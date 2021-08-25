Во время президентства я недооценил две вещи - остатки московской агентуры в политикуме и потенциал гражданского общества, - Кучма
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Второй президент Украины Леонид Кучма назвал два важных момента, которые он недооценил во времена пребывания на должности главы государства.
По его словам, это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры и потенциал украинского гражданского общества. Как информирует Цензор.НЕТ, слова Кучмы цитирует Украинская правда
"Если брать не конкретные поступки и решения, а более общий, стратегический план, то были две важные вещи, которые я недооценил. Первая - это нашпигованость нашего политикума остатками московской агентуры - и прямых "гэбистов", и агентов влияния… Вторая - это потенциал украинского гражданского общества. Оно уже давно опережает власть, доказывая это в самые острые моменты современной истории, но впервые я почувствовал эту зрелость и эту энергию в дни Майдана", - сказал Кучма.
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Идея его предвыборной компании была примерно такая: "хотите в Рашку, хотите шоб ваших детей отправляли воевать в Чечню? Тогда голосуйте за вождя красножопых".
А кроме Симонеко, тогда еще была Витренко у которой рентиг был больше. И был еще Черновол которого благополучно отправили на тот свет
Не понимать империалистическую сущность россии - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
Укреплять и множить экономические связи с россией, вместо создания конкурентоспособной продукции и выход на мировые рынки - это "сприяв россії в її агресії проти України"?
А кто тогда "сприяв"? Рыги? Плоть от плоти которых является Кучма ...
Кучма - ярчайший представитель красного (совкового) директората. Для которых завод - это его жизнь. И затевая приватизацию, он наивно полагал, что новые хозяева будут относиться к заводу так же как и он. На деле все оказалось, мягко говоря, не так.
Кроме того, Кучма - это ребенок "госплана". Когда не болит голова о реализации готовой продукции. Создание конкурентоспособной (на мировых рынках) продукции - это для него темный лес.
Статистика манипулятивна. Если сравнивать с говном, то и болото вполне.
До етого он был никто в буквальном смысле, хан лаптей даже не подозревал о его существовании.
с какой стати Кучме мертвечука было назначать главой администрации,
а там и Лолита подтянулась к власти как член СДПУ (о)
а, якби дооцінив, то не створив би
еге ж
Московські агенти призначили Медведчука головою АП ,а Лєонідданілич нічого й не підозрював !
І Владімірссанич не знає нічого про зв'язки Єрмака.Шо за Єрмак ? Звідки він взявся ???
Первым признаком реального краха коррупционно-олигархической системы власти в стране должно было стать уголовное преследование этого «почтенного пенсионера». А раз он всё ещё раздаёт интервью, значит система цела и невредима.
Строил как умел.