Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Обязанности городского головы Кривого Рога будет временно выполнять Юрий Вилкул, депутат от партии "Украинская перспектива". Его выбрали путем тайного голосования на сессии горсовета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Первый Криворожский".
Подчеркивается, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа — за жизнь".
"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека. Главой счетной комиссии была Виктория Третяк от "Блок Вилкула. Украинская перспектива".
Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.
Пожалуйста, подождите...
Если шо - будет выпущен из СИЗО по состоянию здоровья (а он реально больной и старый).
мабуть таки цей "мисис Муркул" муркотав по телефону небіжчику
покладіть на могилку Гепи залізобетонну плиту !
Ловлю себя на мысли, что радуюсь, когда ублюдков из слуги урода делает даже полная вата.
Полный капец
люди в маршрутках до сих пор гривны называют рублями
так дати йому гривнами але... по курсу
ото скавчати будуть !
Якщо СН і "Сила людей" не приймали участі у голосуванні, то хто додав ще 5 голосів, з яких 4 "за"? Часом не фракція "Європейська солідарність" якраз з 5 депутатами в своєму складі?
"Блок Вілкула "Українська перспектива" - 30,88% (19 мандатів);
"Слуга народу " - 26,24% голосів виборців (16 мандатів);
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Сила людей" - 7,56% (5 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).
Тепер за допомогою простої арифметики віднімаємо голоси СН і "Сили людей", і думаємо яким чином за Вілкула проголосували 32 депутати.
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).
Один из ЕС был против, остальные поддержали.
черговий цирк для приїжджих.
адже про співпрацю "сн" та "опзж" в криворізькій міськраді не соромились заявляти й самі "слугинароду".
ну а добровільна відставка "слугинароду" котляра з посади секретаря не могла відбутися без погодження з партією/фракцією, тож "слугинароду" свідомо віддали місто вілкулу.
300 лет Хана Батыя,304 года династии немецкой Готторп-Гольштейнов,типа скрывавшихся под фамилией Романовы,сейчас краснопузые у власти 74 года,а дальше что?
Запись сделала моя мама,поскольку отец перед смертью в 2017 году уже ничего не видел...
Сегодня 25 августа 2021 года в живых нет ни отца, ни мамы...,
буду воевать один с советскими баранами...
Как послись , так и не оторвешь!!! Задолбали !!!
ОПЯТЬ СТАДИОН ???
- Вам не кажется, что маэстро изрядно фальшивит? Это от того, что плохой слух?
- Нет, это от того, что кривой рог!