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Новости Политика Украины
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Кривой Рог (1126) мэр (1631) Вилкул Юрий Григорьевич (55) Павлов Константин (28)

Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета

Обязанности городского головы Кривого Рога будет временно выполнять Юрий Вилкул, депутат от партии "Украинская перспектива". Его выбрали путем тайного голосования на сессии горсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Первый Криворожский".

Подчеркивается, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей". Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа — за жизнь".

"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека. Главой счетной комиссии была Виктория Третяк от "Блок Вилкула. Украинская перспектива".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Кривого Рога Вилкул подозревается в ряде преступлений, - Луценко

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова 15 августа нашли мертвым на пороге дома в селе Вольное. Возле тела погибшего лежало ружье. Мэром Кривого Рога Павлов стал в ноябре 2020 года. Он избран от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Он прошел во второй тур после того, как Юрий Вилкул снял свою кандидатуру.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+33
кривой рог не выравнять, и голосуют криво, и зелень нам поставляет гнилую.
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25.08.2021 11:12
+30
Взагалі я вважав, що виберуть Кернеса. Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета - Цензор.НЕТ 2503
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25.08.2021 11:12
+19
банда холуев кремлядей
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25.08.2021 11:12
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А ось і бенефіціар
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25.08.2021 11:11 Ответить
Бенефициар там скорее всего другой товаришч, а старый Вилкул в данном случае зицпредседатель.
Если шо - будет выпущен из СИЗО по состоянию здоровья (а он реально больной и старый).
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25.08.2021 11:21 Ответить
Як то воно - Зрі в корінь.
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25.08.2021 12:16 Ответить
ото ж бо!
мабуть таки цей "мисис Муркул" муркотав по телефону небіжчику
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25.08.2021 14:00 Ответить
Недоноссии
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19.12.2021 14:37 Ответить
Так это ОПЗЖшники и делят власть. Видно Павлову понравилось вилкулово.
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25.08.2021 11:11 Ответить
Взагалі я вважав, що виберуть Кернеса. Юрий Вилкул будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога, - итоги тайного голосования на сессии горсовета - Цензор.НЕТ 2503
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25.08.2021 11:12 Ответить
в і"мя отця, сина і святого гепи. амінь
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25.08.2021 11:13 Ответить
чур-чур-чур !
покладіть на могилку Гепи залізобетонну плиту ! Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 4859
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25.08.2021 14:01 Ответить
Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 6456
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25.08.2021 11:29 Ответить
А чого таємне голосування?? Сцикають відкрито?
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25.08.2021 11:12 Ответить
Закон позволяет. Надо напоминать кто и для кого пишет эти самые законы?
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25.08.2021 11:26 Ответить
Ну так Европейская Солидарность голосовала же за это решение. Вроде все знают кто голоса отдал, но доказательств нет.
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25.08.2021 13:29 Ответить
кривой рог не выравнять, и голосуют криво, и зелень нам поставляет гнилую.
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25.08.2021 11:12 Ответить
Согласитесь, что это весьма символично: в родном городе Зеленского мэром стал прожжёный коммуняка-любитель русского мира, и уже не в первый раз. Разве могло быть иначе?
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25.08.2021 13:56 Ответить
банда холуев кремлядей
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25.08.2021 11:12 Ответить
Точнее - **********!
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25.08.2021 15:47 Ответить
Блин, что творится.
Ловлю себя на мысли, что радуюсь, когда ублюдков из слуги урода делает даже полная вата.
Полный капец
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25.08.2021 11:13 Ответить
А толку... Ещё хуже станет
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25.08.2021 11:26 Ответить
Та выбирите уже сразу жериновского,или еще какого нибудь выродка из числа кацапов.Что за треш?Как такое вообще может быть на 8-м году войны?
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25.08.2021 11:14 Ответить
*Зажопівці * (колишні ригі ) знову рвуться до влади .
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25.08.2021 11:16 Ответить
в Кривом Роге они от неё и не отрывались
люди в маршрутках до сих пор гривны называют рублями
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25.08.2021 11:18 Ответить
Якось на базарі я такій торговкі давав рупь. Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 2798
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25.08.2021 11:24 Ответить
В Харькове аналогично
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25.08.2021 11:27 Ответить
хотять рублєй ?

