый четверг кампания ревакцинации была расширена на 40-летних.

За последние 10 дней пандемия среди первой возрастной группы стало меньше зараженных. Всего третью дозу получили более миллиона человек.

Скорость распространения болезни среди вакцинированных людей в возрасте 60 лет и старше, известная как коэффициент воспроизводства, начала снижаться примерно 13 августа и упала ниже 1.

"Цифры все еще очень высоки, но что изменилось, так это то, что очень высокий рост числа инфекций и тяжелых случаев снизился, как и темпы распространения пандемии", - сказал Эран Сегаль.
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25.08.2021 10:15 Ответить
статистика для баранов.если не вакцинированых больше то и процент заболевших их будет больше. Где процент вакцинированого населения шарлатаны.
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25.08.2021 08:15 Ответить
Штаты отрапортовались о 70% полностью вакцинированных. "Иксперды" говорили "коллективный иммунитет", что если будет провакцинировано или переболеет более 50%-60% населения, то типа всё, вирус побежден. Вирус положил болт на их прогнозы, мутировал, и всё началось сначала.
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25.08.2021 09:26 Ответить
Чеба, ты статистику из пальца высасываешь или из потлка берешь? официальные данные - в США только 50% вакцинировано. Та мтоже низкий уровень образования, особенно среди негров и мексоты. то есть много антивакцинаторов и прочих имбецилов.

Полностью вакцини­ровано 171 088 954, что составляет 51,34 %

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/usa/
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25.08.2021 10:17 Ответить
Сорри, это неправильно отложилось в памяти.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/3/7302531/
70% это всех, включая одну дозу. Данные отсюда.
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25.08.2021 16:45 Ответить
премьер израильский сказал. что вакцина не защищает от дельты и поэтому нужно всех уколоть по третьему разу У США почастішали випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу серед повністю вакцинованих людей, - дослідження - Цензор.НЕТ 6554 и кстати европейский грин пас имеет столбик с отметками о вакцинации - 8 уколов . таки уже запланировано 8 укольчиков минимум
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25.08.2021 09:33 Ответить
Ширяймося, бо ми того варті (с)
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25.08.2021 08:27 Ответить
Похоже в Мире Штаммов придумали десятка 2 еси не больше...Это типа в Сссре Госплан наметил план на пятилетку по сбору урожая,а выполнил его за 3 года... В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование - Цензор.НЕТ 9969Лозунг крепи оборону Сссра трудом своим сегодня в Трэнде...В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование - Цензор.НЕТ 1315
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25.08.2021 08:34 Ответить
І "каждий інструктор должєн овладеть каждой комсомолкой!"
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25.08.2021 08:54 Ответить
Мені посилання на цей ресурс подавали на форумі.
То ходжу - почитую.
https://www.vesty.co.il/main/article/hyry00nqzk

Остановилось сердце: депутат кнессета умер в возрасте 49 лет
Он начинал школьным учителем, потом занялся политикой и стал парламентарием

