Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бюро экономической безопасности возглавил "фаворит власти" Вадим Мельник, к которому есть немало вопросов, в том числе и относительно его многочисленного имущества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook .
"Вот что происходит, когда конкурс на важную должность проводят без международников. Выигрывает фаворит власти. Выигрывает человек, к которому немало вопросов. Так и произошло с "конкурсом" на главу Бюро экономической безопасности.
Орган, который должен заменить одиозную Государственную фискальную службу, конечно, возглавил действующий руководитель Государственной фискальной службы, полковник налоговой милиции Вадим Мельник (на фото). Возглавлявший Следственное управление уголовных расследований Миндоходов во времена Клименко. Клименко с Януковичем убежали, а Мельник остался и уже после Майдана возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС.
Затем была многолетняя пауза в виде преподавательской деятельности и вот - новая карьерная вершина. Честно, не понимаем, как орган, который задумывался как антипод ГФС может возглавить человек, который всю жизнь проработал как раз в ГФС?? Но если была задача протянуть нужного человека, то неудивительно, что членов комиссии не заинтересовало, откуда у господина Мельника столько доходов", - говорится в собщении.
Также в ЦПК перечислили имущество Мельника:
- квартира в Киеве на 160 квадратов по 1,2 млн грн
- апартаменты в Турции за 2,1 млн грн
- квартира в Одессе по 1,1 млн грн
- 3 квартиры и несколько помещений в Ирпене
- Land Rover за 1,2 грн, ружье.
"Уверены, что с международниками в составе такого не было. Вот почему мы настойчиво добивались решающего голоса для международников в комиссиях, которые будут заниматься судебной реформой", - добавили в ЦПК.
Напомним, Мельник назначен директором БЭБ 20 августа 2021 года.
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"а Мельник остался и уже после Майдана (09/2014) возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС."
Ось такі кадри і потрібні Зеоманському , щоби ізо дня в день стригти капусту собі на кишеню !
Щоб вас уже порвало , ненажерливі клоуни 😠
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
08.1989 - 09.1999
проходження військової служби у Збройних силах України;
02.2000 - 09.2014
проходження служби в податковій міліції в органах ДПА, ДПС, Міндоходів;
09.2014 - 09.2016
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;
12.2016 - 02.2018
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України;
04.2018 - 10.2020
викладач, докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;
10.2020 - 12.2020
менеджер Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;
12.2020 по цей час
Голова Державної фіскальної служби України.
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;
Голова Державної фіскальної служби України
лямов 30 стоят. нужно бабки отбить и выйти в плюс. так этот плюс должен быть миллионов 100. и не гривен.
в порядних людей з розвинутих суспільств такого питання до чесних чиновників не виникає.
окрім того, ви не знаєте українського законодавства за яким держслужбовець не може займатися підприємницькою діяльністю та не може мати додаткових доходів окрім як від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
не впевнений, що даний пан отримав "додаткові доходи" за один з вказаних видів діяльності.
І що цікаво, жодного борцуна з корупцією. Тиша.
Влача безисходность,горбатясь за грош
А всё почему? Да всё по тому же
Избрали во власть мы
Зелёную ВОШЬ!
вчасно. бо забули.
Зельцманские барыги, офшорники и мародеры нравятся? Или они не борцуны, а имитаторы, мальчики и девочка по вызову?