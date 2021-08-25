Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко

Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, но основания для ожиданий катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19 отсутствуют

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они достаточно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознательности общества в вопросах вакцинации", – сказал Марченко.

По его словам, медицинская система в настоящее время готова "к шокам и всплескам".

"Я лично вакцинировался, вакцинировал свою семью и родителей", – добавил Сергей Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии COVID-вакцинации свыше 80% коллектива, - Ляшко

Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли предполагать проект бюджета на 2022 год средства на вакцинацию: "Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer".