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Газпром (3166) Германия (6000) суд (24691) Северный поток (1428)

Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Оператор

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. 

"Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распространяют газ на территории Европейского Союза, были отделены или "неразделенные". Они должны обеспечивать честную конкуренцию на рынке и предотвратить возможные препятствия для других компаний в доступе к инфраструктуре. Это означает, что компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам", - пишет Reuters.

Данную информацию подтверждает также издание Bloomberg. 

По информации Bloomberg, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", "Nord Stream 2 AG", проиграла в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС. 

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Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Ранее оператор Nord Steam 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Це є дуже добре.. Бо ослаблює контроль гаспрома над трубою..
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25.08.2021 12:18
+11
ОТЖЕ ІЗ 60 МЛРД КУБІВ ГАЗУ МОКШІ ЗМОЖУТЬ ТРАНСПОРТУВАТИ ЛИШЕ 30?
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25.08.2021 12:19
+10
В том-то и фишка что вопрос о загруженности, если не будет других компаний, желающих транспортировать газ по СП-2, то все равно половина
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25.08.2021 12:30
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А директором поставить Меркель еще не обязал?
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25.08.2021 12:00 Ответить
ОТЖЕ ІЗ 60 МЛРД КУБІВ ГАЗУ МОКШІ ЗМОЖУТЬ ТРАНСПОРТУВАТИ ЛИШЕ 30?
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25.08.2021 12:19 Ответить
наивный. Все 60 и смогут, просто покупатели будут разные
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25.08.2021 12:25 Ответить
В том-то и фишка что вопрос о загруженности, если не будет других компаний, желающих транспортировать газ по СП-2, то все равно половина
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25.08.2021 12:30 Ответить
еще один наивный
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25.08.2021 13:13 Ответить
все еще мечтаешь,что ***** всех обыграет? Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9048
дурик,речь не о покупателях,а о поставщиках
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25.08.2021 13:26 Ответить
а ты все еще мечтаешь, что европейские бизнесмены готовы терять свое бабло ради Украины и неприязни к *****? Ты еще более наивный))))
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25.08.2021 13:39 Ответить
они бабло терять в любом случае не будут...ведь наличие конкурентов-поставщиков есть главный стимулятор снижения цены Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 414.
бабло терять будет,как обычно,прёмгаз...ну а ему не привыкать,смирился уже.смиришься и ты,кацапень
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25.08.2021 13:55 Ответить
а почему будет терять бабло? Рыночные цены на газ вполне позволяют на нем зарабатывать.
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25.08.2021 15:01 Ответить
рыночные цены то позволяют...а вот нерыночные-не дают Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1987.
если конечно,есть рынок (а в германии он есть,его нету на рахе)
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25.08.2021 15:10 Ответить
что ты несешь болезный? Таблеточку выпей, ок? Цены диктует мировой рынок, а не рф или немецкий рынок.
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25.08.2021 15:23 Ответить
идиот,рынок цены не диктует,а устанавливает равновесную цену Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6297.
диктовать мечтает прёмгаз и твое *****...но получается ,как всегда,рукожёппо
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25.08.2021 15:36 Ответить
да да, фраза "Цену диктует либо рынок, либо спрос" уже не имеет никакого смысла, так как ты ее опровергнул)))
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25.08.2021 15:47 Ответить
от ты тупой...а шо,спрос-это не рынок? Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9539где вас таких делают?ольгинцы вроде поумнее были...а лахта ваще отстой
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25.08.2021 16:21 Ответить
нет тупица, рынок - это спрос и предложение
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25.08.2021 18:09 Ответить
короче дите, иди отдохни, или поиграй в КС. Ты полный бред несешь. Учительница по экономике очень расстроится.
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25.08.2021 15:51 Ответить
свиноруский зедебил хрюкнул, что рашке которая является одним из крупнейших экспортеров газа, нет газового рынка... Это из таких дебилов набирали в эффективную Зе-команду?
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25.08.2021 15:27 Ответить
Вот спит бюргер и плачет ночью, сердце у него за Украину болит, думает - вот встану утром, да ну его нах эти миллиарды, этот газ, это *****, ну не могу я пойти против воли украинского народа, отказываюсь от проекта))))
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25.08.2021 13:41 Ответить
бюргеру абсодютно пофиг,у кого брать...ему главное без сюрпризов типа нынешнего,шо резко упали обьемы Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6374.а раха полна сюрпризами...
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25.08.2021 13:53 Ответить
объемы упали в твоих больных фанатзиях. А по факту будет вполне очевидно - работать будет на полную мощность
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25.08.2021 15:00 Ответить
вот когда будет-тогда и приходи кукарекать Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6307
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25.08.2021 15:11 Ответить
я не собирался в гости в твой петушиный уголочек, зедебил
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25.08.2021 15:22 Ответить
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9369ну и кукарекай дома,чего сюда приперся?
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25.08.2021 15:32 Ответить
и запомни зедебил: в Германии еще с времен Берлинской стены много людей и их потомков, которые лобзались с Кремлем имея выгоду. И им насрать на тебя, твою Украину, и все европейские ценности, когда речь идет о их нажитых десятилетиями политических и финансовых связях с рашкой.
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25.08.2021 15:35 Ответить
такие лобзания-они скоротечны...до первого скачка.
вон лавруха сейчас с талибами лобзается...а платить все равно кацаплянину васе придется Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1783.патамуша лох по жизни.
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25.08.2021 15:38 Ответить
ну ну, жди скачков))))
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25.08.2021 15:45 Ответить
они уже настали,портянкин...еще с 2014 года Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6494
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25.08.2021 15:47 Ответить
и что, германские любители рашки перестали лоббировать интересы Кремля после 2014 года?))) А то что-то я заметил, СП2 начали строить после 2014. Не сходится что-то у тебя, ухахаха)))
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25.08.2021 15:50 Ответить
Таки да. Вот тупин в своем бункере обрадуется вонючими залпами. Это если кацапы вообще его запустят.
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25.08.2021 12:27 Ответить