так дати йому гривнами але... по курсу Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 1464

ото скавчати будуть !
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25.08.2021 14:03 Ответить
Россия формирует новую политическую силу на развалинах ОПЗЖ - Левочкин и Бойко ее основные составляющие. Россия даже провела операцию прикрытия, выставив санкции против Левочкина и его сестры. Ермак - основной транслятор этой группы. Идея союза партии Зеленского и части ОПЗЖ находится в стадии формирования. ‎
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25.08.2021 12:21 Ответить
Кривой Рог становится рассадником совковой ваты.
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25.08.2021 11:16 Ответить
Что это за ватный триллер?
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25.08.2021 11:16 Ответить
Сначала прочитал "триппер". Потом присмотрелся - триллер. Но, похоже, по сути я прочитал правильно.
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25.08.2021 13:29 Ответить
У фракції Вілкула і ОПЗЖ в сумі 28 голосів, Вілкула обрали 33 голосами із яких 32 "за".
Якщо СН і "Сила людей" не приймали участі у голосуванні, то хто додав ще 5 голосів, з яких 4 "за"? Часом не фракція "Європейська солідарність" якраз з 5 депутатами в своєму складі?
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25.08.2021 11:17 Ответить
Там якщо гарно придивитися та спробувати ввімкнути мозок,то можна побачити речення про тих,хто приймав участь в голосуванні.
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25.08.2021 11:25 Ответить
Які партії пройшли у міськраду Кривого Рогу
"Блок Вілкула "Українська перспектива" - 30,88% (19 мандатів);
"Слуга народу " - 26,24% голосів виборців (16 мандатів);
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Сила людей" - 7,56% (5 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).

