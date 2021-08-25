Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных украинцев: Будем перенимать опыт ЕС и США, посмотрим, что срабатывает
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на страны Европы и США.
Об этом сегодня во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности...Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к ним, будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.
Он добавил, что сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных, есть достаточно.
"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии.. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США ... посмотреть что срабатывает, а что нет, и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.
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Выступаешь против крупнейших проверенных фармацевтических компаний, акции которых торгуются на всех биржах мира, а миллионы в эти акции инвестируют? Скажи, на кого расчитан твой высер? На идиотов? Или сам такой?😁
С антибиотиками похожая ситуация. Бактерии мутируют, приобретают резистентность. Приходится все время новые виды антибиотиков находить. И где предел? А предела то и нет. Не нравится, лечись мочой.😁
Еще в Израиле есть график, где показано какое количество людей болеют ковид в тяжелой форме, в зависимости от того, полностью, частично, или невакцинирован больной. Эта разница составляет 200-и порядков. Тоесть , у полностью вакцинированного шанс попасть в реанимацию от ковид в 200-и раз меньше.
Но идиотам похоже это слабо доходит.
Привет - фашизм!!!
Не надо заляпывать грязью всех кто в белом пальто только потому что у тебя нет на него ни денег ни мозгов.
ваша думка щодо Надії Жолобакшарлатан вона чи ні?
Через полгода третью вколю, особенно видя, сколько вокруг непривитых идиотов - антимасочников.
автомобиляместа под ИВЛ для любителей халявы и зэбаранов!
место на кладбище уже заказал или не добежал?