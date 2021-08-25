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Новости Политика Украины
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назначение (2047) Центр противодействия коррупции (217) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (166)

Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюро экономической безопасности возглавил "фаворит власти" Вадим Мельник, к которому есть немало вопросов, в том числе и относительно его многочисленного имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ЦПК в Facebook .

"Вот что происходит, когда конкурс на важную должность проводят без международников. Выигрывает фаворит власти. Выигрывает человек, к которому немало вопросов. Так и произошло с "конкурсом" на главу Бюро экономической безопасности.

Орган, который должен заменить одиозную Государственную фискальную службу, конечно, возглавил действующий руководитель Государственной фискальной службы, полковник налоговой милиции Вадим Мельник (на фото). Возглавлявший Следственное управление уголовных расследований Миндоходов во времена Клименко. Клименко с Януковичем убежали, а Мельник остался и уже после Майдана возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС.

Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество фаворита власти, нового главы БЭБ Мельника 01
Фото: ЦПК/Facebook

Затем была многолетняя пауза в виде преподавательской деятельности и вот - новая карьерная вершина. Честно, не понимаем, как орган, который задумывался как антипод ГФС может возглавить человек, который всю жизнь проработал как раз в ГФС?? Но если была задача протянуть нужного человека, то неудивительно, что членов комиссии не заинтересовало, откуда у господина Мельника столько доходов", - говорится в собщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк о назначении Мельника главой БЭБ: Реформа захлебнулась, не начавшись. Показательный "подарок" президента стране на 30-летие

Также в ЦПК перечислили имущество Мельника:

- квартира в Киеве на 160 квадратов по 1,2 млн грн
- апартаменты в Турции за 2,1 млн грн
- квартира в Одессе по 1,1 млн грн
- 3 квартиры и несколько помещений в Ирпене
- Land Rover за 1,2 грн, ружье.

"Уверены, что с международниками в составе такого не было. Вот почему мы настойчиво добивались решающего голоса для международников в комиссиях, которые будут заниматься судебной реформой", - добавили в ЦПК.

Напомним, Мельник назначен директором БЭБ 20 августа 2021 года.

Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество фаворита власти, нового главы БЭБ Мельника 02
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Топ комментарии
+35
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 4128
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25.08.2021 12:37
+23
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 7610
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25.08.2021 12:37
+23
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 4485
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25.08.2021 12:40
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Так вот оно шо! "Чечтно фсё Наколядовал" не покладая рук на госслужбе!?
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25.08.2021 12:30 Ответить
Та всі там такі. Були, є і будуть. Тай до пана Шабуніна завжди були питання. Хто лише не очолював УКрзалізницю.які конкурси не проводили... а бабло завжди перемагало.
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25.08.2021 12:43 Ответить
Щось нічого не чути про Пашинського та його сина вундеркінда. Ще досі ревізії проводять?
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25.08.2021 12:54 Ответить
не знайшов у відкритих джерелах інформації щодо того, що Шабунін колись перебував на держслужбі, то які тоді у вас до нього питання?
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25.08.2021 13:18 Ответить
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 3664
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25.08.2021 13:59 Ответить
да да скромный бухгалтер на 46 рэ..Корейко...
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25.08.2021 12:42 Ответить
Зе и его офису такие подельники "схематозники" уж очень нужны. бабло своим рабам-депутатью трускавецкому то платить черным налом в конвертах надо.
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25.08.2021 12:32 Ответить
Кристально-честный борец с преступностью. Трепещите ворюги Госсобственности.
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25.08.2021 12:33 Ответить
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 4485
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25.08.2021 12:40 Ответить
Вавине новоє літсо. Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: в ЦПК перечислили имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 9111
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25.08.2021 12:33 Ответить
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 4128
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25.08.2021 12:37 Ответить
Или Петино?
"а Мельник остался и уже после Майдана (09/2014) возглавил Главное следственное управление финансовых расследований ГФС."
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25.08.2021 12:49 Ответить
Хто зараз президент який має в руках всю владу? Отож. Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 4121
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25.08.2021 13:03 Ответить
То ви натякаєте, що Зе назначив на таку відповідальну посаду порохобота? Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 9992 А як же це так?))))
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25.08.2021 13:13 Ответить
То я натякаю, что все порохоботы такие - или бывшие рыги, или другие бывшие. Сменили не одну партию и (или) хозяина, впрочем как и их "лидер". Сейчас лижут пятки одному олигарху - завтра будут лизать другому.....
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25.08.2021 14:41 Ответить
Типу зеботи не такі? Разумков - колишній риг, Богдан - колишній риг, Качура - взагалі в мертвечука в 2013 був. Наєм з Лещенком, Рябошапка, Данилюк - всі були непогано влаштовані при Петі. Продовжувати?
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25.08.2021 14:45 Ответить
Такие, такие... Вот и я говорю - нет между ними разницы. Что Петя, что Вова - обое рябое.
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25.08.2021 16:59 Ответить
Джип за 1,2 грн? Пепельница полная что ли?
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25.08.2021 12:33 Ответить
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: в ЦПК перечислили имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 4053
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25.08.2021 12:33 Ответить
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 9506
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25.08.2021 12:34 Ответить
То Ви не так зрозуміли! Малося на увазі наступне: усе житло в Україні - буде її!!!))) А над цим треба наполегливо працювати)))
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25.08.2021 18:48 Ответить
Ну себе он экономическую безопасность обеспечил точно..
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25.08.2021 12:34 Ответить
Корупціонер і профффесіонал своєі справи , вищої категоріі !
Ось такі кадри і потрібні Зеоманському , щоби ізо дня в день стригти капусту собі на кишеню !
Щоб вас уже порвало , ненажерливі клоуни 😠
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25.08.2021 12:35 Ответить
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 2368
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25.08.2021 12:35 Ответить
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 8093
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25.08.2021 12:43 Ответить
Квартиры в Турции, Киеве, Одессе, Ирпене и автомобиль Land Rover: ЦПК перечислил имущество "фаворита власти", нового главы БЭБ Мельника - Цензор.НЕТ 7610
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25.08.2021 12:37 Ответить
"Удивительно". Если бы у человека за душой был разваленный жигуленок в гараже и однушка, и он всю жизнь проработал на высокооплачиваемых должностях, вот тогда были бы вопросы, не полный ли он дебил?
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25.08.2021 12:38 Ответить
І що? Ніяких сумніві? Все чесно зароблено? Блін, де ж вас таких придурків вирощують?
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25.08.2021 12:45 Ответить
Я когда не знаю где, как и за что он купил свое имущество, не обвиняю человека во всех смертных грехах из-за черной зависти. Я вижу подьемную сумму для любого бизнесмена средней руки.
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25.08.2021 12:52 Ответить
І де ж ти тут бізнесмена побачив?! Чиновник з середньою заплатою, на сьогоднішні, 15-20 тисяч гривень. І ВСЕ! І лише задекларованого на чверть мільйона доларів?