Тепер за допомогою простої арифметики віднімаємо голоси СН і "Сили людей", і думаємо яким чином за Вілкула проголосували 32 депутати.
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25.08.2021 11:30 Ответить
Ну щоб довго не думати поцікався в редактора. Може він оновить статтю і "всё тайное станет явным".)
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25.08.2021 11:38 Ответить
Українська перспектива" - 30,88% (19 мандатів)
"ОПЗЖ" - 14,36% (9 мандатів);
"Європейська Солідарність" - 6, 39% (5 мандатів).
Один из ЕС был против, остальные поддержали.
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25.08.2021 13:16 Ответить
А этой падлючной парамаунти с американским прокси, сразу нужно на ровном месте придумать фейк и запустить говно на вентилятор- ты, падаль кремлевская, смотри в зад своим кумирам ***** и зеле и не отвлекайся, тварь.Нечего тут разводить махровую брехню, мразь. Вали в совай лаптестан,там и кизди на своего недофюрера, если кишка не тонка.
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25.08.2021 12:26 Ответить
Схоже що там живуть тільки Вовочки. Юрій Вілкул виконуватиме обов'язки мера Кривого Рогу, - підсумки таємного голосування на сесії міськради - Цензор.НЕТ 7016
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25.08.2021 11:21 Ответить
А окрім сьцяної вати невже нема кому очолити місто? То може краще імпортувати з Європи, якщо окрім ************** більше нікому?
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25.08.2021 11:22 Ответить
Наголошується, що депутати "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони залишили залу пленарного засідання Джерело: https://censor.net/ua/n3284404
черговий цирк для приїжджих.
адже про співпрацю "сн" та "опзж" в криворізькій міськраді не соромились заявляти й самі "слугинароду".
ну а добровільна відставка "слугинароду" котляра з посади секретаря не могла відбутися без погодження з партією/фракцією, тож "слугинароду" свідомо віддали місто вілкулу.
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25.08.2021 11:22 Ответить
а кто убил эра не ясно.... вааще никаких идей....
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25.08.2021 11:24 Ответить
неясно
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25.08.2021 17:30 Ответить
Ясный перец без рыгов Мисс-Крыворожица не красавица...
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25.08.2021 11:26 Ответить
Зєпоц хай своїм указом там створить якуйсь платформу з назвою вілкуловой рог з кпвв та особливостями.
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25.08.2021 11:28 Ответить
Кривой Рог по ватности и продажности побил все рекорды.
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25.08.2021 11:29 Ответить
Рыгобанда
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25.08.2021 11:30 Ответить
Советскре дерьмо дохнет 74 года...+ 30 лет....в Независитмой Украине...? не многовато ли для быдла советского держать во власти этих баранов?
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25.08.2021 11:32 Ответить
Опять Кривой Рог отличился, рыговское отребье быврали
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25.08.2021 11:35 Ответить
это быдло и должно было там быть,просто как то не прошло,но уже там,на своём месте
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25.08.2021 11:40 Ответить
Когда то покойный отец Сенатор записал в Дневнике...
300 лет Хана Батыя,304 года династии немецкой Готторп-Гольштейнов,типа скрывавшихся под фамилией Романовы,сейчас краснопузые у власти 74 года,а дальше что?
Запись сделала моя мама,поскольку отец перед смертью в 2017 году уже ничего не видел...
Сегодня 25 августа 2021 года в живых нет ни отца, ни мамы...,
буду воевать один с советскими баранами...
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25.08.2021 11:40 Ответить
Ну вот вам парады , НАТО, ЕВРОСОЮС - су...ка с вами в СНГ снова вступишь!!!!
Как послись , так и не оторвешь!!! Задолбали !!!
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25.08.2021 11:53 Ответить
ФСБ сказала: "Вилкул", - И Котляр ответил: "Есть!"
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25.08.2021 12:02 Ответить
Серый кардинал Рога Кривого, вылез на свет.. Всего лишь... Типа до этого реально правил кто то другой...
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25.08.2021 12:08 Ответить
ШО, ОПЯТЬ ???
ОПЯТЬ СТАДИОН ???
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25.08.2021 12:20 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за - сами знаете за шо!
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25.08.2021 12:26 Ответить
Кацапи при совку зробили все,щоб знищити центри козацтва в Україні і вибити цвіт української нації.Тому й маємо значну частину такого наріду,з генетичним дефектом-меншоварту,несвідому,політично незрілу і безвідповідальну.Коротше кажучи-ту, що ******* і потрібно.
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25.08.2021 12:36 Ответить
Кто-то сомневался?
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25.08.2021 12:37 Ответить
Многие тут сомневались. Да они после того как ЕС 4 голоса отдали за это решение поливают грязью Слугу народа, а не ЕС.
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25.08.2021 13:23 Ответить
Зарубежные гости наблюдают, как Бубочка теребонькает нефритовым стержнем по слоновьим костям клавиш пианино.
- Вам не кажется, что маэстро изрядно фальшивит? Это от того, что плохой слух?
- Нет, это от того, что кривой рог!
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25.08.2021 12:47 Ответить
Когда уже уберут этих Рыгов? Сколько можно тянуть страну в сРашку? Почему ворье не сидит?
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25.08.2021 13:20 Ответить
Пора перейменовувати Кривий Ріг на Кривий Рыг.
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25.08.2021 13:45 Ответить
Опять ,эта ((ука лагерная всплыла , 😡😡😡
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25.08.2021 13:38 Ответить
эту рЫговскую Гниду в месте с сынком давно нужно закрывать на пожизняк с полной конфискацией, а этот нарко-Дурак собирает всю нечисть по городам....
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25.08.2021 15:00 Ответить
Ну под себя подбирает, какой он, такие же и они.
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25.08.2021 15:57 Ответить
вот и ответ, кому это было выгодно.
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25.08.2021 15:41 Ответить
Вилкул давно должен сидеть в тюряге, со своим сыночком, а клоун их держит, а почему, да потому же, что сам такой.
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25.08.2021 16:01 Ответить
що з цього вбогого криворозького "нео-совка" може вилупитись? або просавєцкій вілкул, або просавєцкій блаЗЕнь ... Незалежна Україна для них обох має виглядати, як реінкарнація УССР...
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25.08.2021 16:30 Ответить
"Это какой то позор..." (с)
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25.08.2021 16:34 Ответить
Бэкало-мэкало хоть немного стал розмовляти на мові, зато его сынку-украинофобу, похоже, вообще западло на гос. языке где-либо общаться...
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19.12.2021 14:36 Ответить
 
 