За сутки в мире выявили 656 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 214 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 25 августа в мире зарегистрировали 656 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 462 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 214 012 742 случая инфицирования, из них 656 553 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 465 612 человек, из них 10 462 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 191,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 71-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 22-ю, по летальным случаям - 42-ю и 9-ю позицию соответственно.