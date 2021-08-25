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Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма

Второй президент Украины Леонид Кучма назвал два важных момента, которые он недооценил во времена пребывания на должности главы государства.

По его словам, это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры и потенциал украинского гражданского общества. Как информирует Цензор.НЕТ, слова Кучмы цитирует Украинская правда

"Если брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил. Первая - это нашпигованость нашего политикума остатками московской агентуры - и прямых "гэбистов", и агентов влияния… Вторая - это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", - сказал Кучма.

Читайте также: Кучма назвал "парадоксальные" причины оккупации Крыма и войны на Донбассе: В первом случае Украина не стала защищаться, во втором - перешла к сопротивлению

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Топ комментарии
+22
Сказал главный московский агент тех времен.
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25.08.2021 08:53
+21
За те добре виходило плодити олігархів і грабувати народне добро.
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25.08.2021 08:59
+17
Патріарх українського олігархізму та дерибану.
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25.08.2021 09:02
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Сказал главный московский агент тех времен.
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25.08.2021 08:53 Ответить
З якого це переляку?!!
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25.08.2021 08:56 Ответить
Ну добре, Медведчук був головний, Кучма - другий.
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25.08.2021 09:01 Ответить
Навалив сьогодні цілу кучму лайна... Відробляє?
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25.08.2021 09:21 Ответить
А вы, для начала вспомните, на какой волне и под какими лозунгами, он пришел к власти, победив у проукраинских сил! А потом хотелось бы напомнить: 1. что именно он взрастил олигархат и в основном, с помощью тех же газовых схем (т.е. расейских денег); 2. Именно при Кучме московская агентура разрослась как никогда (до него московской агентуры как таковой вообще не существовало, да были остатки спецслужб СССР, типа КГБ, но они медленно разлагались)
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25.08.2021 09:16 Ответить
Кучма не победил проукраинские силы, он победил комуняку Симоненко.
Идея его предвыборной компании была примерно такая: "хотите в Рашку, хотите шоб ваших детей отправляли воевать в Чечню? Тогда голосуйте за вождя красножопых".
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25.08.2021 09:24 Ответить
Не надо мне рассказывать про "идеи его предвыборной компании", я прекрасно помню его предвыборную компанию, он всегда топил за дружбу с Рашкой!
А кроме Симонеко, тогда еще была Витренко у которой рентиг был больше. И был еще Черновол которого благополучно отправили на тот свет
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25.08.2021 09:41 Ответить
Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма - Цензор.НЕТ 3255
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25.08.2021 09:42 Ответить
У яких проукраїнських сил якщо єдина сила був Чорновіл якого знищили.Решта всі були комуняки які правлять досі. Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма - Цензор.НЕТ 2849
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25.08.2021 09:36 Ответить
ну насчёт газовых схем сказал ведь - газ это бизнес президентов
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25.08.2021 09:36 Ответить
Днепр, ЮМЗ, красный директор, бизнес зятя (в становлении которого Кучма принимал самое непосредственное участие) ориентирован на российский рынок. Достаточно?
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25.08.2021 10:38 Ответить
Ніхто не заперечує, що Кучма сприяв становленню олігархату в Україні, але казати, що він сприяв россії в її агресії проти України якось не коректно. Якщо це було б так, то захоплення Криму почалося ще з Тузли. Але саме тоді Кучма своїми діями призупинив москалів.
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25.08.2021 12:14 Ответить
Не строить "национальное и независимое государство" - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
Не понимать империалистическую сущность россии - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
Укреплять и множить экономические связи с россией, вместо создания конкурентоспособной продукции и выход на мировые рынки - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
А кто тогда "сприяв"? Рыги? Плоть от плоти которых является Кучма ...
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25.08.2021 12:51 Ответить
Без емоцій, якщо звернутися до статистичних даних, то період президентства Кучми для економіки був найбільш динамічним у плані подолання кризи, здійснення реформ і забезпечення зростання. Кучма прийняв Україну з найбільшим спадом економіки, а передав - з найвищим її зростанням. В період 2000-2004 рр. ВВП у середньому за рік зростав на 4,8%. Ну то таке...
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25.08.2021 13:05 Ответить
Кучма и экономика - это печаль.

