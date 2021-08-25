Кучма не ответил на вопрос, убийца ли Путин и порекомендовал не задавать его Зеленскому: Ему еще вести переговоры, а цена эффектного оскорбления будет реальной

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал журналистов не задавать Владимиру Зеленскому вопрос о том, убийца ли Путин, поскольку нынешнему президенту Украины еще придется вести переговоры с российским лидером.

Как информирует Цензор.НЕТ, так он ответил на вопрос "Украинской правды", что американский лидер Джо Байден назвал Путина убийцей, и назвал ли бы его так сам Кучма.

"Только не ставьте этот вопрос действующему президенту. Или еще кому-то из его окружения. Не провоцируйте тех, кому придется еще вести переговоры с Путиным. А вести их придется", – ответил он.

По его словам, цена "эффектного" оскорбления "будет реальной, при этом заплатит ее не тот, кто захотел бы так громко пропиариться, а кто-то из наших ребят, который попадет под обстрел на линии фронта в тот же день".

"Так как на передке уже давно есть народная примета: в Москве обиделись – на Донбассе стреляют", – объяснил Кучма.

Кучма также сказал, что, по его мнению, так кого-то называть "можно только в лицо", а когда "просто бросаются громкими словами – это их только обесценивает".

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Он напомнил, что, назвав Путина убийцей, Байден почти одновременно пригласил его на встречу, где "приветливо разговаривал и жал руку". "У нас такой возможности не будет", – подытожил Кучма.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".