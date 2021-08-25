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Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на Львовщине, еще шестеро госпитализированы, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП на Львовщине, еще шестеро госпитализированы, - ГСЧС

Три человека, в том числе подросток, погибли в ДТП на Львовщине в ночь на среду, еще шесть человек пострадали,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 августа в 23:05 в с. Пепле Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав" произошло столкновение двух легковых автомобилей с последующим возгоранием. В результате ДТП погибли 3 человека (из них 1 ребенок, 2005 г.р.) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 г.р.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

К тушению и деблокирования привлекалось 12 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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