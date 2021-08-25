В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировано 727 новых случаев заражения, 382 человека выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на утро среды, 25 августа, в Украине зафиксировано 727 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 382 человека, умерли 20.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
"За сутки 24 августа 2021 в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 46, медработников - 10)", говорится в сообщении.
Так, за минувшие сутки были госпитализированы 682 человека, зафиксированы 20 летальных случаев, выздоровели 382 человека.
За все время пандемии в Украине заболели - 2 276 590 человек, выздоровели - 2 202 160 человек, летальных случаев - 53 521, проведено ПЦР-тестов - 11 857 352.
Также сообщается, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев были зарегистрированы в г. Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.
Напомним, днем ранее, 24 августа сообщалось о 692 новых случаях инфицирования и 27 летальных случаях.
Пожалуйста, подождите...
- Якщо выберуть палату "кварталу", то їм розкажуть про те, що голі стіни тому, що все украв «Петя», щоб заробить і «піариться»… При цьому їм будуть натякать, що за невеликі гроші можуть добитися переводу в палату Феофанії…. Якщо выберуть палату "Рошен", то будуть постійно нить, що умови могли-б, буть і кращими, і, взагалі, це все - «піар»!...
- Лікарю, а мене до апарату штучної вентиляції легень, підключать?
- Навіщо? Ви ж на Водохрещу і Паску у храм московський ходили, сповідувались, говіли… Вам Бог допоможе…