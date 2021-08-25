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Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных украинцев: Будем перенимать опыт ЕС и США, посмотрим, что срабатывает

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко анонсировал привилегии для вакцинированных украинцев: Будем перенимать опыт ЕС и США, посмотрим, что срабатывает

Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев. В частности, для введения таких послаблений в Минздраве будут ориентироваться на страны Европы и США.

Об этом сегодня во время брифинга заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности...Например, кинотеатры, они смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить к ним, будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

Он добавил, что сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных, есть достаточно.

"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии.. рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США ... посмотреть что срабатывает, а что нет, и выбрать оптимальный вариант", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине от COVID-19 привили более 20,7 тыс. человек, - Минздрав

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Топ комментарии
+13
А хто вже довів,що нормальні ті,кого невідомо чим вкололи?
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25.08.2021 10:18
+13
Вакциновані це люди нормальні, а невакциновані(здорові) ненормальні? Бути здоровим це злочин? 60% людей "корона" переноситься легше легкого насморку. За що їх дискримінувати" Заради тих, кого пічкали з дитинства антибіотиками і угрохали їм імунітет? З таких "благих" дій починається фашизм
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25.08.2021 10:38
+10
Чому дискримінація ? Сиди дома , насолоджуйся свободою вибору . А чому не вакциновані повинні обмежувати свободу нормальних ? Зараз з щепленням ніяких проблем немає .
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25.08.2021 10:16
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Одним привилегии,а другим дискриминация?
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25.08.2021 10:09 Ответить
Чому дискримінація ? Сиди дома , насолоджуйся свободою вибору . А чому не вакциновані повинні обмежувати свободу нормальних ? Зараз з щепленням ніяких проблем немає .
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25.08.2021 10:16 Ответить
А хто вже довів,що нормальні ті,кого невідомо чим вкололи?
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25.08.2021 10:18 Ответить
Вакциновані це люди нормальні, а невакциновані(здорові) ненормальні? Бути здоровим це злочин? 60% людей "корона" переноситься легше легкого насморку. За що їх дискримінувати" Заради тих, кого пічкали з дитинства антибіотиками і угрохали їм імунітет? З таких "благих" дій починається фашизм
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25.08.2021 10:38 Ответить
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 1417
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25.08.2021 10:42 Ответить
Дибіли вакциновані, коли до вас дойде,що ви такі самі рознощики хвороби як і не щеплені,вже сотні раз сказано,що щеплення не захищає від короновірусу,навіть самими розробниками, і вся ця кампанія тупо для заробляння бабла мегакорпораціями
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25.08.2021 10:46 Ответить
В Израиле вакцинация 100%. Они что дебилы? А ты вумный?
Выступаешь против крупнейших проверенных фармацевтических компаний, акции которых торгуются на всех биржах мира, а миллионы в эти акции инвестируют? Скажи, на кого расчитан твой высер? На идиотов? Или сам такой?😁
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25.08.2021 16:10 Ответить
Ну в Израиле уже третью вакцину колоть начали, потому что 2 не спасли. И болеют, и переносят,и заражают привитые также как и не привитые. А потом будут колоть 4, 5...50 вакцину? Где придел??
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25.08.2021 20:05 Ответить
Не спасли?😁 Сам так решил, или надоумил кто?
С антибиотиками похожая ситуация. Бактерии мутируют, приобретают резистентность. Приходится все время новые виды антибиотиков находить. И где предел? А предела то и нет. Не нравится, лечись мочой.😁
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25.08.2021 20:12 Ответить
Лечиться мочой ты будешь, хамло вокзальное. А у меня родственники в Израиле и там как болели так и болеют. А с сегодняшнего дня не получившие третьей прививки считаются не вакцинированными!!!! Т.е до ж..пы те две прививки которые они делали. И заразу как переносили привитые так и переносят.
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25.08.2021 20:15 Ответить
Вот как скажите на милость с идиотами общаться? Я хоть и живу в Украине, но знаю, что привитые одной или двумя дозами в Израиле называют частично вакцинированными, а не невакцинированными. И третья доза идет с интервалом в пять месяцев после второй. И вводилась она там поэтапно для разных возрастных категорий. С 30-го июля для возраста 60+, с 19 августа 40+. Это каким тупым надо быть, что бы 1\3, 2\3 части целого считать "до ж...пы", уму не постижимо.
Еще в Израиле есть график, где показано какое количество людей болеют ковид в тяжелой форме, в зависимости от того, полностью, частично, или невакцинирован больной. Эта разница составляет 200-и порядков. Тоесть , у полностью вакцинированного шанс попасть в реанимацию от ковид в 200-и раз меньше.
Но идиотам похоже это слабо доходит.
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25.08.2021 20:55 Ответить
полностью соголасен.
Привет - фашизм!!!
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25.08.2021 12:20 Ответить
нет. Привилегии одних - не есть дискриминация других. Если я хожу в белом пальто, то хочешь -купи и себе такое же и носи.
Не надо заляпывать грязью всех кто в белом пальто только потому что у тебя нет на него ни денег ни мозгов.
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25.08.2021 10:25 Ответить
Так ведь дело не в материальных благах,не путай.Конкретная дискриминация по признаку вакцинации,одни,тут мне говорят,нормальные,а другие нет.Такое уже было,головы линейкой измеряли,снова начинается?
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25.08.2021 10:31 Ответить
Запропонуйте йому до білого пальто одягнути білі тапочки
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25.08.2021 10:41 Ответить
САмое интерестное что вакцинированные остаются переносчиками КОВИД
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25.08.2021 10:11 Ответить
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А зебіли і малороси переносчики шизофренії .
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25.08.2021 10:19 Ответить
Будут давать бесплатные билеты на Квартал 95.
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25.08.2021 10:11 Ответить
Для невакцинованих .
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25.08.2021 10:17 Ответить
Вакцина тебя не спасёт, только собственная сильная иммунная система... Слабые всегда умирают, это жестокие законы жизни...
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25.08.2021 10:56 Ответить
Думай про себе , я життя прожив , перехворів і вакцинувався . На пропаганду з дурнуватих ро.змі не ведусь і шарлатанів не слухаю . Для таких , як ти : вакцинацією в 20 му сторіччі перемогли смертельні епідемії , про які вже ніхто й не згадує .
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25.08.2021 11:58 Ответить
Надежда Жолобак Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста https://youtu.be/9Duq9o3XrXs

