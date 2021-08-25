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Новости Политика УкраиныОбщество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Багров (2) Герой_Украины (396) депутат (3233) Крым (26014) Лебедев (136) награда (1672) Цеков (10) коллаборационизм (680) ЧЕСНО (89)

Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Героя Украины, - ЧЕСНО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Героя Украины, - ЧЕСНО

Народные депутаты от Крыма, которые после оккупации Крымского полуострова стали российскими коллаборационистами, до сих пор имеют украинские государственные награды, в том числе звание Героя Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Движения ЧЕСНО об избрании и работе крымских мажоритарщиков в Верховной Раде Украины.

Так, например, депутат Верховной Рады Крыма (1998-2006 гг.), ее спикер (с 2002 по 2006 год), трижды нардеп от "Партии регионов" Борис Дейч, которого Движение ЧЕСНО ловило на кнопкодавстве в парламенте, имеет ряд высоких госнаград Украины, в том числе и звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

"В 2010 году Борис Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Во время Революции Достоинства Борис Дейч поддерживал антимайдан. Также как народный депутат Украины 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного референдума в Крыму Герой Украины призывал объединяться с Россией", - подчеркивают в ЧЕСНО.

Также сообщается, что депутат первого созыва ВРУ, а впоследствии ректор Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров приветствовал оккупацию РФ Крымского полуострова, он также имел ряд украинских наград в том числе и высшую государственную награду Героя Украины. После оккупации Крыма Таврический национальный университет имени Вернадского был преобразован в Крымский федеральный университет, и Николай Багров занял пост президента университета. Багров умер в апреле 2015 года.

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Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Героя Украины, - ЧЕСНО 01

Экс-нардеп и министр обороны времен Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины - медаль "За отличие в военной службе" I ст. и звание "Заслуженный экономист Украины".

Крымский нардеп Александр Нечаев, который баллотировался в парламент 7-го созыва от "Партии регионов", а в ВРУ 8-го созыва от "Оппозиционного блока", в 2018 году был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей . Нечаев является членом политсовета ОПЗЖ.

Еще один нардеп первого созыва ВРУ Сергей Цеков, который был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ от российской временной оккупационной власти Крыма, с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК. Сергея Цекова называют одним из "крестных отцов" политической марионетки Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном российскими оккупантами здании Верховной Рады АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с Путиным.

