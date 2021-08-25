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Афганистан (443) голод (50)

ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"

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ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"

Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле".

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

По его словам, в Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.

"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил Бизли.

Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы выразил надежду, что США, а также Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

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Топ комментарии
+32
Нарід Афганістану зробив_себе_разом.
США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
Може нехай тепер харчуються нею?
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25.08.2021 10:29
+23
Вот даже не знаю...простую озабоченность выразить или глубокую озабоченность....
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25.08.2021 10:27
+17
Кто выбирает теорроризм государственным строем имеет полное право немножко поголодать.
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25.08.2021 10:34
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Вот даже не знаю...простую озабоченность выразить или глубокую озабоченность....
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25.08.2021 10:27 Ответить
это не твоя прерогатива...это должна выразить сраная Европа!
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25.08.2021 10:28 Ответить
Не потрібно нічого висловлювати. В Афганістані досить сильно розвинене сільське господарство, увесь світ героіном забезпечують. От нехай і їдять його. Наскільки пам'ятаю, американці провадили програми з заміни на полях маку сіяти пшеницю, для душманів це не вигідно, тому все справедливо
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25.08.2021 11:21 Ответить
Да как-то пох что там у средневековых дикарей происходит
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25.08.2021 10:29 Ответить
Нарід Афганістану зробив_себе_разом.
США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
Може нехай тепер харчуються нею?
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25.08.2021 10:29 Ответить
Нарід вирощував то, шо ему приказал генерал Дустум.
Если б нарід отказался - его б убили.
Теперь нарід будет выращивать то, шо скажут талибы (с тем же альтернативным вариантом).
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25.08.2021 10:54 Ответить
Ну то нехай таліби накажуть їм вирощувати щось їстівне.
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25.08.2021 10:56 Ответить
Так уже было, и с высокой долей вероятности так и будет.
Если талибам дадут денег для компенсации героина (а официально - на розвиток сільського господарства) и разрешат транзитную торговлю - они запретят выращивать мак.
Правда долго ето не продлиться,они по-любому скатятся в массовые расстрелы и геноциды, и ету лавочку опять прикроют.
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25.08.2021 11:03 Ответить
І хто їм доктор?
Мудрі_наріди живуть так, як заслуговують, як самі обирають.
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25.08.2021 11:09 Ответить
Ето Азия, там ніхто нічо не обирає.
Как мне сказал один узбек - если нас за горло в железных рукавицах на держать - мы ж друг друга перережем.
А Узбекистан лет на сто опережает талибов в развитии.
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25.08.2021 11:17 Ответить
Чому НЕ_азія має їх годувати?
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25.08.2021 11:19 Ответить
Потому шо кормить талибов в Кабуле экономически выгоднее, чем кормить талибов в Берлине.
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25.08.2021 11:25 Ответить
Чому б не розглянути варіант не допущення їх на свою територію?
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25.08.2021 11:36 Ответить
Если Афганистан оставить как есть - они рано или поздно всё равно окажутся у вас на территории, десять- пятнадцать миллионов беженцев надо будет куда-нибудь пристраивать.
Признать талибов и дать им денег, шоб избежать голода и гражданской войны - ето идеальный вариант для всех.
Если бы талибы были хоть минимально цивилизованы - им бы денег и американцы дали, и европейцы, и китайцы.
Но автомат в руках и возможность пристрелить того, кто тебе не нравится, очень быстро меняют мировоззрение.
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25.08.2021 11:50 Ответить
Тимчасове рішення. Самі пишете. За якийсь час буде геноцид і біженці.
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25.08.2021 12:02 Ответить
Понятно шо будут.
По Афганистану нема простого решения, американцы пытались создать некие правящие елиты - а по факту кормили обычных бандитов, которые убежали при первой опасности.
Сейчас кто-нибудь начнёт кормить талибов.