ваша думка щодо Надії Жолобакшарлатан вона чи ні?
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25.08.2021 14:30 Ответить
Идиоты так же умирают. Случай из практики знакомого врача. Человек с железным здоровьем, принципиально не обращавшийся к врачам и лечившийся народными методами, решил аппендицит так вылечить. Результат. Деревянный макинтош, и музыка. Но он ее не услышал.😁
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25.08.2021 16:15 Ответить
Захоронение и кремация привытых вне очереди ещё до прививки тут внизу новость из США растет количество заболевших Дельта привитых по 2-3 раза вывод прививка это плацебо и кидалово..а как насчёт Конституции Украина, статья 24???!!!
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25.08.2021 10:11 Ответить
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 5305
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25.08.2021 10:14 Ответить
я переболел. И потому как только появились вакцины - срочно побежал и привился.
Через полгода третью вколю, особенно видя, сколько вокруг непривитых идиотов - антимасочников.
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25.08.2021 10:26 Ответить
Поздравляем.
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25.08.2021 10:35 Ответить
Дикий шабаш в Харьковском ТРЦ Никольский...
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 5629
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 5629
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25.08.2021 10:36 Ответить
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Проходил розыгрыш автомобиля места под ИВЛ для любителей халявы и зэбаранов!
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25.08.2021 10:38 Ответить
Це гори трупів?
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25.08.2021 11:25 Ответить
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 187
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25.08.2021 11:57 Ответить
Та і х.. на них , але ж вони й заразу будуть розносити та карантини завдяки їм будуть вимушені вводити .
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25.08.2021 12:02 Ответить
Це гори трупів, питаю, на другий рік страшної пандемії?
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25.08.2021 12:20 Ответить
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 7478
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25.08.2021 12:22 Ответить
Поплач.
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25.08.2021 12:42 Ответить
Обоснуй.
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25.08.2021 12:45 Ответить
Заразу будут разносить как ВАКЦИНИРОВАННЫЕ так и НЕ вакцинированные. ЗАРАЗУ РАЗНОСЯТ ОБЕ ГРУППЫ. НОСИТЕ МАСКИ мать вашу!!!
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25.08.2021 14:56 Ответить
Вот это вы.ер , мать вашу тоже ! Но насчёт масок , правильно , и это тоже .
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25.08.2021 16:23 Ответить
бегай быстрее...
место на кладбище уже заказал или не добежал?
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25.08.2021 12:22 Ответить
Наступают времена Ковид-фашизма и сегрегации
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25.08.2021 10:44 Ответить
Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 1288
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25.08.2021 10:53 Ответить
https://photos.app.goo.gl/F8qiZ6163GAaAjoa8
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25.08.2021 10:56 Ответить
Ви тільки й знаєте шо (пєрєнімать опит)-мавпувати з Заходу. Привіьегії для вакцинованих-це ДНО!проти якого нормальні люди на тому ж Заході і протестують. Я сам вакцинований тут в Італії але категорично проти такого дна-розділу на півілєгії
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25.08.2021 11:14 Ответить
Полностью Вас поддерживаю. Мне за 60 и сделал уже вторую прививку (модерна). А привилегии для меня не нужны. Кто-то в правительстве, устанавливая привилегии, хочет столкнуть лбами людей, а пока они будут скубтись, отвлекут внимание от повышенных тарифов, коррупции, даже коррупции на приобретение прививок. Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 3565
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25.08.2021 11:27 Ответить
Привілегійований Товба, в Італії навіть в готелі і в кафе без Грінпас не пускають тому я це й зробив а от коли такі Товби 2 роки назад вибрали мстивого члєнограя-полуумка-торчка а зараз намагаються тупі висєри в комментах вставляти-то вони паляться зразу-твій висєр вище в стилі кварталу95, Товба ти привілегійована
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25.08.2021 12:24 Ответить
Це твоє хамство та відсутність логіки , разом з безграмотніситю в стилі зе моніки . Хочеш сказати , що в Італії роблять не правильно , а в росії , там , де зараз найбільший спалах , молодці ?
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25.08.2021 16:29 Ответить
Поднимают цену на липовые сертификаты вакцинации!
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25.08.2021 12:06 Ответить
Правильно - лоха надо успеть постричь, пока он еще живой Ляшко анонсував привілеї для вакцинованих українців: Перейматимемо досвід ЄС і США, подивимося, що спрацьовує - Цензор.НЕТ 768
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25.08.2021 12:58 Ответить
И это при том, что вакцинация никоим образом не предотвращает распространение ковида. Т.о. политика направлена исключительно на вакцинацию ради самой вакцинации, но никак не для приобретения коллективного иммунитета, который оказался фикцией
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25.08.2021 12:12 Ответить
ЗА вакцины плачены бешенные бабки. Надо куда-то их (вакцины) девать
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25.08.2021 15:00 Ответить
 
 