Зачем же так грубо. Суд постановил, что, учитывая всю грязь этого дела, директором должен быть просио ангел, ну, в крайнем случае - Ангела. Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9956
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25.08.2021 12:32 Ответить
Это есть гут. Но Ху...ло положит на решение этого суда.
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25.08.2021 12:01 Ответить
Це є дуже добре.. Бо ослаблює контроль гаспрома над трубою..
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25.08.2021 12:18 Ответить
Пуйло не виконує жодних умов.
Він сьогодні качає 60% від договору через Україну.
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25.08.2021 12:23 Ответить
А там система *качай або плати * !
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25.08.2021 12:29 Ответить
Насправді ні. Ніхто крім газпрома не зможе користуватись трубою.
Бюрократичні рогатки обходяться за допомогою прокладок/посередників.
Як результат - газ в трубі весь газпромівський і купа посередників з директоратом європейських політиків на прокормі у кацапів. І в мене таке відчуття, що ті рогатки то механізм працевлаштування на величезні зарплати для тих , хто все це приймав і проштовхував СП-2
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25.08.2021 12:30 Ответить
ну,и значит удорожание газ...бо прокладки кормить надо.а значит ниже конкурентность
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25.08.2021 13:28 Ответить
Це не московський комсомолець,ти козлорилий не туди потрапив.ПТН-ПНХ Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 8093
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25.08.2021 12:29 Ответить
Непогано ...
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25.08.2021 12:01 Ответить
сомневаюсь, что независимый оператор ГТС СП-2 запросит цену транспортировки ниже нашей.
привет хромой кляче из МИД РФ.
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25.08.2021 12:22 Ответить
если им будет это выгодно - запросят
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25.08.2021 12:26 Ответить
ну-ну... зарплаты там повыше наших. а господдержки там нет. деньги из воздуха не берутся.
разве что грязьпром будет доплачивать чумаданами.
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25.08.2021 12:47 Ответить
ты от куда такой наивный взялся? Ты думаешь бюргеровские толстосумы ждали столько времени, чтобы вместо 60 получить 30?)))) Или думаешь, что европейские директивы инвесторам были незнакомы? Ну так, миллиарды вложили, но забыли к юристу обратится))) Новички, профаны)))
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25.08.2021 13:12 Ответить
гы...бюргеры все равно получат 60 Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 2646.просто от другого поставщика.
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25.08.2021 13:29 Ответить
сначала ты говорил что его не построят, а сейчас очередные влажные фантазии
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25.08.2021 13:38 Ответить
построили-то ваши кацапские проблемы...теперь думайте,что с ним дальше делать...похоронить в волнах балтики или порезать на металл,как ЮП Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 3591
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25.08.2021 13:57 Ответить
да что там думать, просто газ пустят по трубе и все
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25.08.2021 14:59 Ответить
все не так просто,кацапырла Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 8047.газ пустят когда ЕС разрешит...
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25.08.2021 15:13 Ответить
все верно свинорус, когда ЕС и РФ разрешит, а не Украина.
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25.08.2021 15:21 Ответить
рф может только в наглую заполнить трубы газом до немецкого хаба...за свой счет.вернее,за твой счет Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7988.и то,только наполовину,бо решение суда есть
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25.08.2021 15:34 Ответить
Вчера умер знаменитый барабанщик группы Роллинг Стоунз Чарли Уоттс...
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25.08.2021 12:01 Ответить
Ніколи не любив Роллінгів.
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25.08.2021 12:06 Ответить
Тобі пощастило...я любив та люблю музичку Андрія Середи...КОМУ ВНИЗ... Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома" - Цензор.НЕТ 5996
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25.08.2021 12:08 Ответить
Вони намагались переплюнути Бітлів, але так і не досягли своєї мети.
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25.08.2021 12:25 Ответить
Вот он и не смог это пережить... Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома" - Цензор.НЕТ 2653
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25.08.2021 12:15 Ответить
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 4803
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25.08.2021 12:26 Ответить
i see a red door and i want it painted black
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25.08.2021 12:16 Ответить
легенды уходят, а пуйловцы дохнут
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25.08.2021 12:22 Ответить
Без страхового Полиса утвежденного странами ЕС и Всемирной адвокатской Конторой,типа " Путлер Мудак"...Северное дерьмо засуньте Путлеру в ЖО....бараны Мавзолейные...вы хоть почитайте правовые Основы что значит Страховой полис при поставках в страны ЕС... Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома" - Цензор.НЕТ 4145вас обули,а вы и не заметили...
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25.08.2021 12:07 Ответить
Если Шредер не подойдет то назначат фрау Меркель. "Газпром" трудоустроит всех немецких канцлеров пенсионеров.
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25.08.2021 12:10 Ответить
Это супер.А кто же еще может поставлять 50% в эту трубу? Интересно рентабельность с 50% загрузкой покроет транспортировку из дальнего козлостана?
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25.08.2021 12:14 Ответить
Любая "европейская" фирма, которая будет покупать газ на ВХОДЕ в трубу....
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25.08.2021 12:31 Ответить
Сделают еще одну прокладку. Трудоустроят туда кучу полезных для х-ла европейцев. И будут качать. Типа 50% поставляет газпром, а 50% европейская кампания.
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25.08.2021 12:33 Ответить
и что в этом плохого?снижается конкурентоспособность прёмгаза...
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25.08.2021 13:31 Ответить
как недавно сказал Лавров, "страны Европы должны будут конкурировать за то", что бы дать очередного пинка "Газпрому".. гыгыгы))
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25.08.2021 12:14 Ответить
Что бы все поняли: Согласно документу, добывающая компания не может одновременно владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Т.е.Газпром трубороводом владеть не будет.
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25.08.2021 12:15 Ответить
и шо дальше? ну, попытаются спрятать в рое дочек, как Сургутнефтегаз, но как это будут состыковывать с ЕСовскими положняками
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25.08.2021 12:21 Ответить
Фишка в другом здесь...
ГрязьПром паникует,цена упала до 60 баков за литр говна РАБссиянского...если станет опять 40 баков за литр...Северное дерьмо не окупится и через 200 лет... Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 2756
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25.08.2021 12:17 Ответить
Це для ***** перша кістка у горлянку,щоб приборкати апетит.
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 9874

