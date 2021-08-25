Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, - глава Минфина Марченко
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Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, но основания для ожиданий катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19 отсутствуют
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они достаточно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознательности общества в вопросах вакцинации", – сказал Марченко.
По его словам, медицинская система в настоящее время готова "к шокам и всплескам".
"Я лично вакцинировался, вакцинировал свою семью и родителей", – добавил Сергей Марченко.
Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли предполагать проект бюджета на 2022 год средства на вакцинацию: "Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer".
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