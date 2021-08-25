Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета

Обязанности городского головы Кривого Рога будет временно выполнять Юрий Вилкул, депутат от партии "Украинская перспектива". Его выбрали путем тайного голосования на сессии горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Первый Криворожский".

Подчеркивается, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа — за жизнь".

"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека. Главой счетной комиссии была Виктория Третяк от "Блок Вилкула. Украинская перспектива".

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Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.