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:
08.1989 - 09.1999
проходження військової служби у Збройних силах України;
02.2000 - 09.2014
проходження служби в податковій міліції в органах ДПА, ДПС, Міндоходів;
09.2014 - 09.2016
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;
12.2016 - 02.2018
доцент кафедри фінансових розслідувань Університету Державної фіскальної служби України;
04.2018 - 10.2020
викладач, докторант кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;
10.2020 - 12.2020
менеджер Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця»;
12.2020 по цей час
Голова Державної фіскальної служби України.
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25.08.2021 13:02 Ответить
только должности
начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України;

Голова Державної фіскальної служби України

лямов 30 стоят. нужно бабки отбить и выйти в плюс. так этот плюс должен быть миллионов 100. и не гривен.
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26.08.2021 10:17 Ответить
це у вас.
в порядних людей з розвинутих суспільств такого питання до чесних чиновників не виникає.
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25.08.2021 13:25 Ответить
добавлю, это только верхушка айсберга! на счетах у него в Швейцарии и прочих добрых государствах гораздо более приличные суммы! а это так, напоказ выставлено, что не спрячешь)))
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25.08.2021 14:43 Ответить
Побуде головою Бюро економічної безпеки і за рік будуть квартири в Лондоні, Парижі та в Швейцарії.
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25.08.2021 12:39 Ответить
ты думаешь, что их там нет?)) наивный
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25.08.2021 14:43 Ответить
это он кайлом нарубил - в каменоломнях дамбаса......главное что б сбежать не успел....
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25.08.2021 12:41 Ответить
Зеленський просто ссить усім в очі. Ну невже не зрозуміло, що не можна мати такі статки, пропрацювавши 20 років після навчання, виключно на держслужбі? Та його вже за цю декларацію мають судити, а його ставлять на чолі головного фіскально органу.
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25.08.2021 12:42 Ответить
В списке имущества на лямов 6-7, это около 250к долляров) Почему не реально? Это какае то страшная сумма?) Я не говорю жулик он или нет, первый раз это имя слышу. Но чегото заоблочного в его статках я не вижу.
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25.08.2021 12:49 Ответить
У госчиновника с з/п максимум 30 тыс. Зепил?
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25.08.2021 12:54 Ответить
Вадім Мельник, перелогінтесь.
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25.08.2021 13:10 Ответить
Я не знаю какого уровня получал зарплаты этот человек, я не знаю есть ли у него бизнес или дополнительные доходы...