Далі ще будуть різні несподіванки. Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7843
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25.08.2021 12:18 Ответить
Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков_________________________интересненько
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25.08.2021 12:20 Ответить
Прищемили яйца Газпрому.Но этого все равно недостаточно.Даже 50% транзита по СП2 открывает перспективы полномасштабной войны рашки против Украины.
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25.08.2021 12:23 Ответить
Эрдоган еще недавно платил ГрязьПрому 50 миллиардов долларов за газ в год.Сегодня Эрдоганыч платит 1 миллиарпд 380 лямов долларов...,Ильхам Алиев кинул кремлевских баранов...все прозаично и просто... Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 7779
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25.08.2021 12:25 Ответить
Цікаво чому жоден суд України не виніс такого рішення по нашому газопроводу,а наші продажні судді вміють тільки дарувати мудачуку державні нафтопроводи да хабарі брать. Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 5944
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25.08.2021 12:27 Ответить
А причем здесь наш газопровод? Им владеет Газпром?) А оператор у нас и так отделен от поставщиков)
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25.08.2021 12:35 Ответить
расеяне неожиданно превратились в немецких порноактёров гастарбайтеров.
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25.08.2021 12:28 Ответить
Почему неожиданно ? Разве когда-то было по-другому ?
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25.08.2021 12:38 Ответить
Так было всегда, но именно сейчас для них развеялась и потерялась великорусская доктрина, прикрывавшая их наготу как фиговый листок.
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25.08.2021 12:45 Ответить
Нефытевышки Бойко спасут Украину,.. казав колись Леонид Данилыч...сегодня все вышки купил Путлер.... Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 4444
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25.08.2021 12:29 Ответить
Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 1611 Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 6878
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25.08.2021 12:30 Ответить
Параша побудує північний потік3 і так далі далі буде

