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За сутки в Украине от COVID-19 привили более 20,7 тыс. человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

За сутки в Украине от COVID-19 привили более 20,7 тыс. человек, - Минздрав

С начала прививочной кампании в Украине одну прививку от COVID-19 получило более 5 млн человек. За минувшие сутки вакцинированы более 20,7 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"20 739 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 23 августа 2021 г.. Одну дозу получили 8272 человека, полностью иммунизированы - 12467 человек", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 254 мобильные бригады, 821 прививочный пункт, 301 центр вакцинации.

По данным Минздрава, с начала прививочной кампании привиты - 5 108 074 человека, из них получили одну дозу - 5 108 072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 192 128 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 300 200 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США участились случаи заражения "дельта"-штаммом коронавируса среди полностью вакцинированных людей, - исследование

Подробнее о заболеваемости и вакцинации от COVID-19 можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2Rr4iW5.

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", - добавили в ведомстве.

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Півшостий нахвалявся вакцинувати більшість населення до 24 серпня. Знов збрехав.
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25.08.2021 09:23 Ответить
он неверно оценил количество дебилов в стране. А зря. Ведь именно благодаря им он стал президентом.
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25.08.2021 09:25 Ответить
Штамм Delta можно приручить при помощи третьей дозы вакцины от коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные, полученные за первый месяц ревакцинации в Израиле.

Ученые увидели признаки воздействия на высокий уровень инфицирования и тяжелых заболеваний в стране. Delta поразила Израиль в июне.
30 июля начали вводить третью дозу вакцины Pfizer / BioNtech людям старше 60 лет, став первой страной, которая пошла на этот шаг. В прошлый четверг кампания ревакцинации была расширена на 40-летних.

За последние 10 дней пандемия среди первой возрастной группы стало меньше зараженных. Всего третью дозу получили более миллиона человек.

Скорость распространения болезни среди вакцинированных людей в возрасте 60 лет и старше, известная как коэффициент воспроизводства, начала снижаться примерно 13 августа и упала ниже 1.

"Цифры все еще очень высоки, но что изменилось, так это то, что очень высокий рост числа инфекций и тяжелых случаев снизился, как и темпы распространения пандемии", - сказал Эран Сегаль.
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25.08.2021 09:24 Ответить
За добу в Україні від COVID-19 прищепили понад 20,7 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7413
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25.08.2021 12:26 Ответить
 
 