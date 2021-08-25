Ряд крымских нардепов-коллаборационистов до сих пор имеют украинские награды, в том числе звание Героя Украины, - ЧЕСНО

Народные депутаты от Крыма, которые после оккупации Крымского полуострова стали российскими коллаборационистами, до сих пор имеют украинские государственные награды, в том числе звание Героя Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Движения ЧЕСНО об избрании и работе крымских мажоритарщиков в Верховной Раде Украины.

Так, например, депутат Верховной Рады Крыма (1998-2006 гг.), ее спикер (с 2002 по 2006 год), трижды нардеп от "Партии регионов" Борис Дейч, которого Движение ЧЕСНО ловило на кнопкодавстве в парламенте, имеет ряд высоких госнаград Украины, в том числе и звание Герой Украины с вручением ордена Государства.

"В 2010 году Борис Дейч голосовал за ратификацию соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Во время Революции Достоинства Борис Дейч поддерживал антимайдан. Также как народный депутат Украины 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы", а во время незаконного референдума в Крыму Герой Украины призывал объединяться с Россией", - подчеркивают в ЧЕСНО.

Также сообщается, что депутат первого созыва ВРУ, а впоследствии ректор Таврического национального университета имени Вернадского Николай Багров приветствовал оккупацию РФ Крымского полуострова, он также имел ряд украинских наград в том числе и высшую государственную награду Героя Украины. После оккупации Крыма Таврический национальный университет имени Вернадского был преобразован в Крымский федеральный университет, и Николай Багров занял пост президента университета. Багров умер в апреле 2015 года.

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Экс-нардеп и министр обороны времен Януковича Павел Лебедев имеет награды Украины - медаль "За отличие в военной службе" I ст. и звание "Заслуженный экономист Украины".

Крымский нардеп Александр Нечаев, который баллотировался в парламент 7-го созыва от "Партии регионов", а в ВРУ 8-го созыва от "Оппозиционного блока", в 2018 году был одним из 36 депутатов, голосовавших против закона о признании украинского сувернитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей . Нечаев является членом политсовета ОПЗЖ.

Еще один нардеп первого созыва ВРУ Сергей Цеков, который был руководителем "Русской общины Крыма" и первым вице-спикером крымского парламента, стал первым членом Совета федерации РФ от российской временной оккупационной власти Крыма, с 2008 года имеет звание заслуженного работника местного самоуправления АРК. Сергея Цекова называют одним из "крестных отцов" политической марионетки Сергея Аксенова, ведь именно он во время первого заседания в уже захваченном российскими оккупантами здании Верховной Рады АРК предложил депутатам поддержать кандидатуру своего протеже на должность руководителя крымского правительства, как согласованную с Путиным.

"Следует отметить, что звание Герой Украины предоставляет ряд льгот и надбавку к пенсии. После оккупации Крыма эти привилегии РФ формально оставила для украинских "героев". Сейчас, к сожалению, процедура лишения государственных наград, в том числе и звания Герой Украины, сложная и недейственная. Упростить механизм депутаты уже пытались, но законопроект отклонили. Поэтому Героями после награждения остаются практически пожизненно, даже те, кто стал коллаборантом в оккупированном Крыму", - резюмировали в ЧЕСНО.

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