Для загального розвитку.
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25.08.2021 08:54 Ответить
Вакцинуй-невакцинуй, все одно получишь ... ? У США почастішали випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу серед повністю вакцинованих людей, - дослідження - Цензор.НЕТ 7337
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25.08.2021 08:58 Ответить
...паспорт вакцинації.
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25.08.2021 17:58 Ответить
92,5% среди невакцинированных или новомодные бессимптомные(здоровые) или сопливые)))
Строительство ГУКЛАГа.
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25.08.2021 08:59 Ответить
Откуда такие данные?
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25.08.2021 10:20 Ответить
Среди невакцинированных лиц 7,5% были госпитализированы Источник: https://censor.net/ru/n3284369
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25.08.2021 10:24 Ответить
Вначале пандемии госпитализировали со средней тяжестью и тяжело больных и их было 20% от числа заболевших. Сейчас зашел штамм дельта - с более тяжелым протеканием болезни и госпитализировали 7,5%. Похоже, там госпитализируют только тяжелобольных, так что у еще как минимум 12,5% далеко не только сопли.
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25.08.2021 10:30 Ответить
Для 20% - пандемия, для 80% - поражение в правах.
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25.08.2021 10:35 Ответить
Вас послушать - так 80% вирус ковида, размножаясь в их организмах, добавляет здоровья.
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25.08.2021 10:40 Ответить
До навязанного тестирования, это были здоровые люди. Теперь больным можно назвать каждого.
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25.08.2021 10:44 Ответить
Зачем сравнивать разные вирусы? Если бы это была чума то люди, видя последствия, сами бы бежали за вакциной, но не бегут. Для этого и придумывают "призы за укол" - билет на концерт, машина, бочка селедки... Но выйдя на улицу я выжу тех самых людей, знакомых и малознакомых, что и два года назад, только теперь перепуганных и в масках.
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25.08.2021 11:00 Ответить
Отношение людей одинаковое: "Не вижу сиптомов - значит, нет никакого вируса, это обман", "Ничего страшного, это обычная пневмония", "Ничего страшного, это обычный грипп", "Врачи обманывают, он совсем не от того умер".
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25.08.2021 11:14 Ответить
Это один из элементов манипуляции. Я говорю о том, что сам вижу. Я не вижу гор трупов - как в СМИ и интернете. Я не вижу падающих на улице людей - как в Китае. Я вижу обычных людей, которые все два года снуют по своим делам. Напуганных людей.
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25.08.2021 11:23 Ответить
Это один из элементов манипуляции. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в разы больше и гор трупов умерших от них никто не видит. Это по-вашему, означает, что сердечно-сосудистых заболеваний не существует? Или Вы ждали, что умерших под ИВЛ будут штабелировать перед больницей?
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25.08.2021 11:34 Ответить
Ну как не видим? СМИ нам покажет - Болонские храмы забитые гробами, Санкт-Петербургские крематории, "внезапно" выросшие, в полуторамиллиардной(!) Индии кладбища. Если сердечно- сосудистых намного больше так может быть это они и есть?
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25.08.2021 11:43 Ответить
Ну, так поезжайте в Индию или Болонью и посмотрите все ли так, как в СМИ. Тогда и скажете "Я видел падающих на улице людей - как в Индии." Зачем антиваксерской пропагандой пытаться сделать Индию здесь?
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25.08.2021 11:47 Ответить
Зачем? Разве я не должен, безоговорочно, верить СМИ, большую часть которой мы считаем продажной.
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25.08.2021 11:59 Ответить
Сопоставляй и анализируй. Продажность СМИ понятие неоднозначное. Одно дело брать деньги за рекламу, а другое - фальсификация в планетарном масштабе. Если бы СМИ были сплошь продажными, они сообщали бы о росте заболеваемости ковидом в Израиле?
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25.08.2021 12:05 Ответить
Сообщить о росте, чтобы тут же заявить о необходимости третьей дозы. Вы действительно считаете, что тут нужен глубокий анализ? Что поменялось? Ничего!
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25.08.2021 12:13 Ответить
Да, я считаю нужен глубокий анализ. О необходимости третей дозы объявили не сразу, а месяца через три после начала роста заболеваемости. А одобрили ее только после испытаний.
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25.08.2021 12:21 Ответить
А что не так с первыми двумя дозами? Ведь их тоже испытывали. Логично предположить, что может понадобиться и четвёртая, пятая и т.д. дозы. Проведут ли исследование о пользе этих трёх доз и когда? Полезна ли бесконечная вакцинация?
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25.08.2021 12:36 Ответить
Первые две дозы испытывали, когда циркулировал Альфа штамм. И антиваксеры верещали, что нельзя начинать вакцинацию, пока полный цикл обычных испытаний не пройдет (это 2023 год.) Лучших союзников вуирусам ковида нечего и искать. К тому времени эффективность вакцины против текущих штаммов была бы невысокой плюс куча жертв среди недождавшихся вакцинации.
Испытания трех доз уже проводили
Pfizer submits initial data for COVID-19 vaccine booster authorization