Посмотрим шо получится, но скорее всего ничего хорошего.
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25.08.2021 12:08 Ответить
Китай, можливо, буде. В них інший, "негуманітарний" так би мовити підхід. "Люди - то пусте. А Китай має бути великим." Хоча таліби незручні навіть для Китаю.
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25.08.2021 12:21 Ответить
Давать денег талибам - это как кормить крокодила чтобы не съел, он будет расти и корма надо будет всё больше.
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25.08.2021 14:11 Ответить
Скорее ето как кормить волка, надеясь, шо его получится приручить.
Корма ему много не надо, но и шансов шо он приручится - тоже не много.
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25.08.2021 14:44 Ответить
У волка есть мозги и при хорошем умении + везении приручить можно. Всё же, млекопитающее, даже умеет сопереживать. Здесь именно рептилия, работающая на рефлексах.
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25.08.2021 17:10 Ответить
Правильно,пусть думают не хотелось воевать за свою страну теперь голод.Природа сама отрегулирует количество населения.И не надо жалеть деток там веками одно и тоже из них вырастет такое же поколение.В Украине было тоже так в 1918-1920 не хотелось воевать с "братушками" потом деток кушали своих.На всё воля Аллаха.
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25.08.2021 11:19 Ответить
а где заявления стран Азии и мусульманского сорциума ? Єто что проблема Европы ? Саудиты втихаря спонсируют талибов ,а проблемы теперь в Европе ..
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25.08.2021 10:30 Ответить
Вначале США платят деньги афганцам, чтобы те не допускали к власти талибов. Теперь глубоко озабоченные международные организации требуют от них же денег талибам на еду
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25.08.2021 10:30 Ответить
Вот весь мир и увидит, что страшнее, ковид или голод?
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25.08.2021 10:31 Ответить
а що ти більше уважаєш: ковбасу, чи сало?
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25.08.2021 10:37 Ответить
С какого штаты должны платить??!! Сами афганцы создали корумпированное болото, сдали свои интересы.. Правильно Байден перекинул этот геморой на паРашу с Китаем, красавец!! Народу можно посочувствовать.. но это головная боль теперь ООН.
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25.08.2021 10:31 Ответить
Закон всемирного тяготения --- когда начинают "наводить порядок", сначала появляются на перекрестках люди с автоматами, потом --- исчезает еда...
Исключений в законе --- нет!
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25.08.2021 10:32 Ответить
"ады" разные бывают - вот если вс*чат флейту и ты в нее должен вечно дудеть и нахваливать тогО кто тупо затопил весь мир, то что это как не "ад"? ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 6926
смешно с этих, кидающихся словечками, которые им в башку вбили попы
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25.08.2021 10:33 Ответить
Зверніться до Аллаха. Або до талібів, у яких з Аллахом прямий зв'язок. За їх словами. І взагалі - ніяких доларів. Про них у Корані нічого не пише.
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25.08.2021 10:33 Ответить
Кто выбирает теорроризм государственным строем имеет полное право немножко поголодать.
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25.08.2021 10:34 Ответить
Попоститься, так сказать)
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25.08.2021 10:45 Ответить
По сути он уже наступил с приход к власти талибов. Что до голода.. движение, партия, политическая сила, режим... взявший власть в свои руки ( при чем военным путем) а значит имеющий значительную поддержку внутри страны обязан сам справляться с такими проблемами.. ну или не стремиться брать в таком случае власть. Народ не захотел сопротивляться или даже поддержал это движение.. ну что ж.. как говорится вкушайте по полной, или беритесь за оружие. Тем более что в Афганистане все с оружием и войны ведут практически постоянно с времени начала своего существования а уж с начала оккупацией СССР в 1979 году уж точно.
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25.08.2021 10:34 Ответить
Судя по тому, как талибы сейчас прессуют население, голодать там скоро будет просто некому.
Но ООНу на этом деньгу попилить очень хочется.
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25.08.2021 10:35 Ответить
зате порядок: всі баби у паранджах і ніякого нескрєпного асфальту!
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25.08.2021 10:35 Ответить
Какая разница. Они именно этого хотели.
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25.08.2021 10:37 Ответить
Нууу, хай мак їдять тепер...
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25.08.2021 10:38 Ответить
- Вань, ну ти хоч плану покури! Ось у мене добрий - а-а-а-а-а! (с)
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25.08.2021 10:40 Ответить