окрім того, ви не знаєте українського законодавства за яким держслужбовець не може займатися підприємницькою діяльністю та не може мати додаткових доходів окрім як від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.
не впевнений, що даний пан отримав "додаткові доходи" за один з вказаних видів діяльності.
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25.08.2021 13:45 Ответить
Ага, зарабативать. Піди зароби 250к у.о., якщо ти не сидиш на якійсь схемці, або не смокчеш з бюджету, і не є чиїмось родичем. Я вже мовчу про сплату податків бізнєсмєнамі срєднєй рукі
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25.08.2021 13:49 Ответить
"Перечислили имущество"?! Вы прикалываетесь? Это 10% того что он "честно заработал" и имел глупость оформить на себя.
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25.08.2021 12:44 Ответить
А вдруг у него жена талантливый бизнесвумен? Шаг и мат!
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25.08.2021 12:46 Ответить
Нарешті знайшли непорочного ангела. Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 5051
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25.08.2021 12:50 Ответить
Ох як вони зараз за економіку візьмуться!!! Ой як вони її податками, маски-шоу, судовими заборонами та арештами майна та рахунків задавлять так, що останні платники в тінь посбігають, або у Польшу чи то країни Балтії, бо там податки меньші, та ще й хабарями не давлять.
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25.08.2021 12:58 Ответить
Нічого дивного. Було б дивним, аби ВАЗеленський порядну людину взяв на роботу, а тут, все по накатаній. Корупціонер, українофоб- отримай керівну посаду.
І що цікаво, жодного борцуна з корупцією. Тиша.
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 9768
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25.08.2021 13:01 Ответить
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 923
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25.08.2021 13:18 Ответить
В офшорах больше спрятал.
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25.08.2021 13:03 Ответить
100% своя людина, такий зайвого розслідувати не буде. Ну тобто дєрібан продовжується.
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25.08.2021 13:04 Ответить
Для "уставших от вАйны" украинцев сойдет - схавают за милую душу...Просто есть реформы,а есть их имитация - что именно в этом случае мне понятно.
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25.08.2021 13:07 Ответить
Зешобла плює в очі. Не уявляю собі який би сморід підняли всі "активісти" якби таке призначення було за часів Порошенка. Я не можу до сьогодні усвідомити ці фарисейські підходи. Клоуну можна все - а всі змі мовчать і славлять царя.
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25.08.2021 13:14 Ответить
Вот и вся суть смены власти в Независимой Украине - 30 лет меняются фамилии, но не меняется житуха остального общества.
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25.08.2021 13:15 Ответить
дык по ходу фамилии то тоже не меняются ... так что в следующий раз - тавро на лбу делать что ли, или руку отрубать, если расстреливать нельзя.
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25.08.2021 13:37 Ответить
Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 1411
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25.08.2021 13:21 Ответить
Рыба по прежнему гниёт с головы...
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25.08.2021 13:21 Ответить
ну всё , пля, спим спокойно - теперь экономика в полной "беЖОПАсности"... Квартири в Туреччині, Києві, Одесі, Ірпені та автомобіль Land Rover: у ЦПК перерахували майно "фаворита влади", нового глави БЕБ Мельника - Цензор.НЕТ 8071
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25.08.2021 13:22 Ответить
прям удивительно что у него нет кацапского паспорта а так же "родственников" и бизнеса. или просто малодушно умолчали.
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25.08.2021 13:35 Ответить
Всё есть.
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25.08.2021 14:04 Ответить
И все ж заработано непосильным трудом...
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25.08.2021 13:39 Ответить
Вот так и живём в ожидании чуда
Влача безисходность,горбатясь за грош
А всё почему? Да всё по тому же
Избрали во власть мы
Зелёную ВОШЬ!
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25.08.2021 13:47 Ответить
Україною править мафія.
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25.08.2021 13:51 Ответить
Зеле-импичмент !
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25.08.2021 14:05 Ответить
Что охраняем, то и имеем.
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25.08.2021 14:18 Ответить
Жадан і Собаки - Автозак
вчасно. бо забули.
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25.08.2021 14:20 Ответить
честнейший человек! А сколько еще неведомого!!!
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25.08.2021 14:54 Ответить
Ну і для чого треба було щось реформувати, якщо і так по суті тільки вивіска змінилась?
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25.08.2021 15:34 Ответить
Бандитская мутная рожа.Это все пока не важно, вот когда придет время нового охлобуя выбирать, этот уже не отдаст свое кресло. Опять палками придется его выпроваживать.
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25.08.2021 16:35 Ответить
И все борцуны с коррупцией и зубожинням молчат, как в рот воды набрали! Уже ДВА года молчат...

Зельцманские барыги, офшорники и мародеры нравятся? Или они не борцуны, а имитаторы, мальчики и девочка по вызову?
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26.08.2021 02:22 Ответить
В Турции сейчас можно купить очень классную квартиру, по очень доступной цене. Я даже не ожидал, что у меня получится продать квартиру в Украине в обычной хрущевке и купить квартиру в Турции в новом доме и даже не добавлять денег. Но важно покупать не через посредников, а напрямую от застройщика. Я сумел купить недвижимость в Турции тут и теперь я владелец красивой квартиры в Алании от застройщика, о которой я не мог даже мечтать. Потому если вы планируете переезжать то лучше делать это именно таким образом.
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23.02.2023 20:48 Ответить
 
 