И Израиль оценивал в реальных условиях
Third Pfizer dose 86% effective in over 60s, Israeli HMO says
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25.08.2021 13:50 Ответить
То есть , обычный цыкл испытаний не пройден, что выкинет вакцина, и не одна, ацелый выводок болтушек, не известно. Но ковидобесы верещат о необходимости поголовной вакцинации, при том, что 80% никак или легко реагируют. Это массовый медэксперемент над людьми.
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25.08.2021 14:24 Ответить
Ну, как бы за три-четыре месяца испытать, как вакцина подействует на новорожденного при вакцинации в первом триместре беременности, довольно таки сложно. Но ПанСан готов пачками хоронить стариков в ожидании этого очень нужного им результата. И все это под вопли о экспериментах над людьми.
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25.08.2021 14:35 Ответить
Не три-четыре месяца, до 2023 года.
Я за добровольную вакцинацию без принуждения. Если пенсионеры желают - пожалуйста. Зачем это тем 80%?
Пока испытания не пройдены - это массовый эксперимент над людьми.
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25.08.2021 14:49 Ответить
За 3-4 месяца установлено отсутствие токсичности и опасных для жизни побочных эффектов. Этого достаточно для разрешения в экстренных случаях. А Швейцария выдала постоянное. Им хватило статистики реального применения этой вакцины.
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25.08.2021 15:00 Ответить
По поводу вакцинации без принуждения.
После распада бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов уровень вакцинации в странах, входящих в его состав, упал настолько, что произошел взрыв заболеваемости дифтерией. В 1991 г. в СССР было зарегистрировано 2 000 случаев дифтерии. В период с 1991 по 1998 год было зарегистрировано около 200 000 случаев заболевания в Содружестве Независимых Государств , 5 000 из которых умерли. [28]
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25.08.2021 15:19 Ответить
Носить маску в общественных местах - поражение в правах? Я, конечно, поборник права каждого быть эгоистом и думать только о себе (вернее, в данном случае как раз не думать). Но эгоизм и общественные потребности конфликтуют между собой всегда, не только в случае с вирусом. Так что это сильное преувеличение.
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25.08.2021 17:17 Ответить
а где статистика по повторном заболевании переболевших короновирусом?
в начале года все писали что нужно вакцинироваться и переболевшим потому что вакцина лучше защищает
а теперь ни слова про переболевших
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25.08.2021 09:02 Ответить
Потому что по факту ни переболевшие, ни вакцинированные ни от чего не защищены. Количество антител падает быстро, что от вакцины, что родные у переболевших. А вирус быстро мутирует. Ожидания, что типа вот-вот победим болезнь, не оправдались, и политикам, которые загоняли людей сидеть по домам, теперь надо как-то объяснять свои факапы.
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25.08.2021 09:36 Ответить
ну я переболел. И вакцинировался через 3 месяца.
Потому что читаю Ланцет информацию от ВОЗ и сделал вывод - слишком много антител вреда не принесет. А вот нехватка антител - да.
Сейчас ВОЗ просит не вводить по третьей вакцине только потому что в мире все еще есть дефицит вакцин, и многие не получили даже 1 вакцину..
А в Израиле колят третью. Ну а что - ее колят тем, кто вторую вакцину получил полгода назад, у них антител стало меньше.
Евреям я верю больше чем нашим. Особенно в вопросах здравоохранения и заботе о своем населении.
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25.08.2021 10:20 Ответить
Надоел, моль летучая.
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25.08.2021 10:43 Ответить
Израиль может себе позволить начать вводить третью дозу вакцины.
А мы по темпам вакцинации отстали от Зимбабве.
Поэтому что остается делать нашим чиновникам? Не начинать работать же. Рассказывать байки, какие они чемпионы по борьбе с коронавирусом.
У США почастішали випадки зараження "дельта"-штамом коронавірусу серед повністю вакцинованих людей, - дослідження - Цензор.НЕТ 729
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25.08.2021 17:04 Ответить
Думаю що, більш тяжкі випадки зм5еншаться через те що, основна група для них вже сильно скоротилася за попередніх хвиль.
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25.08.2021 13:55 Ответить
Хвиль чого: закритих лікарень, відтермінованих операцій, лікування по телефону?.. Ще косити і косити слабких. Все питаю: яким чином з цими тестами потрапити селянину без авта і родичів в місті до лікарні, якщо транспорт ходить тричі на тиждень - пт-нд? - Мовчать. Бо гниди.
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25.08.2021 18:11 Ответить
 
 