А что, кацапы и китайцы не смогут накормить афганцев? Они же вроде как с талибами теперь большие друзья... ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 2506
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25.08.2021 10:38 Ответить
Друзья у Рашки только против американцев *дружить*. А жрачкой и деньгами кремль нискем не делился никогда. Даже со своими дальними регионами.
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25.08.2021 11:05 Ответить
Пускай на расию идут,там нет голода пока.
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25.08.2021 10:39 Ответить
Они даже не пытались защищаться от талибов. Всё надеялись на миротворцев. А теперь им нечего есть. Так бороться нужно было, а не ждать манны с небес!
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25.08.2021 10:43 Ответить
земля и афган разные вещи-даже если они провалятсЯ под землю вместе с монголией никто не заметит потери)
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25.08.2021 10:43 Ответить
Рядом полно (пока) еды, правда, расиянского качества. А оружия хватает...
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25.08.2021 10:49 Ответить
Після епохи зубожіння наступає епоха голоду. Це аксціома.
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25.08.2021 10:50 Ответить
Талибан всех накормит....
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25.08.2021 10:51 Ответить
от ви (усі вище коменти) людожери. треба допомогать людям бо люди на хвилі національно-визвольної боротьби опинилися під владою релігійних фанатиків. Вам мало прикладів коли після перевороту в росії і захоплення влади ідейними фанатиками в тодішньому СРСР були суцільні голодомори (Україна, Казахстан, Поволжж'я). І що, тоже скажете , що українці самі були винні і так їм (нам) і треба ...
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25.08.2021 10:52 Ответить
ідіот
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25.08.2021 10:57 Ответить
Давайте вашу квартиру им пожертвуем? Я считаю это хорошая помощь.
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25.08.2021 12:09 Ответить
ета всьо хєрня...скока ані платят за камуналку?
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25.08.2021 10:52 Ответить
за воду из ручья и кизяки для отопления ?
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25.08.2021 11:20 Ответить
Раз не хотят себя защищать,то пусть талибы их кормят.
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25.08.2021 10:56 Ответить
не хотели грохнуть десяток тысяч агрессивных красавцев получите сотни тысяч уморённых голодом детей и женщин... всё просто
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25.08.2021 11:00 Ответить
Афганцы тупо доили американцев. Никто там никакое "демократическое государство" строить не собирался.
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25.08.2021 11:01 Ответить
Неможетбыть??? ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 2495 Лавров сказал что стало лучше чем было. Меркель даже с Макароном уговаривают Украину сделать то же самое в Киеве, тоесть выгнать американцев и заглянуть таки в глаз Х***лу.
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25.08.2021 11:01 Ответить
Но там нет никакого ковида ! Талибан не носит маски, не держит социальную дистанцию, не колет население ни асразенекой, ни пфизером. Но и больных там нет.
У них, наверное, договорняк с Аллахом какой-то.
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25.08.2021 11:02 Ответить
А вшивый о бане.
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25.08.2021 11:07 Ответить
как же . нет . просто у нас люди умирают от последствий Ковида а у них это называется умер по воле Аллаха ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 3996
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25.08.2021 11:18 Ответить
Типа, талебанские главари и воинство не знают что за ними смертельный ковид бегает по пятам, и потому игнорируют светлые правила санитарии ? А почему тогда они все живы ?
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25.08.2021 11:57 Ответить
а почему вы решили, что они все живы?
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25.08.2021 12:21 Ответить
Потому что если бы хотя бы один из их верхушки сдох от "ковида", остальные немедленно напялили бы намордники на себя и свою охрану, держали бы "социальную дистанцию" и протирали руки гигиеническими салфетками.
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25.08.2021 12:32 Ответить
так они не верят что ковид существует. сдох - значит на то воля Аллаха
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25.08.2021 13:06 Ответить
Не надо считать их дураками. Дураки войн не выигрывают.
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25.08.2021 14:00 Ответить
Они за 200 лет не выиграли ни одной войны
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25.08.2021 14:45 Ответить
за 20 лет США вбухали туда триллион долларов, а эти обезьяны так и не вышли из пещер, и выбрали шариат запрещающий дороги. Лечебное голодание на пару поколений, то, что им сейчас нужно.
