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Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - отметила Керсти Кальюлайд.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".

Отметим, интервью состоялось после саммита "Крымской платформы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине понадобится до 20 лет работы для интеграции в ЕС. Вы не подходите под требования членства, - президент Эстонии Кальюлайд

Керсти Кальюлайд также выразила мнение, что у Украины, Молдовы и Грузии впереди еще "с 20 лет работы" для того, чтобы быть готовыми к членству в ЕС.

Полная версия интервью - уже скоро на сайте "Европейской правды".
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Топ комментарии
+24
Если Украина самостоятельно сможет освободить свои оккупированные территории и победить самую большую армию Европы. то зачем вступать в НАТО? Чтобы защищать Эстонию?
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25.08.2021 11:06
+19
Сказала бы сразу: "Боимся кацапии"!
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25.08.2021 10:54
+18
Не надто оптимістична тітка щодо України. Хоча це принаймні відверто. Боюсь, що навіть у такому разі шанси захистити себе в України більші, ніж в Естонії. 😊
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25.08.2021 10:56
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Такой же самый тапочник (Асад) обратился за помощью к росії.
Результат. Слоган "Асад должен уйти" уже не актуален. Как всегда, ушел (бросив курда) американец
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25.08.2021 14:35 Ответить
до чого тут расія?
обвішайте тактікульними цяцьками взвод - полком він не стане від цього.
Не Естонії нас повчати стандартам, і не швейцарців нам слухати щодо воєнних тем - на папері воно в них все красиво, можливо красиво навіть на картинці, але де і головне з ким вони воювали? - Максимум з якимись скотарями з азії, чи напівграмотними фермерами з якоїсь богом забутої африканської країни, але точно не з московитами.
Безумовно в нас є проблеми, але це смішно читати що нам треба "рости років 20" до естонців, латишів чи поляків, особливо у воєнних питаннях.
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25.08.2021 15:16 Ответить
Вам надо петь диферамбы за избрание шута? Радуйтесь что она не назвала нас тем что заслуживаем.
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25.08.2021 11:59 Ответить
Не далеко то время когда НАТО будет звать Украину, а ей это уже не будет нужно, ибо будет самодостаточна для самообороны!
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25.08.2021 12:14 Ответить
Меня расперло от гордости. Я так понимаю клоун тоже под повесткой распишется как и 97 процентов диванных героев.
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25.08.2021 12:21 Ответить
Ну если мы возвращать Донбасс будем путем переговоров, то это лет эд так на 20-30! С бандитами и уголовниками не о чем разговаривать! Они понимают ТОЛЬКО язык силы! Любые переговоры для них это слабость ЛОХОВ, которых нужно и обязательно надо развести!
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25.08.2021 13:03 Ответить
Донбасс можно вернуть только силовым путем, но для этого в РФ нужна конкретная заворуха. Крым при наличии регулярных войск РФ в ближайшей переспективе вообще вернуть практически невозможно. Тут уже не заворуха нужна, а развал РФии. Но этого не будет так как этот развал никому не выгоден ни США ни Китаю.
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25.08.2021 15:24 Ответить
А не пошли бы Вы, извиняюсь за мой французский, госпожа Кальюланд, на одно известное место,- и там ожидать поворота истории???
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25.08.2021 13:17 Ответить
Мдя, тетя чуток не в себе
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25.08.2021 15:04 Ответить
Она ,как раз, в себе...если в стране 73% идиотов, то не надо думать, что весь мир - это тоже идиоты...
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25.08.2021 15:51 Ответить
Когда ФРГ вступала в НАТО,то сама ФРГ официально считала ГДР своей оккупированной территорией.Пусть эта дурочка с челочкой получше подучит историю.
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25.08.2021 16:56 Ответить
Вы дождетесь черти, что Украина сделает атомное оружие. Это будет самая лучшая защита, чем ваш словесный понос. И я надеюсь, что так и будет.
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25.08.2021 18:21 Ответить
кремляди могут помочь повернуть ...
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26.08.2021 09:03 Ответить
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