"Следует отметить, что звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставила для украинских "героев". Сейчас, к сожалению, процедура лишения государственных наград, в том числе и звания Герой Украины, сложная и недейственная. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму", - резюмировали в ЧЕСНО.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Всі комуністи,регионали зажопники мають бути позбавлені всіх нагород ,утримань ,виплат і пенсій, а також притягнуті до відповідальності за свою ворожу діяльність проти народу України. Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3784
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25.08.2021 11:45
+10
А ведь можно принять закон, лишающих этих ушлепков наград и привилегий за предательство. Но, к сожалению его не примут, даже не введут на рассмотрение. Ведь среди нынешних депутатов много имеют личной недвижимости в Крыму. Для них она дороже.
Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3703
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25.08.2021 11:50
+9
І позбавлені громадянства України.
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25.08.2021 14:12
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Всі комуністи,регионали зажопники мають бути позбавлені всіх нагород ,утримань ,виплат і пенсій, а також притягнуті до відповідальності за свою ворожу діяльність проти народу України. Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3784
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25.08.2021 11:45 Ответить
І позбавлені громадянства України.
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25.08.2021 14:12 Ответить
Такі вельми потрібні і корисні,однодумці як для Порошенка, так і для ЗЕ-Єрмака, Медведчука-Рабіновіча, Вілкула -Симоненка
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25.08.2021 16:45 Ответить
Бывший лучший, но опальный стрелок... Если знатный расхититель народной собственности А.Порошенко Герой, то почему не может быть сепаратист или убийца?
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25.08.2021 11:46 Ответить
И тебе Порох в штаны насрал? Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3673
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25.08.2021 11:52 Ответить
Ну не знайшлося за 5 років в Петра часу на таку дрібницю.
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25.08.2021 12:22 Ответить
Тобі ж у голову насрав,чому не міг насрати йому у штани?
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25.08.2021 17:14 Ответить
А если не секрет, ЧТО украл?)))
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25.08.2021 13:12 Ответить
Впіймали,що виніс бобіну мідного дроту зі свого заводу,а в гаражі у нього,у батька Порошенка знайшли каністри зі спиртом і отримав десь 3-4 роки у совкові часи."Героєм" батька Порошенка зробив Ющенко.
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25.08.2021 14:22 Ответить
Директор завода бобину выносил?) Серьезно?)))
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25.08.2021 14:38 Ответить
Так заводик був,якщо не помиляюсь у Болграді-такий собі "ЗАВОДИЩЕ" у райцентрі з 15 000 населення-мабуть двигуни згорілі перемотували для насосів або пральних машин.Юродствуй далі.
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25.08.2021 14:51 Ответить
Так НАВЕРНОЕ?))) Вы всех судите по своим способностям))) В Болграде? И поэтому судил ВС МССР?))) Про убитого брата не забудьте упомянуть... Жертва телевизора)))
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25.08.2021 15:11 Ответить
Бред не несите) Его поймали на ФИНСКОЙ границе за "контрабанду" спирта в Финляндию) Так что он УКРАЛ?)
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25.08.2021 14:41 Ответить
А осужден был за ПРИПИСКИ, за СКУПКУ добытого незаконным путем и за хранение холодного оружия))) Так что он УКРАЛ?)
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25.08.2021 14:55 Ответить
Володимир Зеленський присвоїв військовим звання "Герой України"
відео - https://www.youtube.com/watch?v=0ZZkPOA6vYY
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25.08.2021 11:47 Ответить
А ведь можно принять закон, лишающих этих ушлепков наград и привилегий за предательство. Но, к сожалению его не примут, даже не введут на рассмотрение. Ведь среди нынешних депутатов много имеют личной недвижимости в Крыму. Для них она дороже.
Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3703
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25.08.2021 11:50 Ответить
У самого Зе апартаменты в мраморе в Ялте....и коммуналку платит исправно!
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25.08.2021 11:55 Ответить
Ну и какие к ним могут быть претензии, если они своего сепарского нутра никогда не скрывали во все времена при всякой власти? Вот взять бы за задницу тех, кто их выдвигал на награждение, а так же тех, кто награждал и присваивал все эти звания и титулы. Но понятно, что никто в этом направлении ничего делать не будет, поскольку там и сегодня существует многоуровневая круговая порука, а ворон ворону, как известно...
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25.08.2021 11:52 Ответить
Давно пора пора ввести "награду" Предатель-Изменник.....и сколько кандидатов нарисуется!
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25.08.2021 11:53 Ответить
"Кавалер -лЫцарь" № 1 - Леонид Кравчук!
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25.08.2021 12:08 Ответить
Учредить общественный наградотдел, звание народного присваивать голосованием
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25.08.2021 14:06 Ответить
вот и представьте - в этом "ряду" Бандеру! ... Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Герой Украины, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 660
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25.08.2021 11:54 Ответить
Парадокс! Нагороди присвоюють відомства включно з Президентом а позбавити їх можна тільки за рішенням суду!
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25.08.2021 11:56 Ответить
Вот такие у нас герои. Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4746
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25.08.2021 12:01 Ответить
тю. я ни понял. а пачиму пушилин, медведчук, Рабинович, Царьов да сих пор не в героях Украины ходят?....
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25.08.2021 12:03 Ответить
Зато Надя Савченко - "хероиня"!..
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25.08.2021 12:12 Ответить
та да. еще та
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25.08.2021 12:12 Ответить
Одна надежда на СНБО
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25.08.2021 12:09 Ответить
Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3069
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25.08.2021 12:11 Ответить
так у нас и Надюха минаметчица , она же "Жанна д,Арк от ФСБ", подружка Медведчука и ОПЗЖопса в полном составе тоже "Херой украины" ну ШО !!!
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25.08.2021 12:12 Ответить
все это говно - резерв зеленой сопли.....
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25.08.2021 12:45 Ответить
Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4983
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25.08.2021 13:09 Ответить
Ну не видит власть * наша * всего этого Не могут они своим взять и отменить всё Зато Бандере и Шухевичу мгновенно отменили Героя Украины. Нет и никогда не было у нас проукраинской власти А с избирателями ЗЕ делитанта её никогда не будет.
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25.08.2021 13:17 Ответить
по суду звання Бандері скасували, по суду... Щоправда, тим ручним судом, який садовив Юльку і Луценка - і все ж, формально закону дотримались...
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25.08.2021 13:20 Ответить
Интересная страна на планете Украина платит своим же убийцам, которые её уничтожают. Платим мы все с вами и разводим руками - ни чего сделать нельзя.
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25.08.2021 13:47 Ответить
Все награды Украины уже давно потеряли свое значение и ценность так как вручаются большей частью корешам, родственникам или банально за бабки. И лишь небольшая часть находит своих героев большей частью к юбилейным датам.
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25.08.2021 13:47 Ответить
А почему у неЛоха до сих пор нет даже ни одной медальки? Непорядок. Или его путлер отметит героем паРаши когда неЛох протянет через ВР формулу Штанмаера?
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25.08.2021 13:53 Ответить
та да, а Пастор не дотягує
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25.08.2021 14:02 Ответить
Как же всё это мерзко. Такое высокое звание и так его обесценить. Правильно Лина Костенко отказалась, назвала "политическая бижутерия". Так оно и есть - бижутерия.
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25.08.2021 16:38 Ответить
Ачётакова,пля... І що характерно, ніякій владі,( а слава Богу, влада в нас все таки міняється), нема до цього ніякого діла...
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25.08.2021 16:39 Ответить
Не забрали нагороди?А нічого,що ДЕРЖАВА Україна,вже сьомий рік,фінансує лугандонські недодержави із бюдюету ПФУ?Сума приблизно 1,5млрд.доларів в рік і ВСІ роблять вигляд,що не знають та не розуміють цього.Це нормально?
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25.08.2021 18:41 Ответить
А что, так можно?....Ну, так, ведь запас кармана не протрет, ни пить, ни есть не просит....)))) Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6735. Кто же виноват, что даже в таком элементарном деле украинская власть оказалась импотентной? Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6735 А вообще, Лаврентий Павлович Берия в таких ситуациях говорил, - "У каждой проблемы есть Имя, Фамилия и Должность" Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6735
Все б декомунізував, але ці золоті слова залишив...... Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8084
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25.08.2021 20:18 Ответить
P.S. При цьому потрібно розревітися, і з нажалітися Байдену, Меркель і Мвкрону. Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8630 Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8630 Кілька кримських нардепів-колабораціоністів досі мають українські нагороди, зокрема звання Герой України, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8630
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25.08.2021 20:22 Ответить
 
 