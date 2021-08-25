Оператор "Северного потока-2" проиграл суд в Германии и должен стать независимым от "Газпрома"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.
Таким образом, компания-оператор "Северного потока-2" должна стать независимой от "Газпрома". Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков.
"Правила ЕС требуют, чтобы компании, которые производят, транспортируют и распространяют газ на территории Европейского Союза, были отделены или "неразделенные". Они должны обеспечивать честную конкуренцию на рынке и предотвратить возможные препятствия для других компаний в доступе к инфраструктуре. Это означает, что компания, которая транспортирует газ, должна продавать свои мощности третьим сторонам", - пишет Reuters.
Данную информацию подтверждает также издание Bloomberg.
По информации Bloomberg, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", "Nord Stream 2 AG", проиграла в суде Германии дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС.
Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.
Ранее оператор Nord Steam 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.
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дурик,речь не о покупателях,а о поставщиках
бабло терять будет,как обычно,прёмгаз...ну а ему не привыкать,смирился уже.смиришься и ты,кацапень
если конечно,есть рынок (а в германии он есть,его нету на рахе)
диктовать мечтает прёмгаз и твое *****...но получается ,как всегда,рукожёппо
вон лавруха сейчас с талибами лобзается...а платить все равно кацаплянину васе придется .патамуша лох по жизни.
Він сьогодні качає 60% від договору через Україну.
Бюрократичні рогатки обходяться за допомогою прокладок/посередників.
Як результат - газ в трубі весь газпромівський і купа посередників з директоратом європейських політиків на прокормі у кацапів. І в мене таке відчуття, що ті рогатки то механізм працевлаштування на величезні зарплати для тих , хто все це приймав і проштовхував СП-2
привет хромой кляче из МИД РФ.
разве что грязьпром будет доплачивать чумаданами.
ГрязьПром паникует,цена упала до 60 баков за литр говна РАБссиянского...если станет опять 40 баков за литр...Северное дерьмо не окупится и через 200 лет...
Далі ще будуть різні несподіванки.
порноактёровгастарбайтеров.
а оказывается этот "оператор" параллельно пытался из под дерективы ЕС выйти))
так же как ранее пытался Газпром выйти из дерективы ЕС при транспортировке через ГТС Украины и проиграл
Все дебилы, ***** с немецкими господами обыграли вашу зеленую соплю и его команду эфективных дипломатов.
Яке горечко для кацапів