Кучма - ярчайший представитель красного (совкового) директората. Для которых завод - это его жизнь. И затевая приватизацию, он наивно полагал, что новые хозяева будут относиться к заводу так же как и он. На деле все оказалось, мягко говоря, не так.
Кроме того, Кучма - это ребенок "госплана". Когда не болит голова о реализации готовой продукции. Создание конкурентоспособной (на мировых рынках) продукции - это для него темный лес.
Статистика манипулятивна. Если сравнивать с говном, то и болото вполне.
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25.08.2021 13:33 Ответить
И это вещает тот,у кого кум путлера в главах администрации ходил. Старый вообще попутал.
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25.08.2021 08:55 Ответить
Он сразу стал головой администрации, а токо через два года - кумом.
До етого он был никто в буквальном смысле, хан лаптей даже не подозревал о его существовании.
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25.08.2021 09:01 Ответить
пока москва не сделала записи о высказывании Кучмы о Гонгадзе, убила Гонгадзе и стала шантажировать Кучму,
с какой стати Кучме мертвечука было назначать главой администрации,
а там и Лолита подтянулась к власти как член СДПУ (о)
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25.08.2021 09:10 Ответить
Пиши уже сразу "Во всем виноват Порошенко".
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25.08.2021 09:58 Ответить
не, уже тогда были виноваты 73%
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25.08.2021 12:18 Ответить
Член КПСС с 1960г не оценил ...
Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма - Цензор.НЕТ 918
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25.08.2021 08:55 Ответить
Директор підприємства стратегічного значення. Туди кого попало не призначали. Такі люди були пов"язані з КДБ.
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25.08.2021 09:12 Ответить
"Связан" - мягко сказано. Сотрудник промышленного отдела.
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25.08.2021 09:15 Ответить
Любопытная информация о связях Кучмы с рос.криминалом и спецслужбами есть в старом интервью Ройтмана. Анализируя события того времени, можно сделать вывод, что сказанное по большей части правда.
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25.08.2021 08:58 Ответить
ну таки при нём активно распродавалось всё именно кацапам которые потом банкротили предприятия
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25.08.2021 09:38 Ответить
За те добре виходило плодити олігархів і грабувати народне добро.
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25.08.2021 08:59 Ответить
Зпобити з міліції зграю безмозкових вилупків та кілометрів, щоті в даний час грабують громадян. Поліція ви покидьки
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25.08.2021 09:08 Ответить
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Всі питання до до мальдівського реформатора і кординала авакяна, а не до мене.
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25.08.2021 09:12 Ответить
"остатки"... кабуто он с ними боролся... Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма - Цензор.НЕТ 4624 Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма - Цензор.НЕТ 3832
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25.08.2021 08:59 Ответить
а какой самокритичный данилыч стал! Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма - Цензор.НЕТ 235
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25.08.2021 09:00 Ответить
Возраст. Лучше позже, чем никогда. Хорошо, если бы осмыслил свое участие в создании олигархических кланов.
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25.08.2021 09:11 Ответить
И убийстве Гонгадзе и попытке убийства всех граждан, но что-то пошло не по его планк
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25.08.2021 12:14 Ответить
Патріарх українського олігархізму та дерибану.
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25.08.2021 09:02 Ответить
Просто виродок Кучма з його свитою кіллерів
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25.08.2021 12:15 Ответить
згадала баба, як буда дівкою...
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25.08.2021 09:02 Ответить
Всі комуністи і регіонали, високопосадовці і депутати мають бути позбавлені всіх виплат пільг і пенсій за злочини скоєні проти України. Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма - Цензор.НЕТ 6591
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25.08.2021 09:04 Ответить
і саме тому створив олігархічну систему
а, якби дооцінив, то не створив би
еге ж
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25.08.2021 09:05 Ответить
Забавно слушать как этот престарелый коррупционер корчит из себя государственника.
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25.08.2021 09:06 Ответить
Все они корчат, а нормальных заказывают полиции/милиции, это выродки ещё те
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25.08.2021 12:16 Ответить
Может ли руководитель Южмаша, не быть гебистом?
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25.08.2021 09:07 Ответить
Еге ж ! Так і було !
Московські агенти призначили Медведчука головою АП ,а Лєонідданілич нічого й не підозрював !
І Владімірссанич не знає нічого про зв'язки Єрмака.Шо за Єрмак ? Звідки він взявся ???
Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма - Цензор.НЕТ 6666
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25.08.2021 09:08 Ответить
Які паскудні рожі.
