Президент Эстонии Кальюлайд объяснила, почему не говорит по-русски: Это был мой протест советской системе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что в школьные годы уклонялась от изучения русского языка - чтобы выразить свой протест против советской системы, и поэтому сейчас не говорит по-русски свободно и по этой причине избегает этого языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Это было такое небольшое сопротивление системе с моей стороны в советское время. Ты должен был пойти на урок, выучить "стихотворенье" и сделать упражнение из книги - но этого минимума было достаточно. Это было несправедливым отношением к великому русскому языку с моей стороны - но тогда для меня, ребенка, это была возможность сопротивляться, не изучая lingua franca СССР. Поэтому я действительно плохо говорю по-русски", - пояснила Керсти Кальюлайд.

Она отметила, что значительно позже узнала о русскоязычной диаспоре в стране и уже взрослой поняла, что не все эти люди приехали в Эстонию по собственному выбору.

"На Ирусской электростанции, которой я руководила, были инженеры, которых в 80-х заставили переехать, потому что это была первая такая электростанция в Эстонии и туда надо было направить людей. Некоторых инженеров, по сути, депортировали к нам, так же, как эстонцев депортировали в Сибирь. Такой была жестокость Советского Союза. Кого-то переманивали, а кого-то и заставляли", - пояснила она.

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