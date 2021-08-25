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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 109 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки 24 августа во столице зарегистрировали 109 новых случаев коронавируса, 2 больных умерли, вместе с тем выздоровели 50 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Плюс 109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 222 840)", - написал он.

Так, заболели 65 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет, 4 девочки от 1 до 16 лет и 4 мальчика от 5 до 16 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса (всего 5271).

В больницы госпитализированы 23 больных коронавирусом, 54 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем, 50 человек преодолели коронавирус (всего 215 029).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировано 727 новых случаев заражения, 382 человека выздоровели

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Оболонском (25), Шевченковском (21) и в Дарницком (15)", - добавил Кличко.
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Наконец то праздник закончился, Меркель уехала, на СНБО больше не приглашают и Виталя может заняться своей основной работой ковиддиктора ТВ .
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25.08.2021 12:15 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3378
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25.08.2021 12:19 Ответить
Смертность в Украине.

Сердечно-сосудистые заболевания 37 618 66.1%
Онкология 6 112 10.7%
Ковид 3 922 6.9%
Несчастные случаи 2 526 4.4%
Заболевания органов пищеварения 2 220 3.9%
Заболевания органов дыхания 1 953 3.4%
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках 1 711 3.0%
Заболевания нервной системы 352 0.6%
Туберкулез 247 0.4%
Заболевания мочеполовой системы 233 0.4%

https://opendatabot.ua/ru/open/death-statistics

Почему 100% новостного контента по заболеваниям занимает Ковид, который только на 2% обгоняет статистику несчастных случаев? Где негодующие возгласы журналистов и врачей об опасности сердечно-сосудистых заболеваниях и онкологии?
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25.08.2021 14:28 Ответить
А с чего это ты призываешь замалчивать эпидемию, которая унесла уже более 56 тысяч жизней Украинцев? За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 109 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 3831
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25.08.2021 21:01 Ответить
Процитируйте меня, пожалуйста, в том месте, где я призываю замалчивать эту "эпидемию".
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26.08.2021 10:04 Ответить
Пост выше - вы не довольны, что КОВИДу уделяется пристальное внимание со стороны прессы. Другими словами, вас бы устроило безразличие прессы к этому вопросу.
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26.08.2021 21:49 Ответить
Пусть 60% медийного времени посвященного медицине выделяется сердечно-сосудистым заболеваниям, 9% раку и 6 % Ковиду
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27.08.2021 14:00 Ответить
 
 