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25.08.2021 09:16 Ответить
Чем то пятикопеечное мурло напоминают
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25.08.2021 09:24 Ответить
Зато хорошо оценил откаты за прихватизацию государственных предприятий от Ахметовых, Пинчуков и прочих.
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25.08.2021 09:10 Ответить
Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма - Цензор.НЕТ 3189
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25.08.2021 09:14 Ответить
Опять в Запорожье дефицит галоперидола?
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25.08.2021 09:22 Ответить
Лови обратку, тихушник - любитель колясочницы Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма - Цензор.НЕТ 7417
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25.08.2021 09:23 Ответить
Не задавайте Шмарклі питання чи П...н вбивця, бо клоун вже давно сказав що в нього мир вв очах.
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25.08.2021 09:18 Ответить
Крёстный отец украинской олигархии и коррупции, при котором журналистам отрезали головы, заговорил за агентов москвы и гражданское общество.))
Первым признаком реального краха коррупционно-олигархической системы власти в стране должно было стать уголовное преследование этого «почтенного пенсионера». А раз он всё ещё раздаёт интервью, значит система цела и невредима.
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25.08.2021 09:20 Ответить
Сейчас также полиция выродки в законе
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25.08.2021 12:17 Ответить
его "прятали" от праведного гнева все последующие, включая и текущего Бубочку
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25.08.2021 12:23 Ответить
+++++++++++++++ это агенты кремля заставили отдать заводы и фабрики пинчуку - зятю и доченьке --- ЧОРНОВОЛА убили тоже по приказу кучмы --- олигархат буйным цветом расцвел **** за твои 10 лет правления --- они не знают куда бобло девать . калломойский недвижимость в сша прикупил . у медведчука яхта не может в порт зайти посадка глубокая . а пенсионеры по пять битых яиц покупают если повезет . потому что дешевле И ВСЕ ЭТО БЛАГОДАРЯ ТЕБЕ СКОТИНА --- поляки за эти 10 лет нас на 100 лет обошли . а мы туда мясорубки и прищепки возили на блошиный рынок БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ
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25.08.2021 13:22 Ответить
розкажи ворюга де дів ГОНГАДЗЕ і як подарував УКРАЇНУ олігархам
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25.08.2021 09:22 Ответить
Та свиня нерізана Кучма правди не скаже, проте в історію виродок вже попав разом з випадками мусорами
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25.08.2021 12:19 Ответить
А ще я «трішечки» накрав собі та свої нащадкам, тому мені діла не було до агентури та громадянського суспільства.
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25.08.2021 09:29 Ответить
Саме трішечки, та й знищив енергонезалежність держави, згодом і націю, пізніше побачите наслідки, Кучма та мусора - гірше Путіна
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25.08.2021 12:20 Ответить
Уся олігархічна система, створена саме Кучмою, є колективним агентом кремля.
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25.08.2021 09:41 Ответить
недоумок, який загальмував країну на десятки років
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25.08.2021 09:46 Ответить
Кучма ещё в предвыборной кампании представлял себя московским посипакой. Он обещал полное сотрудничество с Москвой. Он должен был стать украинским Лукашенко (Лукашенко в это же самое время баллотировался в Беларуси на президента). Но не стал. Уже через месяц своей каденции он перестал мотаться в Москву и стал строить государство здесь.
Строил как умел.
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25.08.2021 09:50 Ответить
Під час президентства я недооцінив дві речі - залишки московської агентури в політикумі і потенціал громадянського суспільства, - Кучма - Цензор.НЕТ 2220
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25.08.2021 09:55 Ответить
Да все ты оценивал. Именно под твоей крышей сформировалась олигархическая система, которая существует до сих пор и будет существовать, наверное, еще лет 100
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25.08.2021 10:08 Ответить
Эти олигархи против Путина. Тебя это расстраивает?
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25.08.2021 10:34 Ответить
практически все олигархи Украины сотрудничают с Мордором, так шо не надо ля-ля
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25.08.2021 12:25 Ответить
Кучма создал Путина и ответственный за последствия, должен компенсировать вред принесённый государству и его гражданам, Кучмо - мразь как и мусора служащие этой системе, а не гражданам, полиция Авакова - мрази и выродки подлежат казни
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25.08.2021 12:22 Ответить
Нажаль, потенціал суспільства недооцінили всі президенти. Бо, вони живуть в своєму вузенькому колі небожителів.
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25.08.2021 13:51 Ответить
То что Украина нашпигована расейскай агентурой было понятно и ежу только вам бывшим держащим власть сейчас доходит то что должно было дойти тогда когда были у власти и принимать соответствующие меры.Страна могла многого избежать негатива.
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25.08.2021 17:24 Ответить
 
 