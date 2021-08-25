ООН опасается голода в Афганистане: Если положение ухудшится - для народа наступит "ад на земле"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле".
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.
По его словам, в Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.
"Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит "ад на земле", - предупредил Бизли.
Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.
По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы выразил надежду, что США, а также Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.
Пожалуйста, подождите...
США давали немало коштів на розвиток сільського господарства в Афгані.
Аде мудрий нарід замість овочів, фруктів, зернових вирощував сировину для наркоти.
Може нехай тепер харчуються нею?
Если б нарід отказался - его б убили.
Теперь нарід будет выращивать то, шо скажут талибы (с тем же альтернативным вариантом).
Если талибам дадут денег для компенсации героина (а официально - на розвиток сільського господарства) и разрешат транзитную торговлю - они запретят выращивать мак.
Правда долго ето не продлиться,они по-любому скатятся в массовые расстрелы и геноциды, и ету лавочку опять прикроют.
Мудрі_наріди живуть так, як заслуговують, як самі обирають.
Как мне сказал один узбек - если нас за горло в железных рукавицах на держать - мы ж друг друга перережем.
А Узбекистан лет на сто опережает талибов в развитии.
Признать талибов и дать им денег, шоб избежать голода и гражданской войны - ето идеальный вариант для всех.
Если бы талибы были хоть минимально цивилизованы - им бы денег и американцы дали, и европейцы, и китайцы.
Но автомат в руках и возможность пристрелить того, кто тебе не нравится, очень быстро меняют мировоззрение.
По Афганистану нема простого решения, американцы пытались создать некие правящие елиты - а по факту кормили обычных бандитов, которые убежали при первой опасности.
Сейчас кто-нибудь начнёт кормить талибов.
Посмотрим шо получится, но скорее всего ничего хорошего.
Корма ему много не надо, но и шансов шо он приручится - тоже не много.
Исключений в законе --- нет!
смешно с этих, кидающихся словечками, которые им в башку вбили попы
Но ООНу на этом деньгу попилить очень хочется.
У них, наверное, договорняк с Аллахом какой-то.
Отакий парадокс. Тим більше, що у Кацапії таліби офіційно заборонені, як терористи.
авиация, бомбы, танки, снайперские комплексы, миномёты, гранатомёты..
вы ещё загибаете? тогда продолжим..
приборы ночного виденья, gau-8 на штурмовиках, штурмовые вертолёты, бронированные хамви...
И удерживали они его 20 лет пока САМИ не решили оттуда свалить. Или вы начитались раши в тудей и думаете, что толпа обосраных моджахедов с кацапскими калашами победила проклятых пиндосов?
Кто занял территорию, то и победил. А кто бежит - тот проиграл. Такие дела.
Я банку сала дам.
там же кроме опия ничего не производят.