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25.08.2021 12:31 Ответить
Дело в том, что нет запрета на все 100% качать российский газ в Европу через потоки. Для россиян это загвоздка только из-за их нежелания дробить кормушку. А так они спокойно могут создать несколько компаний типа "Вдую на 50%", "А явдую еще на 50%", оператором станет "Негазпром, зуб даю" и все вопросы сняты. Но у Газпрома монополия на экспорт природного газа - это одна большая кормушка, которую пока не хотят дробить. Но могут, ведь раньше отменили монополию на экспорт сжиженного газа.
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25.08.2021 12:34 Ответить
Причем могут привлечь уже существующие "европейские" компании "негазпром зуб даю")))
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25.08.2021 12:38 Ответить
Сначала подумал что они троллят. Откуда могут взяться другие поставщики в трубе которая идет прямиком из России? Но потом тоже дошло что в рашке газ добывает не только Газпром.
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25.08.2021 12:48 Ответить
пао "новатэк" экспортирует спг https://www.novatek.ru/ru/business/marketing/gasmarketing/
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25.08.2021 16:39 Ответить
Ну так об этом и речь. На СПГ они сняли монополию Газпрома, но на "трубопроводный" она остается. Из-за этой монополии россияне не могут организовать альтернативного поставщика, чтобы заполнить северные потоки на 100%, но им достаточно отменить монополию и создать хотя бы еще одного экспортера, и все, ограничения отменены полностью в правовом поле.
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25.08.2021 19:20 Ответить
Все эти газопроводы - это космический патруль памяти Адольфа Гитлера. Даю гарантию, немцы говорят на кухнях, что если бы они не напали на СССР, то сейчас они бы работали на Расею, а не мокшане на Германию.
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25.08.2021 12:47 Ответить
нам постоянно твердили что газопровод не может быть загружен более 50%
а оказывается этот "оператор" параллельно пытался из под дерективы ЕС выйти))
так же как ранее пытался Газпром выйти из дерективы ЕС при транспортировке через ГТС Украины и проиграл
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25.08.2021 13:11 Ответить
А Меркель создаст, под себя, независимую компанию и будет делать всё что скажет ГАЗПРОМ Всё это пустозвон ...Очевидно что у Германии есть огромное желание быть монополистом ЕС по распределению российского газа .
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25.08.2021 13:13 Ответить
Хлопці, нам своє робити а не добрих німців чи ще когось сподіватись. Казламорда будуть викручиватмся але це все одно час і гроші я хз як воно буде
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25.08.2021 13:22 Ответить
Ось вам і нове містечко дирехторки газопостачальної компанії для фрау Меркель визріло, і як несподівано і доречно...
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25.08.2021 13:42 Ответить
а тупорылые зедебилы все верят в то, что СП2 не заработает. Скоро будут обсуждать фотографии как на работающем газопроводе муха насрала, и молиться, что гамно ее проест железо создав утечку.
Все дебилы, ***** с немецкими господами обыграли вашу зеленую соплю и его команду эфективных дипломатов.
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25.08.2021 13:45 Ответить
кацапам пох. они никому и ничего не должны, должны все только им.
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25.08.2021 13:48 Ответить
У Европы потребности в газе гораздо выше, чем могут дать все эти потоки, северные, южные, западные, восточные, и трубные и сжиженные, для всех банально не хватает. Поэтому, какие они там законы по газу принимают, какие такие суды выигрывают, распределяя жалкие квоты, а всё равно вынуждены на зелёную энергетику перестраиваться. Как в басне Крылова, лиса и виноград.
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25.08.2021 14:53 Ответить
Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Источник: https://censor.net/ru/n3284413

Яке горечко для кацапів Оператор "Північного потоку-2" програв суд у Німеччині і має стати незалежним від "Газпрому" - Цензор.НЕТ 5621
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26.08.2021 08:35 Ответить
 
 