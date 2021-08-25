Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".
"Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории", - отметила Керсти Кальюлайд.
На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: "Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно".
Отметим, интервью состоялось после саммита "Крымской платформы".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине понадобится до 20 лет работы для интеграции в ЕС. Вы не подходите под требования членства, - президент Эстонии Кальюлайд
Керсти Кальюлайд также выразила мнение, что у Украины, Молдовы и Грузии впереди еще "с 20 лет работы" для того, чтобы быть готовыми к членству в ЕС.
Полная версия интервью - уже скоро на сайте "Европейской правды".
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Результат. Слоган "Асад должен уйти" уже не актуален. Как всегда, ушел (бросив курда) американец
обвішайте тактікульними цяцьками взвод - полком він не стане від цього.
Не Естонії нас повчати стандартам, і не швейцарців нам слухати щодо воєнних тем - на папері воно в них все красиво, можливо красиво навіть на картинці, але де і головне з ким вони воювали? - Максимум з якимись скотарями з азії, чи напівграмотними фермерами з якоїсь богом забутої африканської країни, але точно не з московитами.
Безумовно в нас є проблеми, але це смішно читати що нам треба "рости років 20" до естонців, латишів чи поляків, особливо у воєнних питаннях.