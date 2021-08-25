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Новости Политика Украины
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Кучма не ответил на вопрос, убийца ли Путин и порекомендовал не задавать его Зеленскому: Ему еще вести переговоры, а цена эффектного оскорбления будет реальной

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кучма не ответил на вопрос, убийца ли Путин и порекомендовал не задавать его Зеленскому: Ему еще вести переговоры, а цена эффектного оскорбления будет реальной

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал журналистов не задавать Владимиру Зеленскому вопрос о том, убийца ли Путин, поскольку нынешнему президенту Украины еще придется вести переговоры с российским лидером.

Как информирует Цензор.НЕТ, так он ответил на вопрос "Украинской правды", что американский лидер Джо Байден назвал Путина убийцей, и назвал ли бы его так сам Кучма.

"Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется", – ответил он.

По его словам, цена "эффектного" оскорбления "будет реальной, при этом заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день".

"Так как на передке уже давно есть народная примета: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют", – объяснил Кучма.

Кучма также сказал, что, по его мнению, так кого-то называть "можно только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется

Он напомнил, что, назвав Путина убийцей, Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где "приветливо разговаривал и жал руку". "У нас такой возможности не будет", – подытожил Кучма.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

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Топ комментарии
+44
Он не прав! А ты мудак и терпила!
Он был бы прав, если бы речь шла про цивилизованные страны. В случае с Рашкой - они уважают только силу, а когда начинают перед ними пресмыкаться стараются унизить еще больше!
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25.08.2021 09:08
+37
Сьогодні у Чучми бенефіс?
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25.08.2021 09:03
+34
Старый идиот. В мацкве уже 7 лет обижаются. Вчера убит воин ВСУ. Обиделись кацапы наверное. Подонок лживый.
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25.08.2021 09:07
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Второй пошёл за Зе оно первой
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25.08.2021 10:42 Ответить
"просто перестать говорить о кацапских преступлениях" как будто их и не было.
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25.08.2021 10:43 Ответить
Кучмо - трусливая тварь , так как боится не за нас с Вами , а за бизнес своего зятя Пинчука с паРашец!!
Цинизм этого блазня рыжего зашкаливает !
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25.08.2021 10:52 Ответить
что-то естью а еще и убийство Гонгадзе
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25.08.2021 18:10 Ответить
..кучма тварь, это оно падло практически создало олигархат.
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25.08.2021 11:01 Ответить
именно этот контрацептив породил олигархат в Украине, сделав одним из олигархов своего зятя. именно он виноват что мы остановились в движении в ЕС и НАТО, когда прибалтика и страны бывшего соцблока летели туда на всех парах. московия купила его дешевым газом, который он и олигархи перепродавали в Европу по рыночной цене, и ложили деньги в свой карман, и поэтому не было ни прозападных реформ, ни реальной интеграции с Западом, ни борьбы с коррупцией, которая расцвела при чучме как клумба в ботаническом саду. советы он теперь расдает. иди на х.... со своими советами!
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25.08.2021 11:02 Ответить
Чтобы не оскорбить Дьявола нужно снять крестик. Хотите договориться с Дьяволом, забудьте про Бога. На двух стульях усидеть не получится.
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25.08.2021 11:17 Ответить
именно это он и делал все 10 лет при власти. на словах провозглашал движение страны на Запад, а сам топтался на месте, оставаясь в орбите влияние мокшангской козломордии. для всех очевидно чем такая попытка усидеться на двух сульях закончилась для страны. война, оккупированные терриотрии, полтора миллионов беженцев, экономика в состоянии близком к катастофическому, еще более бедное население, ужасающая коррупция, от ЕС и НАТО мы так же далеки как и раньше.....
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25.08.2021 11:38 Ответить
А зачем Зеля вообще переговоры с Пулером ведёт, если он не знает убийца Путлер или нет? Вести с Путлером переговоры должен достойный боец.
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25.08.2021 11:49 Ответить
Кучма і Литвинов вбивці Гонгадзе, тому ніколи не визнає Путіна вбивцею
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25.08.2021 11:50 Ответить
Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною - Цензор.НЕТ 6291

Кучма не відповів на питання, чи вбивця Путін, і порекомендував не ставити його Зеленському: Йому ще вести переговори, а ціна ефектної образи буде реальною - Цензор.НЕТ 3666
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25.08.2021 12:03 Ответить
Ладно, не будем это спрашивать.
А Крым чей?
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25.08.2021 12:09 Ответить
переговоры имеет смысл вести в случае постоянных успехов в преодолении вражеской оккупации и освобождении своих территорий, захвате в плен "ихтамнетов" и т.д. и т.п., вести переговоры при отсутствии этих условий - заигрывать с врагом и готовить капитуляцию, при этом называть ВВХу убийцей канечно нельзя
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25.08.2021 12:36 Ответить
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Данилычу лайк.
Политик должен сначала думать, а потом говорить.
И тем более не должен бросаться словами только потому, что это кому-то нравится.
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25.08.2021 12:55 Ответить
Какие еще переговоры вести Зеленскому с Путиным? О капитуляции Украины? Так Путин капитуляцию примет, даже если Зеленский его в глаза будет называть убийцей и ******!
А больше никакие переговоры Путин с Зеленским вести не будет!
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25.08.2021 15:28 Ответить
всё верно сказал.
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25.08.2021 15:32 Ответить
Кучма "тєрпіла"
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25.08.2021 20:35 Ответить
Так Кучма сам вбивця, на його руках кров Гонгадзе, а ***** і так усім зрозуміло ким є - шизофренік і послідовник Сталіна.
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26.08.2021 06:29 Ответить
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