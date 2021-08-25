В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование

В США увеличились случаи заражения штаммом "Дельта" среди полностью вакцинированных людей. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Около 25% случаев заражения SARS-CoV-2 среди жителей округа Лос-Анджелес, где зафиксировано распространение штамма "Дельта", произошли у полностью вакцинированных жителей с мая по 25 июля. Эти данные, опубликованные в еженедельном отчете CDC показывают рост так называемых "прорывных" инфекций среди полностью вакцинированных лиц.

Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, произошли у полностью вакцинированных лиц, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц.

В то же время в отчете говорится, что вакцины защищают людей от более тяжелых случаев заболевания. Согласно исследованию, 3,2% полностью вакцинированных лиц, инфицированных вирусом, были госпитализированы и только 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Также 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких.

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Среди невакцинированных лиц 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

В дополнение к данным округа Лос-Анджелес, CDC во вторник опубликовал обновленную информацию об исследовании HEROES среди медицинских работников. Оно показало значительное снижение эффективности вакцины среди вакцинированных медиков в восьми штатах.

Согласно отчету, эффективность вакцины в период исследования, когда преобладал штамм "Дельта", упала до 66%. 91% эффективности вакцины фиксировали до появления этого штамма.

Напомним, что в Израиле будут вакцинировать третьей дозой людей от 30 лет. Прививку можно получить через пять месяцев после второй дозы.

Ранее сообщалось, что в США полностью одобрили вакцину Pfizer для людей старше 16 лет. Это говорит о безопасности вакцины.