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25.08.2021 11:02 Ответить
В Кабуле осталось только росийское и китайское посольство. Ето как намек кто должен их кормить.
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25.08.2021 11:09 Ответить
Кстати там даже граница недалеко и не нужно через моря и океаны плыть. Можно пешком дойти до своих *асвабадителей* от американского Ига.
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25.08.2021 11:12 Ответить
До речі, кацапи найняли за гроші талібів, щоб вони охороняли їхнє посольство від талібів. ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 7643
Отакий парадокс. Тим більше, що у Кацапії таліби офіційно заборонені, як терористи.
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25.08.2021 11:51 Ответить
**** что с этим миром происходит ? талибы захватили Афган и теперь их кормить нужно . москали отжали Крым и хотят что бы им водички днепровской отлили . это что наглость второе счастье или крайняя степень ох...ти ? ООН побоюється голоду в Афганістані: Якщо становище погіршиться - для народу настане "пекло на землі" - Цензор.НЕТ 4999
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25.08.2021 11:16 Ответить
Пусть попробуют вместо наркоты выращивать жрачку. Могу посоветовать собрать калаши, продать их в Африку и на вырученные деньги выписать агронома из Израиля, который научит как на куске камня без воды выращивать столько жратвы, чтоб хватало себе и соседним арабам.
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25.08.2021 11:42 Ответить
А вообще я смотрю на это и думаю - как же хорошо, что прошли времена, когда у кого толпа с палками больше, тот и сильнее. Щас больше решают технологии и все эти талибы с игилами всегда будут по технологиям в самом хвосте...
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25.08.2021 11:44 Ответить
И какие технологии помогли Байдену удержать Кабул ?
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25.08.2021 11:57 Ответить
Бгггы, шановный, начинайте загибать пальцы:
авиация, бомбы, танки, снайперские комплексы, миномёты, гранатомёты..
вы ещё загибаете? тогда продолжим..
приборы ночного виденья, gau-8 на штурмовиках, штурмовые вертолёты, бронированные хамви...
И удерживали они его 20 лет пока САМИ не решили оттуда свалить. Или вы начитались раши в тудей и думаете, что толпа обосраных моджахедов с кацапскими калашами победила проклятых пиндосов?
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25.08.2021 12:18 Ответить
Конечно победили. Это ведь не талибы пытаются эвакуировать своих людей из Кабула из-за присутствия там американской армии. Всё наоборот: американцы пытаются эвакуировать своих людей оттуда, до 31-го августа.
Кто занял территорию, то и победил. А кто бежит - тот проиграл. Такие дела.
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25.08.2021 12:34 Ответить
А, ну раз так - тогда да . Талибы победили американцев. Закидали их говном и палками.
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25.08.2021 13:07 Ответить
Taк и есть.
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25.08.2021 13:59 Ответить
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25.08.2021 14:45 Ответить
Рососсосія допоможе. Не дарма ж кінь-голова напередодні кіпешу з талібами в засос зустрічався.
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25.08.2021 11:49 Ответить
Какой голод, если полно булочек и рулетов с маком?
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25.08.2021 11:54 Ответить
Будет так: ООН будет вкладывать миллионы на спасение голодающих,а сами голодающие будут продолжать выращивать мак и заваливать им европу.Ивсе будут доаольны?
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25.08.2021 12:34 Ответить
И все будут довольны??
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25.08.2021 12:35 Ответить
предлагаю руководству ООН перенести свою штаб-квартиру в Афганистан и непосредственно на месте оказывать помощь голодающим талибам
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25.08.2021 12:45 Ответить
таково решение этого народа.... мака много.....
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25.08.2021 12:48 Ответить
Може скинемося на гуманітарну допомогу?
Я банку сала дам.
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25.08.2021 12:48 Ответить
Візьмуть..навіть не сумнівайтеся...))) У 1985 році жерли смалець з армійськіх пятикілограмових банок, аж за вухами гриміло. Головне накрити себе чимось ..чи то ввечері..аби Аллах не бачив...)))
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25.08.2021 13:50 Ответить
А. да еще несколько триллионов талибам залейте. Сами же и поддерживают. Пока этот народ будет выкалывать глаза шестилетним детям за то. что научились читать, ничего не изменится. Невежество не приведет к улучшению. Просто вы их будете кормить, а они убивать.
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25.08.2021 13:25 Ответить
так и будет.
там же кроме опия ничего не производят.
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25.08.2021 15:28 Ответить
 
 