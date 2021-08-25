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Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко

Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, но основания для ожиданий катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19 отсутствуют

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они достаточно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознательности общества в вопросах вакцинации", – сказал Марченко.

По его словам, медицинская система в настоящее время готова "к шокам и всплескам".

"Я лично вакцинировался, вакцинировал свою семью и родителей", – добавил Сергей Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко

Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли предполагать проект бюджета на 2022 год средства на вакцинацию: "Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer".
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Топ комментарии
+9
Поняли, лошары!
Будете плохо потреблять фуфломицин - вас накажут!
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25.08.2021 12:46
+6
Сегрегация никуда не далась. Цвет кожи заменили на вакцинацию.
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25.08.2021 12:58
+6
Ширяйтеся, бо раптом може виплисти, шо пандемійка не справжня.
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25.08.2021 13:55
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 2508
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25.08.2021 12:46 Ответить
Поняли, лошары!
Будете плохо потреблять фуфломицин - вас накажут!
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25.08.2021 12:46 Ответить
А що треба вживати при вірусних захворюваннях?
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25.08.2021 12:48 Ответить
Тебе - пурген и касторку.
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25.08.2021 12:49 Ответить
І всі віруси подохнуть на три метри. Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 2706 Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3115
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25.08.2021 12:59 Ответить
Який ще лохдаун? Вава ж вакцинував більшість населення. Чи знов збрехав? Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 4064
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25.08.2021 12:52 Ответить
Так лохдаун только для НЕ вакцинированных: https://censor.net/ru/news/3284389/lyashko_anonsiroval_privilegii_dlya_vaktsinirovannyh_ukraintsev_budem_perenimat_opyt_es_i_ssha_posmotrim
Запровадження локдауну залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3427
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25.08.2021 13:02 Ответить
Сегрегация никуда не далась. Цвет кожи заменили на вакцинацию.
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25.08.2021 12:58 Ответить
Это не Вы ломились в прошлый четверг в женский туалет ТРЦ "Пирамида" с воплем "Долой сегрегацию по половому признаку!"?
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25.08.2021 15:18 Ответить
сказ вакциною не лікують (маю на увазі тролів шльондр)...
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25.08.2021 13:01 Ответить
У Зе команды "фишка" перекладывать государственную ответствееность за все беды на обычных людей. С мертность в ковид отделениях в разы выше нормы- вы спми не носите маски. Вакциниповпние нн сострянии обеспечить - виноваты люди. Кацапы убивают на фронте пацанов - сами провоцируют и т.д.0
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25.08.2021 13:03 Ответить
На болт положенный народом, власть хочет гайки закрутить..(с)
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25.08.2021 13:06 Ответить
НЕ ВИНОВАТАЯ Я!!!
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25.08.2021 13:22 Ответить
Чекаємо через 2-3 тиждня після збіговиська на стадіоні і товчії в метро після нього, чергового локдауна у Києві, через різкій стрибок захворюванності на новий штам ковіда, на якій слабо діють навідь дві дози геніального комерційного продукту "вакцини від COVID-19". В ОПУ це всіх влаштує, знов можна обмежити конституційні права громадян України, щоб не заважали пиляти бабло.
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25.08.2021 13:55 Ответить
Ширяйтеся, бо раптом може виплисти, шо пандемійка не справжня.
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25.08.2021 13:55 Ответить
Та й бачили ми, як наші "перші" свідомо носять маски і дотримуються дистанціі.
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25.08.2021 14:56 Ответить
Как-то странно, что об этом заявляет Министр финансов, а где Шляшко? Или это как в анекдоте: "кто не будьет вакцинайзен, тот будет виселица! Виселица стоит во дворе". Ладно в ВР есть дежурные по дебильным заявлениям. Теперь это уже в кабмине практикуется?
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25.08.2021 14:08 Ответить
ковидмафию до суду с консфискацией
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25.08.2021 14:09 Ответить
У меня племянница вакцинировалась. Счас болеет короной(..
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25.08.2021 14:22 Ответить
О, уже и шантаж пошел, и угрозы. К слову. С практической точки зрения ограничение свободы передвижения с целью заставить его произвести какие-либо действия (уколоться) или воздержаться от таковых (критика вакцинации, воздержание от отказа от прививки), что является явно или неявно выраженным условием его освобождения.
Очень близко к определению термина "Захват заложников", по Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г. (рез. 34/146). Конвенция вроде ратифицирована Украиной...
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25.08.2021 14:32 Ответить
Даже если бы украинцы провакцинировались все поголовно, причём по 3 раза - нас бы всё равно закрыли бы на лохдаун. Лохдаун выгоден власти
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25.08.2021 14:41 Ответить
Сознательности ноль, скоро локдаун..
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25.08.2021 16:39 Ответить
Запровадження локдауну залежить від економічних показників української економіки. Як тільки пішов негативний тренд на сировину, зразу почалися розмови про локдаун. Оскільки зеленський в принципі не здатен навести лад в економіці (крадуть у турборежимі, тотальна корупція, нереформована судова система, повернення кадрів януковоча, примусова фіскалізація, війна проти ФОПів) то локдаун буде до самого кінця зеленського. Тому зеленський дорівнює локдаун. смерть (дрібного) бізнесу = зеленський. маленькі люди при зеленському непотрібні, їх проблеми це проблеми самих маленьких людей
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25.08.2021 17:58 Ответить
Мы уже на примере Израиля все увидели. Не надо нам тут локшину вешать.
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25.08.2021 18:13 Ответить
 
 