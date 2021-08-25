В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование
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В США увеличились случаи заражения штаммом "Дельта" среди полностью вакцинированных людей. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Около 25% случаев заражения SARS-CoV-2 среди жителей округа Лос-Анджелес, где зафиксировано распространение штамма "Дельта", произошли у полностью вакцинированных жителей с мая по 25 июля. Эти данные, опубликованные в еженедельном отчете CDC показывают рост так называемых "прорывных" инфекций среди полностью вакцинированных лиц.
Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, произошли у полностью вакцинированных лиц, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц.
В то же время в отчете говорится, что вакцины защищают людей от более тяжелых случаев заболевания. Согласно исследованию, 3,2% полностью вакцинированных лиц, инфицированных вирусом, были госпитализированы и только 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Также 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких.
Среди невакцинированных лиц 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.
В дополнение к данным округа Лос-Анджелес, CDC во вторник опубликовал обновленную информацию об исследовании HEROES среди медицинских работников. Оно показало значительное снижение эффективности вакцины среди вакцинированных медиков в восьми штатах.
Согласно отчету, эффективность вакцины в период исследования, когда преобладал штамм "Дельта", упала до 66%. 91% эффективности вакцины фиксировали до появления этого штамма.
Напомним, что в Израиле будут вакцинировать третьей дозой людей от 30 лет. Прививку можно получить через пять месяцев после второй дозы.
Ранее сообщалось, что в США полностью одобрили вакцину Pfizer для людей старше 16 лет. Это говорит о безопасности вакцины.
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ВОЗ заявила о возможности вакцинации от COVID-19 при любом уровне антител
Однако людям, привившимся от коронавируса, следует и дальше носить маски
Даже при наличии антител следует вакцинироваться от коронавируса. Это не нанесет организму никакого вреда. Об этом в субботу, 26 июня, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она уточнила, что узнать точно уровень своего иммунитета сложно, поэтому на тесты лучше не рассчитывать. Даже при наличии антител вакцина обязательно необходима.
«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться».
При этом Вуйнович напомнила, что ношение масок, а также соблюдение социальной дистанции останутся обязательными мерами даже после вакцинации. Даже вакцинированные люди могут быть переносчиками коронавируса, объяснила она.
делаю такой вывод: любите себя - вакцинируйтесь, в том числе по 3 разу. Плевать на себя - не носите маски, не вакцинируйтесь.
А вероятность вообще не заболеть, по счастью, намного выше, чем у непривитых.
Штамм Delta можно приручить при помощи третьей дозы вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные, полученные за первый месяц ревакцинации в Израиле.
Ученые увидели признаки воздействия на высокий уровень инфицирования и тяжелых заболеваний в стране. Delta поразила Израиль в июне.
30 июля начали вводить третью дозу вакцины Pfizer / BioNtech людям старше 60 лет, став первой страной, которая пошла на этот шаг. В прошлый четверг кампания ревакцинации была расширена на 40-летних.
За последние 10 дней пандемия среди первой возрастной группы стало меньше зараженных. Всего третью дозу получили более миллиона человек.
Скорость распространения болезни среди вакцинированных людей в возрасте 60 лет и старше, известная как коэффициент воспроизводства, начала снижаться примерно 13 августа и упала ниже 1.
"Цифры все еще очень высоки, но что изменилось, так это то, что очень высокий рост числа инфекций и тяжелых случаев снизился, как и темпы распространения пандемии", - сказал Эран Сегаль.
Полностью вакцинировано 171 088 954, что составляет 51,34 %
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/usa/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/3/7302531/
70% это всех, включая одну дозу. Данные отсюда.
То ходжу - почитую.
https://www.vesty.co.il/main/article/hyry00nqzk
Остановилось сердце: депутат кнессета умер в возрасте 49 лет
Он начинал школьным учителем, потом занялся политикой и стал парламентарием
Для загального розвитку.
Строительство ГУКЛАГа.
И вот эта считала себя и детей здоровыми...
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, двое сыновей которой ранее умерли от СПИДа из-за отказа матери от их лечения. Причиной смерти самой Мясковской стала двусторонняя пневмония на фоне ВИЧ-инфекции, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД диссиденты и их дети» во «ВКонтакте».
Испытания трех доз уже проводили
Pfizer submits initial data for COVID-19 vaccine booster authorization
И Израиль оценивал в реальных условиях
Third Pfizer dose 86% effective in over 60s, Israeli HMO says
Я за добровольную вакцинацию без принуждения. Если пенсионеры желают - пожалуйста. Зачем это тем 80%?
Пока испытания не пройдены - это массовый эксперимент над людьми.
После распада бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов уровень вакцинации в странах, входящих в его состав, упал настолько, что произошел взрыв заболеваемости дифтерией. В 1991 г. в СССР было зарегистрировано 2 000 случаев дифтерии. В период с 1991 по 1998 год было зарегистрировано около 200 000 случаев заболевания в Содружестве Независимых Государств , 5 000 из которых умерли. [28]
в начале года все писали что нужно вакцинироваться и переболевшим потому что вакцина лучше защищает
а теперь ни слова про переболевших
Потому что читаю Ланцет информацию от ВОЗ и сделал вывод - слишком много антител вреда не принесет. А вот нехватка антител - да.
Сейчас ВОЗ просит не вводить по третьей вакцине только потому что в мире все еще есть дефицит вакцин, и многие не получили даже 1 вакцину..
А в Израиле колят третью. Ну а что - ее колят тем, кто вторую вакцину получил полгода назад, у них антител стало меньше.
Евреям я верю больше чем нашим. Особенно в вопросах здравоохранения и заботе о своем населении.
А мы по темпам вакцинации отстали от Зимбабве.
Поэтому что остается делать нашим чиновникам? Не начинать работать же. Рассказывать байки, какие они чемпионы по борьбе с коронавирусом.